Эзе – 4-й игрок с хет-триком в дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма». До этого матча у Эберечи был 1 гол в сезоне АПЛ

Эберечи Эзе сделал хет-трик в дерби Северного Лондона.

«Канониры» принимают «шпор» в 12-м туре АПЛ (4:1, второй тайм). Эзе забил три мяча – на 41-й, 46-й и 76-й минутах. Всего на счету 27-летнего футболиста 4 гола и 2 результативных паса в 11 матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии.

Это четвертый хет-трик в истории официальных матчей между этими командами. Ранее три гола за игру забивали Тед Дрейк (за «Арсенал» в 1934-м), Терри Дайсон (за «Тоттенхэм» в 1961-м) и Алан Сандерленд (за «Арсенал» в 1978-м).

