«Байер» впервые в истории выиграл Суперкубок Германии

Теги Байер Штутгарт Хаби Алонсо бундеслига Германия Суперкубок Германии Футбол

«Байер» впервые в истории стал обладателем Суперкубка Германии.

Команда Хаби Алонсо уступала до 88-й минуты матча со «Штутгартом» со счетом 1:2, выступая в меньшинстве, однако сумела сравнять и одержать победу по пенальти.

«Байер», таким образом, впервые взял Суперкубок Германии. В 1993-м году в игре за трофей он проиграл «Вердеру».

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22 комментария
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Пришел Хаби и собрал все внутренние трофеи! Шикарно ворвался в мир футбола, с двух ног!
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Похоже Байер и в новом сезоне не собирается останавливаться, с нетерпением жду лигу чемпионов, что парни Алонсо выдадут там и как далеко зайдут?!🇩🇪⚽️
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в конце матча казалось, что не Байер играет в меньшинстве, а Штутгарт. Спокойно Байер мог закончить матч в основное время.
Это к тому, что Байеру якобы везет и прошлый сезон был аномалией
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Патрик Шик в какой уже раз забил на последних минутах.
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Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
Анвар, а у тебя как успехи в футболе и жизни, а, Анвар?
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Надо памятник Алонсо поставит в Леверкузене
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Байер продлил подписку на чудеса еще на год. Интересно, сколько голов в концовке будет в этом сезоне
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Байер пацаны вообще ребята! Выгрызли победу. В очередной раз!
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Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
Тем не менее сезон получился выдающийся. Невероятная серия без поражений, золотой дубль. О таком перед стартом сезона никто и не мечтал
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Ответ Анвар Масимов
Недалеко , до первой ,,Аталанты,,
Весь матч за Суперкубок Европы не покидала мысль, лучше бы Байер победил. Аталанта - никакая.
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Ответ Анвар Масимов
Недалеко , до первой ,,Аталанты,,
Думаю Хаби сделает выводы!
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Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
Ох уж этот байт на ровном месте.
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Ответ corazon blanco
Пришел Хаби и собрал все внутренние трофеи! Шикарно ворвался в мир футбола, с двух ног!
Думаю, и в этом поборется
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Успех молодого тренера Алонсо.
Больше и нечего сказать.
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Опять отыгрались на 88й. Эта команда остается верной себе)
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1-4 от Арсенала встряхнуло парней
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Штутгарт играл интереснее, но спасти матч в меньшинстве!!!
Байер выиграл заслуженно!
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Байер топчик, красивая игра, но Фримпонг … бегунок
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Байер прошлого сезона пока ещё действует!
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Хаби Алонсо легенда 😎
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