Феликс забил 11 голов в 9 матчах лиги Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров

Жоау Феликс забил 11-й гол в чемпионате Саудовской Аравии.

На счету Жоау Феликса 11 голов в 9 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Полузащитник «Аль-Насра » отличился в игре с «Аль-Халиджем » (2:0, первый тайм) в 9-м туре.

Также португалец отдал второй голевой пас в сезоне лиги – на Уэсли Гассову .

Феликс – лучший бомбардир турнира. Следом идут Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Джошуа Кинг («Аль-Халидж») с 9 голами.

Статистика Жоау – здесь .