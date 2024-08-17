Александра Трусова и Макар Игнатов поженились
Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились.
Видео торжественной церемонии появилось в соцсетях.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022, призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка России. Игнатов – серебряный призер чемпионата России, призер международных и российских соревнований.
От «Трусова вернулась в спорт» до «Речи о возвращении в спорт не идет» за месяц! Мастер-класс от Плющенко
Понравилось платье Александры, изящное и утончённое
Счастья им в семейной жизни!
Красивое платье у Саши
Но пока, совет да любовь, пусть у них получится крепкая семья.
Но Макар брюнет - это огонь. А сейчас... Что-то непонятное, как из программы Семененко)))
Ну и ладно, даст бог спустя много лет будут смотреть фотки, улыбнутся своим чуднЫм головам ))
А платье мне понравилось, люблю когда без излишеств. Хотя цвет волос у обоих прежний был лучше.
Счастья, любви, всего самого лучшего молодоженам!