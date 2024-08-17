«Байер» впервые в истории выиграл Суперкубок Германии

«Байер» впервые в истории стал обладателем Суперкубка Германии.

Команда Хаби Алонсо уступала до 88-й минуты матча со « » со счетом 1:2, выступая в меньшинстве, однако сумела сравнять и одержать победу по пенальти.

« », таким образом, впервые взял . В 1993-м году в игре за трофей он проиграл «Вердеру».