«Краснодар» купил за 4 млн евро защитника «Мальорки» Гонсалеса. Контракт – на 3 года

«Краснодар» объявил о трансфере правого защитника «Мальорки» Джованни Гонсалеса.

«Быки» подписали с 29-летним уругвайцем контракт до конца июня 2027 года.

Согласно Transfermarkt, « » заплатил за 4 млн евро.

За «Мальорку» футболист играл последние два сезона. Ранее он защищал цвета «Пеньяроля» и «Ривер Плейт Монтевидео». Также есть опыт выступлений за сборную Уругвая.

Фото: fckrasnodar.ru