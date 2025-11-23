  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флорентино Перес: «Перед финалом Кубка судьи угрожали принять меры против «Реала», как это возможно? Большинство арбитров из дела Негрейры никуда не делись»
61

Флорентино Перес: «Перед финалом Кубка судьи угрожали принять меры против «Реала», как это возможно? Большинство арбитров из дела Негрейры никуда не делись»

Флорентино Перес: судьи угрожали «Реалу» перед финалом Кубка.

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал об угрозах клубу со стороны судей перед финалом Кубка Испании против «Барселоны» в прошлом сезоне (2:3). 

«Реал Мадрид» – единственный, кто выступил стороной в судебном процессе [по делу Негрейры]. Четыре президента «Барселоны» в течение 17 лет осуществляли миллионные платежи вице-президенту судейского комитета.

Произошли изменения, и Фран Сото, новый президент CTA (Технического комитета судей – Спортс’‘), попросил перелистнуть страницу. И просит, чтобы «мы забыли о деле Негрейры». Кто его забудет? Реальность в том, что большинство арбитров из дела Негрейры все еще там…

Это ситуация, которая не позволяет им действовать нейтрально. Как возможно, что накануне финала Кубка арбитр матча угрожал, что судьи собираются предпринять меры против нашего клуба? Перед финалом Кубка Короля?

Он должен был быть отстранен, никаких мер в этом отношении принято не было», – сказал Перес. 

Перес о судействе в Ла Лиге: «Ненормально, что у некоторых игроков «Мадрида» больше побед в ЛЧ, чем чемпионств. При Негрейре баланс удалений «Барсы» был плюс 49, у «Реала» – минус 1»

Флорентино Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре. Это ненормально – они заплатили вице-президенту судейского корпуса более 8 млн евро за 17 лет»

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2451 голос
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКубок Испании
logoБарселона
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoФлорентино Перес
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тебас о критике от Переса: «Он говорит так, будто единственный знает правду, но где-то он лжет, а где-то недоговаривает. Он прибегает к демагогии и популизму, ведь я не поддерживаю его «мессианство»
23 ноября, 15:03
Флорентино Перес: «Барса» была против сделки с CVC, но по совпадению отозвала иск, когда Ла Лига разрешила им регистрировать игроков. Мы уверены – соглашение будет расторгнуто судом»
23 ноября, 14:52
Перес допустил передачу инвестору части акций «Реала»: «Около 5%, чтобы понимать стоимость клуба. «Мадрид» останется клубом сосьос, реформа управления защитит наши активы от посягательств»
23 ноября, 14:08
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
21 минуту назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
36 минут назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
50 минут назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26
Надаль хотел бы стать президентом «Реала» в будущем: «Почему нет? Сейчас у клуба лучший глава, но никто не знает, что готовит будущее
вчера, 21:10