Антони получил прямую красную в концовке матча с «Жироной». Вингер «Бетиса» пытался пробить через себя в падении, но попал по лицу Хоэлю Роке
Антони получил прямую красную карточку в матче Ла Лиги.
Вингер «Бетиса» Антони получил прямую красную карточку в матче против «Жироны» в 13-м туре Ла Лиги (1:1).
На 89-й минуте бразильский футболист пытался пробить через себя в падении, но попал ногой по лицу игроку соперника Хоэлю Роке. Главный арбитр встречи Иосу Галек Апецтегия удалил Антони с поля, посмотрев повтор эпизода на мониторе.
В текущем сезоне Ла Лиги Антони провел 9 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Фото: кадр из трансляции
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
