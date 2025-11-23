Феликс забил 11 голов в 9 матчах лиги Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров
Жоау Феликс забил 11-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.
На счету Жоау Феликса 11 голов в 9 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
Полузащитник «Аль-Насра» отличился в игре с «Аль-Халиджем» (2:0, первый тайм) в 9-м туре.
Также португалец отдал второй голевой пас в сезоне лиги – на Уэсли Гассову.
Феликс – лучший бомбардир турнира. Следом идут Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Джошуа Кинг («Аль-Халидж») с 9 голами.
Статистика Жоау – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
