Сандрачук о Дагестане: «Если увидят в шортах, переодеваться не заставят. Но если живешь здесь, местных лучше не нервировать. Кавказский темперамент присутствует в разумных пределах»

Теги премьер-лига Россия Матч ТВ Динамо Махачкала Александр Сандрачук Футбол

Александр Сандрачук поделился мыслями относительно адаптации в Дагестане.

– Как тебе жизнь в Дагестане? Что было самым сложным при адаптации?

– Самое трудное – акклиматизация, наверное. Все‑таки я человек северный, из Санкт‑Петербурга.

Если окажусь под солнцем без крема, то вся кожа становится красной. К этому сложнее всего привыкнуть, так как на физиологическом уровне привык к другой погоде.

В плане жизни все весьма комфортно. Тем более футболисту много не надо – дом, тренировка, дом. Режим соблюдается.

– Многие люди рассказывают, что с непривычки могли оказаться на улице в шортах и выслушать претензии от местных. У тебя такое было?

– Понятно, что есть местные правила, обычаи. Но все равно люди с пониманием относятся, так как Дагестан развивается как туристическое направление.

Приезжает много русских и даже иностранцев. Так что если кто‑то увидит тебя в шортах, то нет такого, что сразу предъявляют и заставляют идти переодеваться.

Конечно, если ты здесь живешь, то лучше следовать местным правилам и не нервировать местных, но в целом комфортно в этом плане.

– Стереотипы какие‑то подтвердились?

– Гостеприимство. Тут действительно очень гостеприимные люди.

Кавказский темперамент тоже присутствует, но в разумных пределах.

Нет такого, что тут постоянные разборки, например. Границы здесь не переходят, – сказал защитник «Динамо» Махачкала Александр Сандрачук.

147 комментариев
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Зато эти бородачи когда приезжают к нам, ведут себя как животные
+220
-11
+209
"конечно, если ты живёшь здесь, то лучше следовать правилам и нервировать местных " объяснили бы это дагам, которые в Москве свои свадьбы со стрельбой проводят в центре города и во время празднования др в ресторане остальным гостям мешают, бегая, скача, игогокая и докапываясь к персоналу. Но говорят, это другое и нужно уважать культурные традиции наших народов? Или если девушка ходит в хиджабе по Питеру, мы это принимаем, как часть традиции, намаз посреди смены, когда остальные работают, это тоже ок. Тогда почему бы им не уважать культурные традиции русских, которые приезжают в Дагестан и ходят в шортах? Лицемерие
+151
-4
+147
Как почитаешь, так там везде у них прямо рай на земле. Наверное, просто самых нехороших сразу садят в Приоры и в другие города выпроваживают, чтоб не портили родные регионы)
+110
-2
+108
Ответ Michael_Monza
Зато эти бородачи когда приезжают к нам, ведут себя как животные
Не оскорбляй так животных
+113
-7
+106
Ответ Zidane 21
Комментарий скрыт
Никому эти аулы не интересны
+58
-7
+51
Ответ Zidane 21
Комментарий скрыт
Да не приеду к вам никогда. И вы не приезжайте. Мы уже всех пацанов в шорты одели, всех девчонок в короткие юбки одели, климат испортили, чтобы он вам не нравился, шашлыки из свинины на каждом шагу специально жарим, лишь бы вы не приезжали, что же вы все едете и едете? Что нам ещё сделать? Нравится вам в горах, природа, гостеприимство, так и оставайтесь там, не приезжайте, пожалуйста.
+52
-7
+45
А почему метсные приезжая в Москву, ввсех нервируют своим диким поведением?
+40
-3
+37
Ответ Александр Колосов
"конечно, если ты живёшь здесь, то лучше следовать правилам и нервировать местных " объяснили бы это дагам, которые в Москве свои свадьбы со стрельбой проводят в центре города и во время празднования др в ресторане остальным гостям мешают, бегая, скача, игогокая и докапываясь к персоналу. Но говорят, это другое и нужно уважать культурные традиции наших народов? Или если девушка ходит в хиджабе по Питеру, мы это принимаем, как часть традиции, намаз посреди смены, когда остальные работают, это тоже ок. Тогда почему бы им не уважать культурные традиции русских, которые приезжают в Дагестан и ходят в шортах? Лицемерие
Более того, ходить в шортах в 30-35 это просто удобно и комфортно!
+32
-1
+31
Ну правильно , нервировать же можно местных например когда они в Москву приезжают , это другое же
+27
-1
+26
Ответ revo
Никому эти аулы не интересны
Евреи вроде как массово недавно прилетали, более радушного душевного вип-приёма ещё поискать)
+24
-2
+22
Ответ mr. bk
Комментарий скрыт
Ключевой момент "я считаю". Вы можете считать так, другой человек иначе. Вам не нравятся "розовые шортики", другому "хиджаб", третьему "борода", но никто не должен подстраиваться под чужие представления о прекрасном. Есть Закон. В Дагестане, как в субъекте действуют законы РФ? Какой-то закон РФ запрещает хождение в розовых шортиках мужчин? И в этот момент любой законопослушный местный житель, увидев мужчину в розовых шортиках, должен пройти мимо. Или понять, что если его "раздражение" трансформируется в действие по отношению к "розовым шортикам", то он, тем самым, демонстрирует неуважение к свой стране путем нарушения ее Законов. И как мужчина должен за этот перед законом ответить.
+21
0
+21
Так что если кто‑то увидит тебя в шортах, то нет такого, что сразу предъявляют и заставляют идти переодеваться.

Гостеприимство. Тут действительно очень гостеприимные люди.

Действительно очень гостеприимные)))))
+18
0
+18
Ответ #Hunter
Все очень просто. Мы живем не в утопии. И есть дурные особи, которые понимают только силу, в Дагестане или Чечне попробуй местный подойти и хотя бы пранкануть девушку чужую, как пример, ну облить водой например. Епыч братья разнесут так быстро, что оглянуться не успеет. Ты не видишь тысяч порядочных парней соблюдающих, просто потому что их не показывают, а показывают экшн,интриги и так далее. И рождается стереотип
Я их лично вижу на улицах города.
+17
0
+17
Ответ Адам Нинуху
Комментарий удален модератором
Как же подгорело знатно у бородача)
+18
-3
+15
А в футболе тоже в шортах не приветствуется?
+15
0
+15
Ответ Jet Sa
Комментарий скрыт
Ага, унитазы воруем и электрочайники)
+20
-6
+14
"Местные обычаи" - страна одна, законы должны тоже быть одинаковыми.

Обычаи пусть если хотят, то сами соблюдают и к другим не пристают (ни у себя в регионе, нив других) - мужские (тем более что мужские, не женские даже!) ноги ниже колена - что в них такого "плохого и грешного" ходить так в жару и не преть?!

И при всем этом спокойно в боях и борьбе участвуют на публике, где шорты больше на обтягивающие трусы похожи - это "нормально, по-мужски, не грех"
+11
0
+11
Ответ mr. bk
Комментарий скрыт
Законом запрещено? нет, так что свое мнение каждый при себе оставить может. Не нравится, не ходите. Завтра может и широкие штаны вас раздражать будут. Мы живем в России, где закон один и для всех, а желающим жить по шариату - пожалуйста, много мест на земле.
+11
0
+11
Заколебали вы уже с Дагестаном, Чечней,с шортами и прочей хренью. Хотите парить гениталии, ваше дело. При чем здесь нормальные люди? Спортс, хорош публиковать эту херню.
+9
0
+9
Ответ Zidane 21
Комментарий скрыт
Как назвать тех, кто искал евреев в махачкалинском аэропорту?
+8
0
+8
Ответ Адам Нинуху
Комментарий скрыт
Не знаю, как мне с эти жить, какой-то любитель бородачей не испытывает ко мне тёплых чувств
+8
0
+8
Никогда мне не будет комфортно жить/отдыхать в таком месте, где мне будут указывать что носить и куда лучше не ходить. Как в МСК молиться на ковриках и не на рус.яз. - это норм, а как выйти в шортах в жару, на юге России, это сразу харам.
Прально некоторые пишут: у нас - светское гос-во, и не надо мешать в одну кучу религиозные традиции и ханжество нац.меньшинств и свободу выбора одежды гражданами РФ.
+8
0
+8
и ходят в шортах
+8
0
+8
Так Дагестан это Россия или нет?! Почему власти допускают этот произвол и исламизацию? Потом не удивляйтесь что по столице региона бегают террористы и десятками убивают полицейских! Почему традиции превыше закона?! Шорты и юбки не запрещены в РФ, у нас светское государство и я требую соблюдения закона!
+7
0
+7
Ответ Michael_Monza
Ага, унитазы воруем и электрочайники)
У ширых хлопчиков,у которых при виде обычной Пятерочки с продуктами,глаза на лоб полезли
+15
-8
+7
мне вот интересно, ладно, у дагестанцев такая культура - не ходить в шортах, ну и пусть в них не ходят, но почему они так реагируют, когда в шортах ходят другие?? ... представляю африканцев, которые орут на туристов за то, что те ходят в брюках ...
+6
0
+6
Ответ Zidane 21
Как я и сказал из за нескольких случаев теперь мусолят эту тему вдоль и поперёк. Реальность совсем другая. Спросите у туристов которые побывали в Дагестане.
Спросили. Три недели назад коллега вернулся от вас, с женой ездил. Какие там шорты, не успели заехать, как при заселении настойчиво рекомендовали не то что шорты не носить, а жене из светлого в темное переодеться и желательно позакрытее.
+6
0
+6
Гостеприимство = докопаться до человека приезжего в шортах.
Странное своеобразное гостеприимство.
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Ответ mr. bk
Почти 2млн туристам побывавших в Дагестане за 2024г (из них 90% русские) это расскажи клоун😂
Бюджетников нагнали да и все жи ест
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Ответ IntoTheRainBow
Ты видишь тех кто не устроен по жизни на Родине и переезжает в поисках денег потому что дома работы нет А глухая дагестанская деревня где ты растешь среди патриархального суннитского ислама или бедные криминальные окраины Избербаша - не то место где можно научиться правилам поведения в современном европейском обществе (а Москва именно такая) Это не менталитет, это бросающиеся в глаза вызывающие деревенщины Менталитет - это то что даже приличные люди на вид не поставят и своих не одернут, потому что вроде как "свои", тем более на "дагестанской свадьбе" где вроде как все друзья или родственники
Вижу как раз тех у кого есть деньги-машины дорогие.Жил на улице,на которой находится 5 ночных клубов и бары,так там бородочей куча,на тачках и без,лезгинку пляшут прям по среди улицы,музыку громко слушают возле чужих домов,я так подошел к молодым Чеченцам сделла замечанеи,стоит ка кбаран на меня смотрит вытаращив глаза и недовльство высказывает на мое замечаение,хотя я был не груб а вежлив.
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