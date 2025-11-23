Титов после 1:0 с ЦСКА: «Спартак» потихонечку возвращается в чемпионскую гонку, отрыв всего лишь пять очков. Если бы не выиграли, попадание в тройку уже было бы событием»

Егор Титов: «Спартак» потихонечку возвращается в чемпионскую гонку.

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о победе красно-белых в дерби с ЦСКА (1:0).

– Не было изобилия голевых моментов, но «Спартаку» все-таки удалось переломить ход встречи в свою пользу и довести до победы. Это во многом было сделано на эмоциях, эйфории от смены тренера или Вадим Романов изменил тактический рисунок игры?

– Возможно, и смена повлияла, как это бывает обычно. Но, по мне, это трибуны. Полный стадион, великолепная поддержка, до мурашек в какие-то моменты, когда начинала трибуна Б заводить стадион. Это тот один процент, который может помочь перевернуть матч.

Первый тайм очень сложный для «Спартака ». Надо отдать должное армейцам, Челестини поменял игру. Имеется в виду дисциплина – очень молодая, быстрая команда, которая при потере мяча сразу же «падает» за линию мяча. То есть, перебегать эту команду нельзя, ее надо обыграть. Мы терпели до последнего. Был отрезок, пять или шесть угловых, где уже казалось, что сейчас пропустим. Но нет, дотерпели, молодцы. Ну и гол, конечно, добавил и дисциплины, и эмоций во втором тайме «Спартаку», могли еще забивать.

Но могли и пропустить. Эмоции зашкаливали. И стычка еще раз говорит о том, что это дерби «Спартак» – ЦСКА. В принципе, так и должно быть. Если бы команда этот матч не выигрывала, то уже отрыв был очень большой, и думаю, о чемпионстве речь уже вообще бы не шла. Попадание в тройку уже было бы событием. А так, сейчас отрыв всего лишь пять очков. Последние шесть матчей, с учетом Кубка – пять побед. Еще и три победы подряд. Это говорит о том, что «Спартак» потихонечку возвращается в чемпионскую гонку, – сказал Титов.