Агент Роши: «Педро хочет вернуться в «Спартак». Но красно-белые не хотят его возвращать»
Педро Роша хотел бы вернуться в «Спартак».
Об этом заявил агент бразильского полузащитника Бернар Хэмилтон.
«Педро хочет [вернуться] в «Спартак», но красно-белые не хотят его [возвращать]. Они больше не обращались», – сказал представитель футболиста.
Красно-белые и Педро Роша расторгли контракт в августе 2022 года.
Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Его купили у «Гремио» за 12 миллионов евро.
Всего бразилец провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один мяч. Сейчас он играет за бразильскую «Крисиуму» на правах аренды из «Форталезы».
А так бы Леня обязательно вернул свой лучший трансфер.