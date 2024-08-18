«Барса» должна была в меньшинстве доигрывать полчаса. Как судья мог не показать 2-ю желтую Кубарси?» Экс-арбитр Фернандес о фоле Пау на игроке «Валенсии» Дуро

Экс-арбитр считает, что Пау Кубарси заслуживал красной карточки.

«Барселона» в гостях обыграла «Валенсию» (2:1) в 1-м туре .

На 55-й минуте защитник каталонцев цеплял форварда «Валенсии» Уго Дуро, пытаясь сорвать атаку хозяев. Арбитр встречи решил не показывать вторую желтую карточку.

«Непонятно, как судья такого уровня, как , мог не показать вторую желтую карточку центральному защитнику «Барселоны» за этот фол.

Это одна из самых очевидных карточек, которые только можно было показать, и « » должна была доигрывать в меньшинстве последние полчаса», – заявил бывший арбитр Павел Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»