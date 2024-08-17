Роналду не участвовал в награждении «Аль-Насра» серебряными медалями за Суперкубок. Криштиану ушел в раздевалку сразу после матча, проигранного 1:4

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не участвовал в церемонии награждения Суперкубка .

39-летний форвард «Аль-Насра» отсутствовал в момент, когда его партнеров после поражения в финале Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Хилаля» (1:4) награждали серебряными медалями.

Сразу после матча Роналду ушел в раздевалку. Остальные футболисты «Аль-Насра» остались на поле.

Заснули, обделались – Роналду психовал и обвинял партнеров. «Аль-Наср» пропустил четыре за 17 минут

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67 комментариев
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Убежал досматривать концовку матча Ростов — Оренбург, там Роналдо своих вытащил с 0-2.
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Мужик! пример молодёжи и футболистам. Редкий 🤡
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Он знает, кто виноват в провалах клуба. Поэтому и не может смотреть в глаза одноклубников
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Побежал строчить пост в инстаграме, мужика можно понять
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Сестра Роналду: Великий царь, король и повелитель, это испытание дано тебе, чтоб ты встал с колен и доказал всем свою силу! Теперь ты выиграешь все возможные трофеи. 😴
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Ответ utsh44psmr
Побежал строчить пост в инстаграме, мужика можно понять
за него строчит его сестра же.а он пока плачет.
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+33
так и поступает лидер команды и человек на которого должны ровняться все футболисты
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Ответ Skotinas
Сестра Роналду: Великий царь, король и повелитель, это испытание дано тебе, чтоб ты встал с колен и доказал всем свою силу! Теперь ты выиграешь все возможные трофеи. 😴
Великий Алонсо это и есть его сестра:)
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И это в 39+ !!!!
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Истеричка , как всегда
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Зачем-то убегает в раздевалку вместо того, чтобы достойно принять поражение.
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Обижалду хоть один из телефонов фанов по дороге в раздевалку грохнул?..
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0
+16
Да он в принципе не участвовал в матче , кроме случайного замыкания мяча. роналду закончился как футболист и как человек
+15
-1
+14
Ответ aslvowk@mail.ru
Он знает, кто виноват в провалах клуба. Поэтому и не может смотреть в глаза одноклубников
Разбудите меня через 100 лет и будет тоже самое - этот Кринж7 всё набивает свою мусорную статистику, а его команда проигрыаает. Ха-ха-ха)
+16
-4
+12
Ответ Утка сьела льва
Комментарий скрыт
Выигрывает Роналду, а проигрывает команда? Удобно. Понимаю, что ему больно проигрывать, тем не менее он должен подавать пример для подражания, а не расстраиваться и показывать это на весь мир. Это его не красит, как человека. Нужно достойно принимать поражения, как бы обидно не было.
+10
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+9
Ответ 993 Final
Пожалуйста так не шутите!
великий алонсо написал глупость, и пошли минусы)) и тут же удалил свой комментарий. Ну прям как роналду!)
+11
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+8
Ответ Утка сьела льва
Комментарий скрыт
Сказала утка, которая съела льва, хахахахахахахахаха
+8
-1
+7
позорное поведение для легенды уровня Криша. можно проиграть , можно пихать партнерам, но для капитана команды такое поведение отвратительно. неуважение к болельщикам, партнерам , соперникам и к шейхам в целом
+8
-1
+7
Капитанище!
+5
0
+5
Убежал, чтобы никто слезок не видел.. 🤣.. Видать и : Месси, Месси! - кричали.. А так хотел клубочек поднять.. В результате поднял мне настроение.. А-ха-ха-ха.. 😂👍👏
+6
-1
+5
В очередной раз подтвердил свою ментальную несостоятельность, да и ведь всегда был жалким этот фрукт, просто повезло играть под руководством дона Флорентино, который любое чсв подавит, но стоило уйти - всё полезло наружу
+5
0
+5
Ну, это полный кринж от Кринжа7, он там так мечтал хоть какой-то официальный Кубок выиграть в Саудовской Аравии, но опять мимо. Ха-ха-ха)
+7
-2
+5
Аль-Насралду
+6
-1
+5
Ответ 993 Final
Мужик! пример молодёжи и футболистам. Редкий 🤡
Похоже горбатого, только могила исправит… Человек абсолютно не способен достойно проигрывать и продолжает из раза в раз вести себя как маленький избалованный ребёнок!!!🤦🏻‍♂️
+5
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+4
Ответ Отец Абду
Великий Алонсо это и есть его сестра:)
Это он сам и есть ..
+4
0
+4
Вот за это и хочу, чтобы Кришти играл как можно дольше. Такую кринжатину замутить может только он!
+5
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+4
ну прям мужчинка настоящий))
+3
0
+3
Ответ mediaboss22
позорное поведение для легенды уровня Криша. можно проиграть , можно пихать партнерам, но для капитана команды такое поведение отвратительно. неуважение к болельщикам, партнерам , соперникам и к шейхам в целом
Это пример того, что игрок думает лишь о себе, а не о команде.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Пожалуйста так не шутите!
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Даже Моуринью себе такое не позволял.
Да, потом бросал серебряную медаль фанатам на трибуну,
но церемонию награждения не игнорировал.
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