«Байер» впервые в истории выиграл Суперкубок Германии
«Байер» впервые в истории стал обладателем Суперкубка Германии.
Команда Хаби Алонсо уступала до 88-й минуты матча со «Штутгартом» со счетом 1:2, выступая в меньшинстве, однако сумела сравнять и одержать победу по пенальти.
«Байер», таким образом, впервые взял Суперкубок Германии. В 1993-м году в игре за трофей он проиграл «Вердеру».
Это к тому, что Байеру якобы везет и прошлый сезон был аномалией
Больше и нечего сказать.
Байер выиграл заслуженно!