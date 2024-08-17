Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились.

Видео торжественной церемонии появилось в соцсетях.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022, призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка России. Игнатов – серебряный призер чемпионата России, призер международных и российских соревнований.

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