Александра Трусова и Макар Игнатов поженились

Теги сборная России мужское катание женское катание Макар Игнатов Александра Игнатова (Трусова) Фигурное катание

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились.

Видео торжественной церемонии появилось в соцсетях. 

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022, призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка России. Игнатов – серебряный призер чемпионата России, призер международных и российских соревнований.

От «Трусова вернулась в спорт» до «Речи о возвращении в спорт не идет» за месяц! Мастер-класс от Плющенко

Материалы по теме

112 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Счастья, любви, взаимопонимания на долгие годы! Семейного благополучия!
+53
-7
+46
Красиво! Люблю лаконичные платья. Непонятно, зачем Макар стал блондином, ну да дело молодое))) Совет да любовь, как говорится
+46
-9
+37
Красивые, счастливые, совет да любовь!
+30
-9
+21
Молодожёны счастливые, красивые, а что ещё надо) Счастья, любовь это прекрасно!
Понравилось платье Александры, изящное и утончённое
+25
-6
+19
Совет да любовь! Детишек побольше!
+24
-5
+19
Поздравляю Сашу и Макара!
Счастья им в семейной жизни!
Красивое платье у Саши
+27
-9
+18
Ответ Грязный лютик
Комментарий удален модератором
Тебя тоже замуж кто - нибудь возьмет , просто жди
+27
-10
+17
Сашка красивая счастливая. Макар тоже хорош с этим цветом волос. Но мне кажется, что они оба не понимают, что они делают, для них это просто развлечение.
+22
-5
+17
Быстро чет они выходят замуж, что Косторная, что Трусова. Не знаю, получится ли что-то из этого, не хочется, чтобы они потом разводились, скандалы и все такое.

Но пока, совет да любовь, пусть у них получится крепкая семья.
+19
-4
+15
Ответ DonaldBrashear 2.0
Быстро чет они выходят замуж, что Косторная, что Трусова. Не знаю, получится ли что-то из этого, не хочется, чтобы они потом разводились, скандалы и все такое. Но пока, совет да любовь, пусть у них получится крепкая семья.
Косторная недавно годовщину свадьбы отмечала:) Всё у них с Гошей хорошо, ттт))
+20
-6
+14
Счастья молодым!!
Но Макар брюнет - это огонь. А сейчас... Что-то непонятное, как из программы Семененко)))
+22
-9
+13
Поздравляем! Бесконечного семейного счастья, искреннего понимания, неугасаемой любви, стабильного благополучия в доме! Любите и берегите друг друга!
+15
-3
+12
Ответ N-fox
Красиво! Люблю лаконичные платья. Непонятно, зачем Макар стал блондином, ну да дело молодое))) Совет да любовь, как говорится
Тоже обалдела от такого цвета волос. Зато теперь можно сказать, что муж и жена одна сатана. Саша мне больше со своими волосами нравилась, такие когда выгоняют летом особенно красиво смотрятся. А Макару только брюнетом быть идёт, этот блонд совсем не для него. Главное пусть будут счастливы!
+13
-2
+11
Счастья молодым!
+15
-5
+10
Ответ N-fox
Красиво! Люблю лаконичные платья. Непонятно, зачем Макар стал блондином, ну да дело молодое))) Совет да любовь, как говорится
Макар стал Кеном;)
Ну и ладно, даст бог спустя много лет будут смотреть фотки, улыбнутся своим чуднЫм головам ))
+11
-1
+10
Счастья молодым, крепкого семейного союза.
+17
-7
+10
Поздравляем нашу Сашу. Счастья и любви молодым!
+17
-7
+10
Поздравляю! Счастья молодым. Вот уже и Алёна и Саша замужем, быстро время пролетело. Пускай у них и в жизни и на льду всё складывается хорошо.
А платье мне понравилось, люблю когда без излишеств. Хотя цвет волос у обоих прежний был лучше.
+14
-4
+10
"Совет да любовь!"
+10
-1
+9
Поздравляю Сашу и Макара с началом семейной жизни!

Счастья, любви, всего самого лучшего молодоженам!
+17
-8
+9
Счастья Саше и Макару. Платье красивое, Саша тоже, хотя выцветшие волосы смотрелись получше. Макару блонд не очень идет, но дело молодое
+11
-3
+8
Поздравляю Сашу и Макара! Долгой и счастливой жизни, любви и терпения друг к другу!
+11
-3
+8
Брюнетом ему как-то лучше
+10
-3
+7
Саша сменила фамилию? Вот это новость, в любом случае похвально, что решилась.
+16
-9
+7
Платье - одно из 3х, как я понимаю - чудесное, самое то для росписи. Ребятам счастья 😍
+11
-4
+7
Красивая они пара, счастья ребятам!
+9
-2
+7
Ответ Lennuci
Так каблуки, что Гоша, что Макар. Макар уже поседел от сего действа, пришлось красить в пепельный от Янки остатками краски.
Вы знакомы с Гошей, чтобы так про него говорить?:) Что вы знаете об их отношениях, кроме того, что Алёна может быть эмоциональной в КиКе?:)
+10
-4
+6
Прекрасно! Красивые, счастливые и влюблённые. Приятно смотреть. Желаю им счастья и семейного благополучия!
+8
-2
+6
Поздравляю Сашу и Макара. Желаю огромного счастья! Пусть всё сложится в этой семье и любовь сохранится и... приумножится.
+6
0
+6
Платье прекрасное, а то тут прогнозировали безвкусные платья.
+10
-4
+6
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий