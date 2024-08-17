Сандрачук о Дагестане: «Если увидят в шортах, переодеваться не заставят. Но если живешь здесь, местных лучше не нервировать. Кавказский темперамент присутствует в разумных пределах»

Александр Сандрачук поделился мыслями относительно адаптации в Дагестане.

– Как тебе жизнь в Дагестане? Что было самым сложным при адаптации?

– Самое трудное – акклиматизация, наверное. Все‑таки я человек северный, из Санкт‑Петербурга.

Если окажусь под солнцем без крема, то вся кожа становится красной. К этому сложнее всего привыкнуть, так как на физиологическом уровне привык к другой погоде.

В плане жизни все весьма комфортно. Тем более футболисту много не надо – дом, тренировка, дом. Режим соблюдается.

– Многие люди рассказывают, что с непривычки могли оказаться на улице в шортах и выслушать претензии от местных. У тебя такое было?

– Понятно, что есть местные правила, обычаи. Но все равно люди с пониманием относятся, так как Дагестан развивается как туристическое направление.

Приезжает много русских и даже иностранцев. Так что если кто‑то увидит тебя в шортах, то нет такого, что сразу предъявляют и заставляют идти переодеваться.

Конечно, если ты здесь живешь, то лучше следовать местным правилам и не нервировать местных, но в целом комфортно в этом плане.

– Стереотипы какие‑то подтвердились?

– Гостеприимство. Тут действительно очень гостеприимные люди.

Кавказский темперамент тоже присутствует, но в разумных пределах.

Нет такого, что тут постоянные разборки, например. Границы здесь не переходят, – сказал защитник « » Махачкала Александр Сандрачук.