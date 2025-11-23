Джака укрыл мальчика своей курткой под дождем перед матчем «Сандерленда» с «Фулхэмом»

Гранит Джака укрыл мальчика курткой перед матчем с «Фулхэмом».

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака отдал свою куртку мальчику, с которым вышел на поле перед игрой с «Фулхэмом» (0:1) в 12-м туре АПЛ.

Встреча проходила в Лондоне в дождливую погоду.

Фото: Pedro Soares/Keystone Press AgencyGlobal Look Press