«Аль-Наср» Роналду разгромлен «Аль-Хилалем» Малкома в финале Суперкубка Саудовской Аравии – 1:4. Португалец и бразилец забили по голу

Теги Криштиану Роналду результаты Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Малком Футбол

«Аль-Наср» уступил «Аль-Хилалю» (1:4) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

В полуфинале «Аль-Наср» Криштиану Роналду прошел «Аль-Таавун» (2:0), «Аль-Хилаль» Малкома и Неймара обыграл «Аль-Ахли» – 1:1 (4:1 по пенальти).

В финале Роналду открыл счет, но затем «Аль-Хилаль» забил четырежды и выиграл турнир.

Суперкубок Саудовской Аравии

Финал

«Аль-Наср» – «Аль-Хилаль» – 1:4 (1:0, 0:4)

Голы: 1:0 – Роналду (44), 1:1 – Милинкович-Савич (55), 1:2 – Митрович (63), 1:3 – Митрович (69), 1:4 – Малком (72)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

174 комментария
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Ответ LNk O
1:4, пора заканчивать с футболом Кришу, трофеев больше не будет
Так он же забил, игра значит удачная
+61
-5
+56
1:4, пора заканчивать с футболом Кришу, трофеев больше не будет
+68
-16
+52
Ответ Kanye East_1116222356
Величайшего с голом💪
Малком: "Спасибо, что следишь за моей игрой"
+55
-5
+50
Ответ Шамиль Магомедов
Им не надоело писать Аль-Наср Роналду, Аль-Хиляль Малкома, Шанхай Слуцкого, Монако Головина, Сосьедад Захаряна и тд - тут вроде не глупые люди собрались, кто где играет все знают
Это стало приколом уже, своеобразным мемом спортса. Что тут плохого?
+39
-5
+34
Ответ LNk O
1:4, пора заканчивать с футболом Кришу, трофеев больше не будет
Да если хочет пусть играет. Чемпионат подходящий. Лишь бы люди голы в этой лиге не возводили в какой-то абсолют, уровень на Евро был виден
+43
-9
+34
И я слышу как кричат Месси Месси Месси!! Боюсь как бы роналду после матча не избил опять судью или болельщиков...
+35
-6
+29
8 турниров проиграл из 8.
+32
-4
+28
Единственная отмазка у роналдофилов была: там даже Митрович меньше забивает....
Итог. Митрович 2 Роналду 1
Шах мат и слезы 🤣🤣🤣
+37
-10
+27
Это карма догнала кринжа за МЮ, ибо нечего было так позорно себя вести 😂
+30
-7
+23
Роналду позор португальского футбола
+27
-5
+22
А ведь ещё планирует на следующей чемпионат мира, чтобы окончательно добить Португалию....мда
+22
-2
+20
Насралду снова нулевой
+28
-9
+19
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
А в Лч где ты видел в личных встречах что Роналду топтал Месси? Я вот знаю что в полуфинале 2011 Месси топтал Роналду своим соло голом
+33
-14
+19
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Единственное достижение Рональду над Месси это победа в товарняке 6-0 в котором сам Рональду не играл, а Месси сыграл 5 минут 🤡
+33
-16
+17
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Черная дыра у Рональду после кикбоксёров с Марокко 🤣🤣
+33
-18
+15
вот зачем ему вчера было писать что финал, мы идём! и что, куда пришли опять?
+15
-1
+14
С уверенной победой Аль-Хиляль, он в очередной раз деклассировал Аль-Наср и этого Кринжа7. Ха-ха-ха)
+19
-5
+14
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
2 Ла лиги за 9 лет + унижения от Месси в ЛЧ в личных встречах, это называется топтал? 😂😂
+25
-12
+13
Ответ Анвар Масимов
Насралду снова нулевой
4-1 гоооооол!!! Красивый 7 плачет))))))))
+18
-5
+13
Я не понимаю, почему роналду радовался когда забил ???? что теперь будет с эмоциями?
+15
-4
+11
Ответ Илья Мурашов
8 турниров проиграл из 8.
Это тоже достижение!)
+13
-2
+11
Кринж опять кукухой поедет( жалко его че б не говорили
+18
-7
+11
Им не надоело писать Аль-Наср Роналду, Аль-Хиляль Малкома, Шанхай Слуцкого, Монако Головина, Сосьедад Захаряна и тд - тут вроде не глупые люди собрались, кто где играет все знают
+22
-13
+9
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
На тот момент топклуб лиги СА против аутсайдера лиги МЛС , гордо горжусь 💪💪💪.
+11
-2
+9
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Ты наверное ошибся, наоборот Лео топтал не скажу что именно Реал, а Роналду он точно топтал
+15
-7
+8
Ответ 993 Final
Я не понимаю, почему роналду радовался когда забил ???? что теперь будет с эмоциями?
Плевать на результат. Главное - он забил. Сиуу 🇵🇹🇵🇹
+10
-2
+8
Ответ Илья Мурашов
8 турниров проиграл из 8.
И это-в 39 лет)
+8
0
+8
Плачет девочка в автомате…
+13
-5
+8
😂😂😂 ничего не меняется. Пора новые места для мотивации искать . Чемпионат Кипра может осилит гоу
+7
0
+7
Ответ Max Maximus
1:2 Скажут, что Роналду опять виноват Не отработал в обороне
Кринж опять виноват в развале очередной команды
+7
-1
+6
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