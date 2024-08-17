«Краснодар» купил за 4 млн евро защитника «Мальорки» Гонсалеса. Контракт – на 3 года

Теги премьер-лига Россия Мальорка Ла Лига трансферы Краснодар Джованни Гонсалес Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере правого защитника «Мальорки» Джованни Гонсалеса.

«Быки» подписали с 29-летним уругвайцем контракт до конца июня 2027 года.

Согласно Transfermarkt, «Краснодар» заплатил за Гонсалеса 4 млн евро.

За «Мальорку» футболист играл последние два сезона. Ранее он защищал цвета «Пеньяроля» и «Ривер Плейт Монтевидео». Также есть опыт выступлений за сборную Уругвая.

Фото: fckrasnodar.ru

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113 комментариев
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Ответ Милдронат Бромантанов
В сентябре будет 30 лет, легионер, в Европе толком ничего не показал, один полноценный сезон.. 4 ляма евро... В Мальорке наверно шампанское открывают, кому бы они его ещё за столько сплавили..
Всё так,но он запросто может оказаться на голову сильнее конкурентов ,это же РПЛ
+110
-11
+99
В сентябре будет 30 лет, легионер, в Европе толком ничего не показал, один полноценный сезон.. 4 ляма евро... В Мальорке наверно шампанское открывают, кому бы они его ещё за столько сплавили..
+65
-21
+44
Ну сидеть с одним правым профильным защитником : 33-летним Петровым............ну такое. Так что нужен, кто здесь и сейчас сразу заиграет, не через пол-сезона, и не на перспективу, так что звучит как хороший трансфер.
+39
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+36
Хороший скоростный правый защитник,заточенный на атаку.В прошлом году был основным в Мальорке и показывал хороший футбол.Может несмотря на невысокий рост играть и в центре,при игре в 3 центральных защитников.За сборную Уругвая был участником 2-х кубков Америки.Хороший и крепкий игрок уровня Оласы.
+24
-2
+22
Ответ Милдронат Бромантанов
В сентябре будет 30 лет, легионер, в Европе толком ничего не показал, один полноценный сезон.. 4 ляма евро... В Мальорке наверно шампанское открывают, кому бы они его ещё за столько сплавили..
Для защитника 29 лет это середина карьеры, если бы он стабильно играл он бы никуда и не уехал. Проиграл конкуренцию. А кого вы ждете в РПЛ?
+35
-14
+21
Доброго утра всем хейтерам Краснодара. Гонсалес один из лучших игроков прошлогодней Мальорки и их основной правый защитник, который не подписал новый контракт и через год стал бы свободным агентом. Благодаря этому Краснодар смог купить его за столь малую сумму. Отдельное спасибо Зениту, чьи поклонники обязательно окажутся на ветке с вопросом про воспитанников, за то, что купили себе для лавки шикарное украшение в виде воспитанника Краснодара Волкова. Мы никогда не думали, что можно продать профильного правого вингера, который и сезон нормально не отыграл на позиции правого защитника, за целых 5 млн. евро и ещё 2 млн. бонусами и купить основного игрока испанской Мальорки за меньшую сумму. Спасибо Зениту, что помогли избавится от неликвида, который не хотел играть за родной клуб и подкинули денег на новый трансфер.
+20
-3
+17
Ответ Милдронат Бромантанов
В сентябре будет 30 лет, легионер, в Европе толком ничего не показал, один полноценный сезон.. 4 ляма евро... В Мальорке наверно шампанское открывают, кому бы они его ещё за столько сплавили..
он основной правый защитник Мальорки,как понять сплавили,его не выставляли на трансфер,на него расчитывали как на игрока старта

просто Краснодар предложил хорошие деньги и его продали,это бизнес
в сентябре 30 лет,ты не сравнивай спортсмена который тренируются постоянно и себя в 30 лет,сейчас такие физиотерапевты и восставитнльные программы что куча игроков 30+ демонстируют прекрасные результаты
+18
-3
+15
Ответ Graziano
Для защитника 29 лет это середина карьеры, если бы он стабильно играл он бы никуда и не уехал. Проиграл конкуренцию. А кого вы ждете в РПЛ?
кому он проиграл конкуренцию?что за бред вы пишите?
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+13
Ответ Ildar Izmailov
кому он проиграл конкуренцию?что за бред вы пишите?
Тоже удивляюсь, как можно "проиграть конкуренцию", сыграв в 34 матчах из 38 в прошлом сезоне...)))
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+11
Ответ eao79rus
Комментарий скрыт
Толи дело в Зените, одни воспитанники
+22
-13
+9
Ответ Anton Vasilev
Продать Волкова за 5 чтобы купить 30 летнего лега сомнительного уровня за 4😁 Гении чего уж тут😁
Продали Волкова и взяли на замену приличного лега + Козлова. Краснодар уж точно не проиграл.
+10
-2
+8
Ответ Anton Vasilev
Продать Волкова за 5 чтобы купить 30 летнего лега сомнительного уровня за 4😁 Гении чего уж тут😁
Продать косипошу Волкова за 5, чтобы купить хорошего лега за 4.
+13
-5
+8
Ответ eao79rus
Комментарий скрыт
И что? Теперь им нельзя покупать легионеров?
+8
-1
+7
Ответ eao79rus
Так в Зените и не кичатся своей якобы лучшей в мире академией и целью выставить 11 воспитанников в основе, а потом не покупают престарелый латиноамериканский шлак на зарплату x2
Аякс с Барсой кичатся своими академиями в десятки раз хлеще Краснодара. Что же ты на ветках о трансферах на вход в Аяксе и Барсе подобные комменты не оставляешь?))
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Ответ Сергей Лимонников
Жду пиТ(*)ерских шутников
При чем тут шутники? Если игрок качественный, то это хорошо для чемпионата. И для клуба в том числе.
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+4
Ответ MAX KANUNOV
Доброго утра всем хейтерам Краснодара. Гонсалес один из лучших игроков прошлогодней Мальорки и их основной правый защитник, который не подписал новый контракт и через год стал бы свободным агентом. Благодаря этому Краснодар смог купить его за столь малую сумму. Отдельное спасибо Зениту, чьи поклонники обязательно окажутся на ветке с вопросом про воспитанников, за то, что купили себе для лавки шикарное украшение в виде воспитанника Краснодара Волкова. Мы никогда не думали, что можно продать профильного правого вингера, который и сезон нормально не отыграл на позиции правого защитника, за целых 5 млн. евро и ещё 2 млн. бонусами и купить основного игрока испанской Мальорки за меньшую сумму. Спасибо Зениту, что помогли избавится от неликвида, который не хотел играть за родной клуб и подкинули денег на новый трансфер.
))+
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+4
Ответ eao79rus
Так в Зените и не кичатся своей якобы лучшей в мире академией и целью выставить 11 воспитанников в основе, а потом не покупают престарелый латиноамериканский шлак на зарплату x2
В Зените и нет академии вообще по сравнению с Краснодаром.
Галицкий даёт шансы тысячам детей, они могут не заиграть, но есть хотя бы мечта и попытки добиться.
Зенит за государственные миллиарды ничего не даёт, тупо спускает деньги на забаву главному болельщику.
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Ответ Artie Bukko
Якобы )? Ты здоров)? Из этой академии неделю назад челик в ПСЖ перешёл)
Да что там в ПСЖ, в Зените 2 вратаря из этой академии.
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Сторговались все же на 4 млн)
Наконец Олусегуна освободят из ПЗ-рабства)
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Ответ eao79rus
Так в Зените и не кичатся своей якобы лучшей в мире академией и целью выставить 11 воспитанников в основе, а потом не покупают престарелый латиноамериканский шлак на зарплату x2
О том что это лучшая по условия академия говорят многие.Назови мне академию где 10000 детей занимаются?
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Ответ kapitan.vorobey
Еще один воспитанник))
ещё один остроумный комментарий
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Ответ eao79rus
Так в Зените и не кичатся своей якобы лучшей в мире академией и целью выставить 11 воспитанников в основе, а потом не покупают престарелый латиноамериканский шлак на зарплату x2
Якобы )? Ты здоров)? Из этой академии неделю назад челик в ПСЖ перешёл)
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Ответ Святой Патрик
Да пожалуйста. В Краснодаре не отыграл, в Питере уже выходит на замену. Ещё и с нужным паспортом. Полезное приобретение.
Эти две минуты в чемпионате стоили 7 млн. евро) Я рад, что вам всё нравится. Если вам ещё будут нужны наши воспитанники, то обращайтесь. У нас много ребят, которые не проходят в основу клуба. А вам пригодится четвертый воспитаник Краснодара чтобы продолжить спрашивать где они)
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Ответ Ildar Izmailov
Унылый лег?Перейра,Гранквист,Вандерсон,Алонсо,Кордоба и тд тоже унылые? в каком клубе РПЛ больше воспитанников чем в Краснодаре?
Так Кордобу купили за 20 млн, а не за 4.
Вандерсон откровенно посредственный игрок уровня второй половины РПЛ как и Рамирес.
Перейра и Гранквист удачные попадания, но были и Куэва, Намли, Ристич, Иван, Страндберг, Налдо, Кайо, Ольсонн итд - целая гора шлака.
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Ответ Святой Патрик
Зенит выигрывает титулы, как и положено футбольному клубу.
Титулы РПЛ? Смешно.
Аталанта получает в разы меньше денег от спонсоров, но выигрывает Лигу Европы, растит игроков до 50 млн и вообще шумит.
На память Наполи получает от спонсоров 35 млн евро, Зенит 100+ млн. Где Наполи и где Зенит? Получает чемпионства РПЛ, болельщик хлопает в ладоши, бразильцы курят сигары. Пользы от этого стране НОЛЬ.
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Ответ Graziano
Для защитника 29 лет это середина карьеры, если бы он стабильно играл он бы никуда и не уехал. Проиграл конкуренцию. А кого вы ждете в РПЛ?
Как кого? Дани Алвеса и Марсело в прайме
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Ответ Владислав88
Он хоть фланговый? В центр и так перебор.
Да именно фланговый …
+2
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Купили - и молодцы. Чем сильнее окажется игрок - тем лучше для всех. Так что пожелаем удачи!
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0
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Ответ Александр Мельчаков
Карвахаль неплохо на ЧЕ смотрелся
Согласен. Протупил менеджмент
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Ответ супермяч
Продали Волкова и взяли на замену приличного лега + Козлова. Краснодар уж точно не проиграл.
Кому и бонгонда приличного уровня😁
Бгг
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