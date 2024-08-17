Роналду не участвовал в награждении «Аль-Насра» серебряными медалями за Суперкубок. Криштиану ушел в раздевалку сразу после матча, проигранного 1:4

Криштиану Роналду не участвовал в церемонии награждения Суперкубка .

39-летний форвард « » отсутствовал в момент, когда его партнеров после поражения в финале Суперкубка Саудовской Аравии от « » (1:4) награждали серебряными медалями.

Сразу после матча ушел в раздевалку. Остальные футболисты «Аль-Насра» остались на поле.

Заснули, обделались – Роналду психовал и обвинял партнеров. «Аль-Наср» пропустил четыре за 17 минут