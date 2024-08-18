«Барса» должна была в меньшинстве доигрывать полчаса. Как судья мог не показать 2-ю желтую Кубарси?» Экс-арбитр Фернандес о фоле Пау на игроке «Валенсии» Дуро
Экс-арбитр считает, что Пау Кубарси заслуживал красной карточки.
«Барселона» в гостях обыграла «Валенсию» (2:1) в 1-м туре Ла Лиги.
На 55-й минуте защитник каталонцев цеплял форварда «Валенсии» Уго Дуро, пытаясь сорвать атаку хозяев. Арбитр встречи решил не показывать Кубарси вторую желтую карточку.
«Непонятно, как судья такого уровня, как Хосе Мария Санчес Мартинес, мог не показать вторую желтую карточку центральному защитнику «Барселоны» за этот фол.
Это одна из самых очевидных карточек, которые только можно было показать, и «Барселона» должна была доигрывать в меньшинстве последние полчаса», – заявил бывший арбитр Павел Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»