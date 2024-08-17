У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 8 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилалю» (1:4) в финале Суперкубка Саудовской Аравии.

Это восьмой проигранный « » турнир с момента перехода в конце 2022 года.

В прошлом сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов Азии, проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии и финале Кубка короля Саудовской Аравии, а также стала второй в чемпионате.

С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.