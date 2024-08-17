Александра Трусова сменила фамилию после замужества. Теперь она Игнатова

Фигуристка Александра Трусова сменила фамилию.

Об этом она сообщила в телеграм-канале. Сегодня Трусова вышла замуж за Макара Игнатова.

«Теперь Александра Игнатова», – написала серебряный призер Олимпийских игр-2022.

Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»

За два года без Трусовой наша фигурка сильно изменилась. Но Саше это выгодно