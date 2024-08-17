«Аль-Наср» Роналду разгромлен «Аль-Хилалем» Малкома в финале Суперкубка Саудовской Аравии – 1:4. Португалец и бразилец забили по голу
«Аль-Наср» уступил «Аль-Хилалю» (1:4) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.
В полуфинале «Аль-Наср» Криштиану Роналду прошел «Аль-Таавун» (2:0), «Аль-Хилаль» Малкома и Неймара обыграл «Аль-Ахли» – 1:1 (4:1 по пенальти).
В финале Роналду открыл счет, но затем «Аль-Хилаль» забил четырежды и выиграл турнир.
Суперкубок Саудовской Аравии
Финал
«Аль-Наср» – «Аль-Хилаль» – 1:4 (1:0, 0:4)
Голы: 1:0 – Роналду (44), 1:1 – Милинкович-Савич (55), 1:2 – Митрович (63), 1:3 – Митрович (69), 1:4 – Малком (72)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Итог. Митрович 2 Роналду 1
Шах мат и слезы 🤣🤣🤣