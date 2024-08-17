У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 8 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов
«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилалю» (1:4) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.
Это восьмой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Криштиану Роналду в конце 2022 года.
В прошлом сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов Азии, проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии и финале Кубка короля Саудовской Аравии, а также стала второй в чемпионате.
С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.
У Роналду - 0
Журналист: "Каково это быть Роналду?"
Роналду: "Быть Роналду это оставаться в тени Малкома... У него уже 4 трофея в СА, а у меня до сих пор 0"
Классика 🤷🏻♂️ Ведь как известно, в футболе главное - голы, а не победы и трофеи. По крайней мере полмиллиарда фанов Роналду во всём мире на полном серьёзе годами это рассказывают и "очень смешно" шутят над предобводками 😄
Аль-Наср с Абубакаром и Гарсией. 1е место +5 очков, участие во всех турнирах, после перехода Криштиану🐬
2 Чемпионата🥴
2 Суперкубка 🥴
2 Кубка🥴
2 АЛЧ🥴
8 проигранных титулов из 8 в Саудовской Аравии
Величайший!:)🐬🐓🇵🇹💪