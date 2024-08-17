Сандрачук о Дагестане: «Если увидят в шортах, переодеваться не заставят. Но если живешь здесь, местных лучше не нервировать. Кавказский темперамент присутствует в разумных пределах»
Александр Сандрачук поделился мыслями относительно адаптации в Дагестане.
– Как тебе жизнь в Дагестане? Что было самым сложным при адаптации?
– Самое трудное – акклиматизация, наверное. Все‑таки я человек северный, из Санкт‑Петербурга.
Если окажусь под солнцем без крема, то вся кожа становится красной. К этому сложнее всего привыкнуть, так как на физиологическом уровне привык к другой погоде.
В плане жизни все весьма комфортно. Тем более футболисту много не надо – дом, тренировка, дом. Режим соблюдается.
– Многие люди рассказывают, что с непривычки могли оказаться на улице в шортах и выслушать претензии от местных. У тебя такое было?
– Понятно, что есть местные правила, обычаи. Но все равно люди с пониманием относятся, так как Дагестан развивается как туристическое направление.
Приезжает много русских и даже иностранцев. Так что если кто‑то увидит тебя в шортах, то нет такого, что сразу предъявляют и заставляют идти переодеваться.
Конечно, если ты здесь живешь, то лучше следовать местным правилам и не нервировать местных, но в целом комфортно в этом плане.
– Стереотипы какие‑то подтвердились?
– Гостеприимство. Тут действительно очень гостеприимные люди.
Кавказский темперамент тоже присутствует, но в разумных пределах.
Нет такого, что тут постоянные разборки, например. Границы здесь не переходят, – сказал защитник «Динамо» Махачкала Александр Сандрачук.
Гостеприимство. Тут действительно очень гостеприимные люди.
Действительно очень гостеприимные)))))
Обычаи пусть если хотят, то сами соблюдают и к другим не пристают (ни у себя в регионе, нив других) - мужские (тем более что мужские, не женские даже!) ноги ниже колена - что в них такого "плохого и грешного" ходить так в жару и не преть?!
И при всем этом спокойно в боях и борьбе участвуют на публике, где шорты больше на обтягивающие трусы похожи - это "нормально, по-мужски, не грех"
Прально некоторые пишут: у нас - светское гос-во, и не надо мешать в одну кучу религиозные традиции и ханжество нац.меньшинств и свободу выбора одежды гражданами РФ.
Странное своеобразное гостеприимство.