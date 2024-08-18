Дю Плесси победил Адесанью в главном бою UFC 305 и защитил пояс чемпиона среднего веса
Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью в главном событии UFC 305.
Бой закончился победой дю Плесси удушающим приемом в четвертом раунде.
Дрикус защитил чемпионский титул среднего веса и выиграл восьмой поединок подряд.
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Так резко съехать с трансляции на блевотную рекламу "невкусно и точка". Как обычно позорище.
P.S. Матч ТВ ублюдки со своей рекламой. горите в аду. из-за бургеров и чертовых банков нельзя было посмотреть интервью.
Так что Дю Плесси поздравляю с большой радостью.
Красава, чемп)
Дрикус отдышался восстановился, дождался момента и воспользовался им сполна.
Адесанья конечно мастер, но так пояс не возвращают, мог его прибивать со второго раунда, но после удачных серий уходил на дистанцию и велосипедил по октагону.
А как Фёдор был хорош, когда, сам будучи пенсионерам, начал крушить других ветеранов! Вспомните его бои против Мира и Соннена! Да они же были куда ярче, чем 2/3 поединок нынешних топ-10 тяжёлого веса ЮФС!