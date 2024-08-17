Александра Трусова сменила фамилию после замужества. Теперь она Игнатова
Фигуристка Александра Трусова сменила фамилию.
Об этом она сообщила в телеграм-канале. Сегодня Трусова вышла замуж за Макара Игнатова.
«Теперь Александра Игнатова», – написала серебряный призер Олимпийских игр-2022.
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За два года без Трусовой наша фигурка сильно изменилась. Но Саше это выгодно
Поздравляю ребят ещё раз))
Лично меня умиляют, когда вижу двадцатилетних и уже с малышом. Хочется пожелать им намного большего, чем таким как я, тридцатилетним😁