Дю Плесси победил Адесанью в главном бою UFC 305 и защитил пояс чемпиона среднего веса

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси UFC 305 Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью в главном событии UFC 305.

Бой закончился победой дю Плесси удушающим приемом в четвертом раунде.

Дрикус защитил чемпионский титул среднего веса и выиграл восьмой поединок подряд.

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73 комментария
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Спасибо Матч ТВ за интервью с чемпионом после боя.
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Три поражения в четырех последних боях у липового африканца. Не зря на пресс-конференциях так много жаловался и плакал. Чувствовал неладное. А у Дрикуса только победы в UFC с момента дебюта, кстати. Крепкий орешек оказался
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Ответ Ильмарчик
Спасибо Матч ТВ за интервью с чемпионом после боя.
Вообще жесть.
Так резко съехать с трансляции на блевотную рекламу "невкусно и точка". Как обычно позорище.
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Адесанья конечно лучший по потере концентрации. Он как будто не за титул дерется, а в приставку играет. Что с Перейрой первый бой, что тут
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Ответ maximkamraz
Три поражения в четырех последних боях у липового африканца. Не зря на пресс-конференциях так много жаловался и плакал. Чувствовал неладное. А у Дрикуса только победы в UFC с момента дебюта, кстати. Крепкий орешек оказался
Дрикус вообще интересный парень. Из-за своей мышечной массы быстро выдыхается, движения замедляются, жадно глотает воздух, и уже кажется, что вот-вот ему пипец придёт. А тот берёт и воскресает.
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Иззи всё равно великий.

P.S. Матч ТВ ублюдки со своей рекламой. горите в аду. из-за бургеров и чертовых банков нельзя было посмотреть интервью.
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Как и обещали Усман и Нганну - победил настоящий африканец!
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Ответ artem klishin
Иззи всё равно великий. P.S. Матч ТВ ублюдки со своей рекламой. горите в аду. из-за бургеров и чертовых банков нельзя было посмотреть интервью.
Про антифриз ещё на забудь
+17
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+16
А ведь столько возможностей было прибавить и добить Дрикуса, который уже тупо с открытым забралом вперед летел. Но анимешник в очередной раз пытался задушнить бой, за что и поплатился.
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+16
Ответ Ильмарчик
Спасибо Матч ТВ за интервью с чемпионом после боя.
Сегодня комментаторы выдавали звуки, не совсем подходящие к картинке. С полным незнанием многих моментов о бойцах и с полным отсутствием повестки ufc, которую пишут на всех сайтах
+11
0
+11
Терпеть не могу Адесанью. Типичный понторез без мозгов и с плохим характером, хоть и талантливый, и физически одарённый.
Так что Дю Плесси поздравляю с большой радостью.
+10
-1
+9
Проклятие Дрейка))
+7
0
+7
Дрикус всегда быстро выдыхается, но морально-волевые у него всё перекрывают.
Красава, чемп)
+8
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+7
Африканца с победой 💪
+6
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+6
Ответ Ильмарчик
Спасибо Матч ТВ за интервью с чемпионом после боя.
Смотрел Матч Боец - там все было. Давно уже пора знать, что Матч ТВ на рекламе живёт, которую ставят по условиям. Для полной трансляции всегда можно Матч Боец включить
+6
0
+6
Ответ bobunsky
Адесанья конечно лучший по потере концентрации. Он как будто не за титул дерется, а в приставку играет. Что с Перейрой первый бой, что тут
Он пытается добиться победы малой кровью с минимальным преимуществом, даже когда соперник шатается от усталости, а язык лежит на плече, и кажется, что уже все, он не идёт его добивать. Он делает ровно столько сколько надо, для того чтобы забрать раунд.
Дрикус отдышался восстановился, дождался момента и воспользовался им сполна.
Адесанья конечно мастер, но так пояс не возвращают, мог его прибивать со второго раунда, но после удачных серий уходил на дистанцию и велосипедил по октагону.
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Как будучи гораздо более техничным, быстрым, пластичным и свежим отдать удачно складывающийся бой за несколько секунд.
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Ответ Лютый альбинос
Ну вот и всё. Адесанью (7 удачных титульных поединков, правда это вместе со спорными защитами на тоненького) тоже пора списывать. А теперь оцените истинный масштаб величия Фёдора Емельяненко, который, после того, как стал чемпионом Прайда, провёл ДЕВЯТНАДЦАТЬ беспроигрышных поединков подряд! ДЕВЯТНАДЦАТЬ! Причём против бойцов из Зала Славы ЮФС, победителей и призёров Олимпийских Игр, легенд К-1 и чемпионов ADCC! Волкановски сгорел на шести, Усман сгорел на пяти, Сехудо вообще на четырёх! Так Фёдор и в конце карьеры проигрывал то только железнейшим супер-топам типа Вердума или Бигфута, а не Дрикусам, который толком не умеет и не имеет ничего, кроме характера настоящего белого покорителя Африки. А как Фёдор был хорош, когда, сам будучи пенсионерам, начал крушить других ветеранов! Вспомните его бои против Мира и Соннена! Да они же были куда ярче, чем 2/3 поединок нынешних топ-10 тяжёлого веса ЮФС!
Бигфут всегда был мешком, выигрывал только за счёт нахимиченности, как нормально начали проверять, его все избивали, как грушу.
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Ну вот и всё. Адесанью (7 удачных титульных поединков, правда это вместе со спорными защитами на тоненького) тоже пора списывать. А теперь оцените истинный масштаб величия Фёдора Емельяненко, который, после того, как стал чемпионом Прайда, провёл ДЕВЯТНАДЦАТЬ беспроигрышных поединков подряд! ДЕВЯТНАДЦАТЬ! Причём против бойцов из Зала Славы ЮФС, победителей и призёров Олимпийских Игр, легенд К-1 и чемпионов ADCC! Волкановски сгорел на шести, Усман сгорел на пяти, Сехудо вообще на четырёх! Так Фёдор и в конце карьеры проигрывал то только железнейшим супер-топам типа Вердума или Бигфута, а не Дрикусам, который толком не умеет и не имеет ничего, кроме характера настоящего белого покорителя Африки.

А как Фёдор был хорош, когда, сам будучи пенсионерам, начал крушить других ветеранов! Вспомните его бои против Мира и Соннена! Да они же были куда ярче, чем 2/3 поединок нынешних топ-10 тяжёлого веса ЮФС!
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Ответ Vanek1411
Дрикус вообще интересный парень. Из-за своей мышечной массы быстро выдыхается, движения замедляются, жадно глотает воздух, и уже кажется, что вот-вот ему пипец придёт. А тот берёт и воскресает.
Лайк. Дю Плесси выдыхается и у него падает уровень, но вот только до определённой планки. То есть, не настолько, чтобы его начать избивать и душить. Шансы против такого бойца есть только у тех, кто вообще не ошибается и не теряет концентрацию. Адесанья со своим ЧСВ не из таких.
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Ответ Лютый альбинос
Ну вот и всё. Адесанью (7 удачных титульных поединков, правда это вместе со спорными защитами на тоненького) тоже пора списывать. А теперь оцените истинный масштаб величия Фёдора Емельяненко, который, после того, как стал чемпионом Прайда, провёл ДЕВЯТНАДЦАТЬ беспроигрышных поединков подряд! ДЕВЯТНАДЦАТЬ! Причём против бойцов из Зала Славы ЮФС, победителей и призёров Олимпийских Игр, легенд К-1 и чемпионов ADCC! Волкановски сгорел на шести, Усман сгорел на пяти, Сехудо вообще на четырёх! Так Фёдор и в конце карьеры проигрывал то только железнейшим супер-топам типа Вердума или Бигфута, а не Дрикусам, который толком не умеет и не имеет ничего, кроме характера настоящего белого покорителя Африки. А как Фёдор был хорош, когда, сам будучи пенсионерам, начал крушить других ветеранов! Вспомните его бои против Мира и Соннена! Да они же были куда ярче, чем 2/3 поединок нынешних топ-10 тяжёлого веса ЮФС!
Может это об уровне лиги говорит, не? Если в aca/acb Емельяненко бы выступал, защит 40 подряд сделал бы.
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Адесанья наелся боями, не хватает концентрации на весь бой
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Ответ Друг Джордана
Сегодня комментаторы выдавали звуки, не совсем подходящие к картинке. С полным незнанием многих моментов о бойцах и с полным отсутствием повестки ufc, которую пишут на всех сайтах
Они прекрасно знают, что у них нет никакой конкуренции. Это единственный федеральный спортивный телеканал и потому о подготовке к эфирам там вообще не парятся. Не зря Жора Чердак - лицо этого позора.
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Адесанья к сожалению все, перед сабмишном пропустил и начал пятиться назад, точь в точь как в бою со стриклендом, такие же боковые у сетки и полная растерянность. Нету больше той психологии убей или будь убитым как в боях с Гастелумом и Уиттакером. 35 лет и безумное количество проф. боев (свыше 110) сказалось бы рано или поздно.
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Спасибо Дю Плесси, что избавил нас от нового потока кринжа.
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Дю Плесси это Стэн Вавринка из мира тенниса. Живучие медведи в свои пиковые годы
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Ответ Лютый альбинос
Ну вот и всё. Адесанью (7 удачных титульных поединков, правда это вместе со спорными защитами на тоненького) тоже пора списывать. А теперь оцените истинный масштаб величия Фёдора Емельяненко, который, после того, как стал чемпионом Прайда, провёл ДЕВЯТНАДЦАТЬ беспроигрышных поединков подряд! ДЕВЯТНАДЦАТЬ! Причём против бойцов из Зала Славы ЮФС, победителей и призёров Олимпийских Игр, легенд К-1 и чемпионов ADCC! Волкановски сгорел на шести, Усман сгорел на пяти, Сехудо вообще на четырёх! Так Фёдор и в конце карьеры проигрывал то только железнейшим супер-топам типа Вердума или Бигфута, а не Дрикусам, который толком не умеет и не имеет ничего, кроме характера настоящего белого покорителя Африки. А как Фёдор был хорош, когда, сам будучи пенсионерам, начал крушить других ветеранов! Вспомните его бои против Мира и Соннена! Да они же были куда ярче, чем 2/3 поединок нынешних топ-10 тяжёлого веса ЮФС!
Бигфут это железный супертоп?))) а Джон Джонс тогда кто?🤣🤣🤣
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Ответ Serdgio17
Адесанья сам упустил победу, он уверенно вёл по очкам, переигрывал противника а по итогу переиграл самого себя. Кто бы что не говорил но техника у него на высшем уровне,и вообще эстетически поединок был шикарен. Иззи вернётся уверен в этом. Дю Плесси с победой.
он проигрывал по судейским карточкам
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Ответ Ильмарчик
Спасибо Матч ТВ за интервью с чемпионом после боя.
Это же спортивный канал, вместо бесполезной болтовни рассказали людям о спортивном питании
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Ахахаха, Адесанья вместе с Шоном могут вместе пойти поплакать в каком-то подкасте 🤣 Дрикус обоих заставил плакать, как и многих тут, я смотрю. Вы тоже можете с ними поплакать.
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