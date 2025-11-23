Антони получил прямую красную в концовке матча с «Жироной». Вингер «Бетиса» пытался пробить через себя в падении, но попал по лицу Хоэлю Роке

Антони получил прямую красную карточку в матче Ла Лиги.

Вингер «Бетиса » Антони получил прямую красную карточку в матче против «Жироны» в 13-м туре Ла Лиги (1:1).

На 89-й минуте бразильский футболист пытался пробить через себя в падении, но попал ногой по лицу игроку соперника Хоэлю Роке. Главный арбитр встречи Иосу Галек Апецтегия удалил Антони с поля, посмотрев повтор эпизода на мониторе.

В текущем сезоне Ла Лиги Антони провел 9 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь .

Фото: кадр из трансляции