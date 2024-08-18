«Барса» должна была в меньшинстве доигрывать полчаса. Как судья мог не показать 2-ю желтую Кубарси?» Экс-арбитр Фернандес о фоле Пау на игроке «Валенсии» Дуро

Теги Барселона Валенсия Ла Лига судьи Хосе Мария Санчес Мартинес Пау Кубарси Павел Фернандес Футбол

Экс-арбитр считает, что Пау Кубарси заслуживал красной карточки.

«Барселона» в гостях обыграла «Валенсию» (2:1) в 1-м туре Ла Лиги.

На 55-й минуте защитник каталонцев цеплял форварда «Валенсии» Уго Дуро, пытаясь сорвать атаку хозяев. Арбитр встречи решил не показывать Кубарси вторую желтую карточку.

«Непонятно, как судья такого уровня, как Хосе Мария Санчес Мартинес, мог не показать вторую желтую карточку центральному защитнику «Барселоны» за этот фол.

Это одна из самых очевидных карточек, которые только можно было показать, и «Барселона» должна была доигрывать в меньшинстве последние полчаса», – заявил бывший арбитр Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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39 комментариев
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Да, тут судья конкретно простил Кубарси. Но первый фол Кубарси был точно не на желтую.
+48
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+31
Ответ samatzakirzyanov
Да, тут судья конкретно простил Кубарси. Но первый фол Кубарси был точно не на желтую.
1й фол - там же не за грубость, а за срыв перспективной атаки - игрок разворачивался с мячом на пустое место. Смотрел на LaLiga TV - там комментаторы это сразу заметили, и заявили о непоследовательности судьи
+34
-7
+27
Мерзкое глорье бчк, которое никогда не признает правды, любители лжи и самообмана, плюсуя друг другу лютую дичь 😂✌️
+29
-24
+5
Ответ samatzakirzyanov
Да, тут судья конкретно простил Кубарси. Но первый фол Кубарси был точно не на желтую.
В обоих эпизодах железная жёлтая
+21
-16
+5
Ответ Монморенси
Что за лого на правом плече у Барсы? Буква "Ч" ?
Чертаново
+5
-1
+4
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Мерзкое глорье бчк, которое никогда не признает правды, любители лжи и самообмана, плюсуя друг другу лютую дичь 😂✌️
Это не спасет нашу Барсу от вылета в группе ЛЧ😂
+14
-11
+3
Ответ samatzakirzyanov
Да, тут судья конкретно простил Кубарси. Но первый фол Кубарси был точно не на желтую.
Две чистейшие желтые
+6
-4
+2
Ответ Данил Колпиков
Хорошо кунде там вынес игрока Валенсии. Это кто кого еще ломает
Я не говорил что у Барсы фолов нет, и Кунде карточку получил, а вот в первом тайме например когда игрок Валенсии ударил в грудь Касадо, то арбитр промолчал.
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+2
Ну если весь сезон так тянуть будут, то может и вытянуть на второе место
+6
-5
+1
Никогда такого не было, и вот опять.
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+1
Ответ Салесар
У барсы нет глорья, команда годами ничего серьезного не выигрывает, кроме одной лиги, в команде мало звезд. Все глоры уже переехали в мадрид
По-твоему выигрыш ла лиги это не серьезно? «По-моему, вы слишком много кушать. В смысле зажрались»(с)
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Я за Валенсию ещё с начала 90х. Но мне кажется, не стоит начинать сезон с хейта. Проиграли и проиграли. Судья принял такое решение - и принял. Впереди охуллиард матчей. Давайте будем добрее, что ли. Там разберемся
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Судья Фернандес всегда всем портил. Вот и все комментарии.
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Ответ Салесар
У барсы нет глорья, команда годами ничего серьезного не выигрывает, кроме одной лиги, в команде мало звезд. Все глоры уже переехали в мадрид
Какое-то глорье барсы переехало в сити, однако синдром бчк все еще силен.
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Ответ Монморенси
Что за лого на правом плече у Барсы? Буква "Ч" ?
это новый логотип Лалиги
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