«Краснодар» купил за 4 млн евро защитника «Мальорки» Гонсалеса. Контракт – на 3 года
«Краснодар» объявил о трансфере правого защитника «Мальорки» Джованни Гонсалеса.
«Быки» подписали с 29-летним уругвайцем контракт до конца июня 2027 года.
Согласно Transfermarkt, «Краснодар» заплатил за Гонсалеса 4 млн евро.
За «Мальорку» футболист играл последние два сезона. Ранее он защищал цвета «Пеньяроля» и «Ривер Плейт Монтевидео». Также есть опыт выступлений за сборную Уругвая.
Фото: fckrasnodar.ru
просто Краснодар предложил хорошие деньги и его продали,это бизнес
в сентябре 30 лет,ты не сравнивай спортсмена который тренируются постоянно и себя в 30 лет,сейчас такие физиотерапевты и восставитнльные программы что куча игроков 30+ демонстируют прекрасные результаты
Галицкий даёт шансы тысячам детей, они могут не заиграть, но есть хотя бы мечта и попытки добиться.
Зенит за государственные миллиарды ничего не даёт, тупо спускает деньги на забаву главному болельщику.
Наконец Олусегуна освободят из ПЗ-рабства)
Вандерсон откровенно посредственный игрок уровня второй половины РПЛ как и Рамирес.
Перейра и Гранквист удачные попадания, но были и Куэва, Намли, Ристич, Иван, Страндберг, Налдо, Кайо, Ольсонн итд - целая гора шлака.
Аталанта получает в разы меньше денег от спонсоров, но выигрывает Лигу Европы, растит игроков до 50 млн и вообще шумит.
На память Наполи получает от спонсоров 35 млн евро, Зенит 100+ млн. Где Наполи и где Зенит? Получает чемпионства РПЛ, болельщик хлопает в ладоши, бразильцы курят сигары. Пользы от этого стране НОЛЬ.
Бгг