Александра Трусова сменила фамилию после замужества. Теперь она Игнатова

Теги сборная России женское катание Макар Игнатов Александра Игнатова (Трусова) Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова сменила фамилию.

Об этом она сообщила в телеграм-канале. Сегодня Трусова вышла замуж за Макара Игнатова.

«Теперь Александра Игнатова», – написала серебряный призер Олимпийских игр-2022.

Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»

За два года без Трусовой наша фигурка сильно изменилась. Но Саше это выгодно

46 комментариев
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Сменить фамилию, это сильно в её случае
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Ответ Александр Бородин
Комментарий скрыт
А почему нет? Чем просто сожительствовать, лучше жить официально, если они друг другу по душе, чего ждать. Если любовь пройдёт, разведутся.
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По мне так Игнатова лучше звучит. Хотя, возможно, Трусову оставят как псевдоним для шоу.
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Александра Игнатова звучит красиво)))

Поздравляю ребят ещё раз))
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Думаю свою фамилию оставит как бренд.
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Ответ Грязный лютик
Комментарий скрыт
В чем мерзость сменить фамилию девушке при заключении брака? Haters gonna hate
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Если честно, немного неожиданно, я думала что фамилию она оставит. Все-таки Александра Трусова это бренд. Может быть реально в спорте и шоу будет использовать девичью, как псевдоним. Так часто бывает.
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Ответ Грязный лютик
Комментарий скрыт
Ты достал уже грязь на ветках разводить. Уж хоть сегодня угомонись, а?
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Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Правильно сделала
Через пару лет разведётся и опять придется менять фамилию и все документы
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Ответ Kokozhir Shatok
Комментарий скрыт
Да вам то какая разница, это их жизнь и их выбор. У вас от их свадьбы ничего в жизни не изменится, ну разве что кроме как объёма комментариев на спортсе
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Игнатова конечно лучше звучит, чем Трусова. Но популярной-то она стала как Трусова. В любом случае, ее дело. Когда в первый раз выходишь замуж, хочется скорей фамилию поменять))
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Ответ Тарас Гладушин
Через пару лет разведётся и опять придется менять фамилию и все документы
Почему "придётся"? Кто-то заставляет? Некоторые оставляют фамилию бывшего мужа, причём даже после нового замужества.
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Трусова Игнатова, как говорится)
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Звучит. Удачи.
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Умница! Поздравляю!
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Ответ Kokozhir Shatok
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додумывать за других, особенно что касается их мотивации - зашквар
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Я даже не сомневалась. Замечательная девушка, создана для дома и семьи. Макару очень повезло! Сильно надеюсь, что и Саше тоже.)
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Ответ Kokozhir Shatok
Комментарий скрыт
тем, что это узаконенные отношения, со всеми обязательствами. Это НОРМАЛЬНО.
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По паспорту да. Для медиа наверняка останется Трусовой.
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Всех благ, тепла, терпения, понимания друг друга, поддержки и, конечно, взаимного притяжения Саше и Макару. Пусть будет счастлива и благополучна как можно дольше семья Игнатовых!
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Правильно сделала
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Струсила!
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Присутствует некоторая грусть, как будто немного теряется привычное...Понятно, что это нормально и традиционно, но всё равно конечно долго будем привыкать к Александре Игнатовой. По сути ведь ничего не поменялось...кроме того что Саша стала совсем взрослой. Счастья, здоровья, любви Александре и Макару Игнатовым!
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Ответ Александр Бородин
Комментарий скрыт
Если это происходит обдуманно, взаимно и по любви, то почему бы и нет.
Лично меня умиляют, когда вижу двадцатилетних и уже с малышом. Хочется пожелать им намного большего, чем таким как я, тридцатилетним😁
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Ну вот, теперь мерч переделывать)
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Молодец, так и должно быть.
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Ответ Frenki Mason
А видео первой брачной ночи будет?)
По платной подписке)
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Одной дурацкой фамилией меньше. Но их в фигурке - и не сосчитаешь.
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Похоже, ей фамилия не нравилась. По-другому это не объяснить, ведь весь мир ее знает именно как Александру Трусову.
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Ответ Proline
Почему "придётся"? Кто-то заставляет? Некоторые оставляют фамилию бывшего мужа, причём даже после нового замужества.
Да, в зависимости от фамилии следующего мужа)
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