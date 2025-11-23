Флорентино Перес: «Перед финалом Кубка судьи угрожали принять меры против «Реала», как это возможно? Большинство арбитров из дела Негрейры никуда не делись»

Флорентино Перес: судьи угрожали «Реалу» перед финалом Кубка.

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал об угрозах клубу со стороны судей перед финалом Кубка Испании против «Барселоны» в прошлом сезоне (2:3).

«Реал Мадрид » – единственный, кто выступил стороной в судебном процессе [по делу Негрейры]. Четыре президента «Барселоны» в течение 17 лет осуществляли миллионные платежи вице-президенту судейского комитета.

Произошли изменения, и Фран Сото, новый президент CTA (Технического комитета судей – Спортс’‘), попросил перелистнуть страницу. И просит, чтобы «мы забыли о деле Негрейры». Кто его забудет? Реальность в том, что большинство арбитров из дела Негрейры все еще там…

Это ситуация, которая не позволяет им действовать нейтрально. Как возможно, что накануне финала Кубка арбитр матча угрожал, что судьи собираются предпринять меры против нашего клуба? Перед финалом Кубка Короля?

Он должен был быть отстранен, никаких мер в этом отношении принято не было», – сказал Перес.

Перес о судействе в Ла Лиге: «Ненормально, что у некоторых игроков «Мадрида» больше побед в ЛЧ, чем чемпионств. При Негрейре баланс удалений «Барсы» был плюс 49, у «Реала» – минус 1»

Флорентино Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет»