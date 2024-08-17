Агент Роши: «Педро хочет вернуться в «Спартак». Но красно-белые не хотят его возвращать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Педро Роша Спорт-Экспресс Футбол

Педро Роша хотел бы вернуться в «Спартак».

Об этом заявил агент бразильского полузащитника Бернар Хэмилтон.

«Педро хочет [вернуться] в «Спартак», но красно-белые не хотят его [возвращать]. Они больше не обращались», – сказал представитель футболиста.

Красно-белые и Педро Роша расторгли контракт в августе 2022 года.

Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Его купили у «Гремио» за 12 миллионов евро.

Всего бразилец провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один мяч. Сейчас он играет за бразильскую «Крисиуму» на правах аренды из «Форталезы».

31 комментарий
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Вот такое отношение к своим легендам в Тарасовке, позорище😁
+62
-22
+40
Ответ angry horse
Вот такое отношение к своим легендам в Тарасовке, позорище😁
Только овёс спасёт такого как ты.. Ведро утром,в обед и вечером.. и не ржи)
+31
-9
+22
Ответ angry horse
Вот такое отношение к своим легендам в Тарасовке, позорище😁
Как там легенда ЦКГ поживает, супернап Гайич? Уже перешел в мадридский Реал?
+20
-8
+12
Вот это поворот. А все так ждали
+11
-1
+10
Педроша на самом деле в одном ряду с такими легендами как Жерар Мукунку , Люк Зоа, и старина Квинси Обуйся Оденься
+8
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+7
Как могли такого лузера взять, да и за 12 лямов. Зашквар полный
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Ответ Папа лёха
Комментарий удален модератором
О, еще один сгорел😁
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Деньги кончились у легенды, папа все на памятник потратил.
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Передайте Роше, что Федуна больше нет в Спартаке.
А так бы Леня обязательно вернул свой лучший трансфер.
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Ответ Юрий Кечко
Педроша на самом деле в одном ряду с такими легендами как Жерар Мукунку , Люк Зоа, и старина Квинси Обуйся Оденься
ОденьсяОбуйся хоть талант и молодым был: неординарный дриблинг и скорость. Не зря его Арсенал брал не из Тулы. Потом кстати он в Сельте неплохо играл. Просто нестабильный и безголовый, но возможностей было уйма. Брали его кстати за копье. А тут что Роше, что Гуса брали аккурат в 10 раз дороже(лям за 12 и 2-3 за 17, если не ошибаюсь). Т.е Мукунки хоть за муку, Оденься как вероятный талант. А эти просто были очевидными середниками, которых продавали на цыганском рынке, с максимальным кэшбэком при оплате наличными
+4
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Ответ Мукунку хороший
Только овёс спасёт такого как ты.. Ведро утром,в обед и вечером.. и не ржи)
Горит хвостик твой ярко🔥
+7
-4
+3
Ответ Кузбасс
Как там легенда ЦКГ поживает, супернап Гайич? Уже перешел в мадридский Реал?
Гайич вообще-то правый защитник, учи матчасть, клоун🤡
+9
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Только если с памятником приедет.
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Ответ Ivan Dvoinev
Я тоже хочу в Спартак на зарплату Роши
Карьеру загубишь.
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Что-то Заремы сегодня не слышно. Наверное, всё-таки помогает братскому Динамо с маяком.
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Ответ angry horse
Вот такое отношение к своим легендам в Тарасовке, позорище😁
Комментарий удален модератором
Ответ angry horse
О, еще один сгорел😁
Конь заговорил.
+1
-1
0
Ответ Юрий Кечко
Педроша на самом деле в одном ряду с такими легендами как Жерар Мукунку , Люк Зоа, и старина Квинси Обуйся Оденься
КВинси ж два раза приходил?
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Легенда!
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Конечно он хочет вернуться, на халявные харчи. Бездарь. Смешная новость конечно ))
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Что значит хочет? Я хочу зп как у него, всем же пох.
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Я тоже хочу в Спартак на зарплату Роши
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А мы только свежей свеклы с летнего урожая собрали...как же так!
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Как-то уже и не помню кто... Роша в ЦСКА, но это хоть известный. С тем же Соболем померялись, будет в памяти
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Плюс одна фобия..
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Зенит уже у ЦСКА одну бразильскую легенду увёл. Можно теперь на тарасовскую легенду нацелиться
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Верните легенду!
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🤣🤣🤣
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Рациональнее Кариоку из Мексики вытащить))
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12 миллионов за половину сезона. Слушайте, я за 500к зелени могу сидеть на скамейке без проблем
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