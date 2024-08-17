У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 8 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилалю» (1:4) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

Это восьмой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Криштиану Роналду в конце 2022 года.

В прошлом сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов Азии, проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии и финале Кубка короля Саудовской Аравии, а также стала второй в чемпионате. 

С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

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52 комментария
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У Малкома - 4 трофея
У Роналду - 0

Журналист: "Каково это быть Роналду?"
Роналду: "Быть Роналду это оставаться в тени Малкома... У него уже 4 трофея в СА, а у меня до сих пор 0"
+56
-12
+44
Роналду забил, команда беспомощно проиграла.
Классика 🤷🏻‍♂️ Ведь как известно, в футболе главное - голы, а не победы и трофеи. По крайней мере полмиллиарда фанов Роналду во всём мире на полном серьёзе годами это рассказывают и "очень смешно" шутят над предобводками 😄
+37
-8
+29
И тот товарищеский :)
+30
-7
+23
Да нет там трофея, это неофициальный турнир, хватит уже криштика приписывать титулы которых нет, или все Кубки Гампера Месси добавим?:))
+26
-8
+18
Нет у него трофея, не вводите в заблуждение.
+22
-5
+17
Роналду превратился в бестрофейника Харри Кейна (
+13
0
+13
Ответ Rule1
Неймар интересно получит медаль :) ничего толком не делая,умудряется выигрывать в три раза больше 🥴
Прям как криштик с Португалией в 2016м:))
+17
-7
+10
G🐓O🐓A🐓T

Аль-Наср с Абубакаром и Гарсией. 1е место +5 очков, участие во всех турнирах, после перехода Криштиану🐬

2 Чемпионата🥴
2 Суперкубка 🥴
2 Кубка🥴
2 АЛЧ🥴
8 проигранных титулов из 8 в Саудовской Аравии
Величайший!:)🐬🐓🇵🇹💪
+17
-7
+10
Роналду закончился как игрок , это равно как Моуриньо уже закончился как тренер
+9
0
+9
Товарищеский турнир взял
+15
-7
+8
Роналду превратился в синоним поражения.
+10
-3
+7
Ответ Rule1
Неймар интересно получит медаль :) ничего толком не делая,умудряется выигрывать в три раза больше 🥴
Неймар главный халявщик, зарплата 100 лямов и кубки падают такое ощущение он и сам не в курсе, что Хиляль выигрывает все подряд
+10
-3
+7
Неймар интересно получит медаль :) ничего толком не делая,умудряется выигрывать в три раза больше 🥴
+8
-2
+6
У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. Это деревянный верблюд.
+9
-3
+6
Это всё потому что Малком пришёл с багажом из "Зенита!"
+7
-1
+6
> который считается товарищеским турниром
+11
-6
+5
Сколько уже Аль-Хиляль надругался над Роналду раз?:))
+9
-4
+5
Роналду "уничтожает" саудовскую лигу.
+5
0
+5
Митрович хозяин Криштиану!:)) Сербский владелец португальских портов:))
+10
-6
+4
Ахахахах.....боты активировались, что-то из много с последнего посещения Романа образовалось, совпадение?:)))
+9
-5
+4
Становится таким же безтрофейником как и динамо
+4
-1
+3
Ответ Антон Фалафель
Должен поставить ультиматум, штоб продали его в Аль Хиляль!
Тогда Наср начнет трофеи брать
+7
-4
+3
Пришёл, увидел, разволил. Сиу
+6
-3
+3
Ответ vel
Роналду "уничтожает" саудовскую лигу.
Он уничтожает Аль-Наср
+2
0
+2
Должен поставить ультиматум, штоб продали его в Аль Хиляль!
+5
-3
+2
Некомпетентность авторов Спортса зашкаливает. Товарищеские турниры не входят в статистику официальных трофеев. А то сейчас любители Барселоны пересчитают кубки Гампера у Месси и накинут ему 10 лишних трофеев. Кубок арабских чемпионов не считается трофеем, как и не будет считаться Кубок славянских чемпионов
+2
0
+2
Ответ vel
Роналду "уничтожает" саудовскую лигу.
У вас лишние буквы в заковыченном слове: с 4 по 6.
+1
0
+1
Выносите ЗМ!
+4
-3
+1
этот единственный турнир товарищеский) почему Митрович получает в разы меньше чем Рон,хотя пользы от него в разы больше??
+1
0
+1
Пока не густо... Но на красивую прическу тоже нужно бабло.
+1
0
+1
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