  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Титов после 1:0 с ЦСКА: «Спартак» потихонечку возвращается в чемпионскую гонку, отрыв всего лишь пять очков. Если бы не выиграли, попадание в тройку уже было бы событием»
21

Титов после 1:0 с ЦСКА: «Спартак» потихонечку возвращается в чемпионскую гонку, отрыв всего лишь пять очков. Если бы не выиграли, попадание в тройку уже было бы событием»

Егор Титов: «Спартак» потихонечку возвращается в чемпионскую гонку.

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о победе красно-белых в дерби с ЦСКА (1:0). 

Не было изобилия голевых моментов, но «Спартаку» все-таки удалось переломить ход встречи в свою пользу и довести до победы. Это во многом было сделано на эмоциях, эйфории от смены тренера или Вадим Романов изменил тактический рисунок игры?

– Возможно, и смена повлияла, как это бывает обычно. Но, по мне, это трибуны. Полный стадион, великолепная поддержка, до мурашек в какие-то моменты, когда начинала трибуна Б заводить стадион. Это тот один процент, который может помочь перевернуть матч.

Первый тайм очень сложный для «Спартака». Надо отдать должное армейцам, Челестини поменял игру. Имеется в виду дисциплина – очень молодая, быстрая команда, которая при потере мяча сразу же «падает» за линию мяча. То есть, перебегать эту команду нельзя, ее надо обыграть. Мы терпели до последнего. Был отрезок, пять или шесть угловых, где уже казалось, что сейчас пропустим. Но нет, дотерпели, молодцы. Ну и гол, конечно, добавил и дисциплины, и эмоций во втором тайме «Спартаку», могли еще забивать.

Но могли и пропустить. Эмоции зашкаливали. И стычка еще раз говорит о том, что это дерби «Спартак» – ЦСКА. В принципе, так и должно быть. Если бы команда этот матч не выигрывала, то уже отрыв был очень большой, и думаю, о чемпионстве речь уже вообще бы не шла. Попадание в тройку уже было бы событием. А так, сейчас отрыв всего лишь пять очков. Последние шесть матчей, с учетом Кубка – пять побед. Еще и три победы подряд. Это говорит о том, что «Спартак» потихонечку возвращается в чемпионскую гонку, – сказал Титов.

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2453 голоса
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoЦСКА
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Валуев об избиении фаната после дерби «Спартака» и ЦСКА: «Подобные инциденты в последний раз происходили очень давно. Вижу заслугу Fan ID»
23 ноября, 16:16Видео
Бояринцев о Романове: «Спартаку» надо дать ему шанс и оставить главным тренером. Иностранцам дают карт-бланш, а своих парней увольняют после первой же неудачи»
23 ноября, 15:53
Смородская о «Спартаке»: «Последние тренеры – ужас. Нужен талантливый специалист с опытом, а не странные люди, которые непонятно где работали. Из россиян нравится Карпин»
23 ноября, 15:21
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
21 минуту назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
36 минут назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
50 минут назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26
Надаль хотел бы стать президентом «Реала» в будущем: «Почему нет? Сейчас у клуба лучший глава, но никто не знает, что готовит будущее
вчера, 21:10