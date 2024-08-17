Агент Роши: «Педро хочет вернуться в «Спартак». Но красно-белые не хотят его возвращать»

Педро Роша хотел бы вернуться в «Спартак».

Об этом заявил агент бразильского полузащитника Бернар Хэмилтон.

«Педро хочет [вернуться] в « », но красно-белые не хотят его [возвращать]. Они больше не обращались», – сказал представитель футболиста.

Красно-белые и расторгли контракт в августе 2022 года.

Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Его купили у «Гремио» за 12 миллионов евро.

Всего бразилец провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один мяч. Сейчас он играет за бразильскую «Крисиуму» на правах аренды из «Форталезы».