«Аль-Наср» Роналду разгромлен «Аль-Хилалем» Малкома в финале Суперкубка Саудовской Аравии – 1:4. Португалец и бразилец забили по голу

«Аль-Наср» уступил «Аль-Хилалю» (1:4) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

В полуфинале «Аль-Наср» прошел «Аль-Таавун» (2:0), «Аль-Хилаль» и обыграл «Аль-Ахли» – 1:1 (4:1 по пенальти).

В финале Роналду открыл счет, но затем «Аль-Хилаль» забил четырежды и выиграл турнир.

Суперкубок Саудовской Аравии

Финал

« » – « » – 1:4 (1:0, 0:4)

Голы: 1:0 – Роналду (44), 1:1 – Милинкович-Савич (55), 1:2 – Митрович (63), 1:3 – Митрович (69), 1:4 – Малком (72)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.