Роналду не участвовал в награждении «Аль-Насра» серебряными медалями за Суперкубок. Криштиану ушел в раздевалку сразу после матча, проигранного 1:4
Криштиану Роналду не участвовал в церемонии награждения Суперкубка .
39-летний форвард «Аль-Насра» отсутствовал в момент, когда его партнеров после поражения в финале Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Хилаля» (1:4) награждали серебряными медалями.
Сразу после матча Роналду ушел в раздевалку. Остальные футболисты «Аль-Насра» остались на поле.
Заснули, обделались – Роналду психовал и обвинял партнеров. «Аль-Наср» пропустил четыре за 17 минут
Да, потом бросал серебряную медаль фанатам на трибуну,
но церемонию награждения не игнорировал.