АПЛ возвращается! «МЮ» примет «Фулхэм», «Ман Сити» сыграет с «Челси» в воскресенье

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Стартует новый сезон в АПЛ.

В пятницу «Манчестер Юнайтед» примет в 1-м туре «Фулхэм».

В субботу «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Ипсвичем», «Арсенал» встретится дома с «Вулверхэмптоном».

В воскресенье «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Челси».

В понедельник «Тоттенхэм» будет противостоять на выезде «Лестеру».

Чемпионат Англии

1-й тур

Манчестер Юнайтед – Фулхэм
Дата проведения
16 августа, 22:00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ипсвич – Ливерпуль
Дата проведения
17 августа, 14:30, «Портман Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Вулверхэмптон
Дата проведения
17 августа, 17:00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Борнмут
Дата проведения
17 августа, 17:00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Брайтон
Дата проведения
17 августа, 17:00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Саутгемптон
Дата проведения
17 августа, 17:00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Астон Вилла
Дата проведения
17 августа, 19:30, «Стадион Лондон»
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Брентфорд – Кристал Пэлас
Дата проведения
18 августа, 16:00, «Брентфорд Комьюнити»
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Челси – Манчестер Сити
Дата проведения
18 августа, 18:30, «Стэмфорд Бридж»
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Лестер – Тоттенхэм
Дата проведения
19 августа, 22:00, «Кинг Пауэр Стэдиум»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь АПЛ

44 комментария
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главный футбольный чемпионат, в мире, стартует!!! всех - с праздником!
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С возвращением! Всех с праздником! Да будет срачь!
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Что бы не говорили хейтеры английского футбола, но матч Лестер - Тоттенхэм смотреть гораздо интереснее, чем Атлетик - Хетафе. АПЛ была и остается лучшей лигой мира с самым крутым и зрелищным футболом. Поздравляю всех с началом нового сезона!
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Наконец то дождались. Ну, теперь, фулхем порадуй нас новыми рофлами. Что бы сразу установить планочку на весь сезон
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С возвращением чемпионата, являющийся витриной проф футбола! За прошедший год разница в трансферной стоимости со второй лигой по стоимости (Ла Лигой) увеличилась ещё на 180 миллионов. И составляет аж 6 миллиардов и 400 миллионов! (11,7 - 5,3) шестая команда Ла Лиги (Валенсия) обгоняет по стоимости лишь три клуба новичка, а все что ниже Валенсии - это все зона вылета, обгоняя лишь Ипсвич (сюда входят к примеру Севилья и Вильярреал) и при этом сам Ипсвич обгоняет 8 клубов Ла Лиги. На Реал, Барсу и Атлетико - у АПЛ аж 10 клубов, при этом Брайтон стал дороже Атлетико! Вот такой вот чемпионат, и хоть чиновники, функционеры всех мастей пытаются остановить развитие АПЛ (и у них начало получаться протаскивать абсурдные регламенты и штрафы,а так же увеличение матчей в других турнирах не связанных напрямую с Английским футболом) любыми способами, надеюсь , что у них ничего не выйдет и мы и дальше будет лицезреть этот великолепный чемпионат в полной мере! С праздником, любители АПЛ!
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Лучшая Лига стартует
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Ипсвич - Ливер, Лестер-Тотенхем, МС-Челси! - прекрасное начало! Праздник футбола....
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Ждем победы МЮ и дебютного гола Зиркезе!
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Ура-а-а, любимая АПЛ вернулась 🥳🥳🥳 всем командам честного судейства, и поменьше травм 💪
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Всех поклонников футбола с новым сезоном АПЛ.
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ну чё, народ, погнали
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Ответ Султанова Султанова
Комментарий скрыт
не, это был разогрев.
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Ответ Максим Новиков
АПЛ теперь только на Сетанте?
В VK-видео каждый тур множество матчей на любой вкус.)
+2
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Всех болельщиков с началом АПЛ!!!
Дождались,наконец-то ))

Победы МЮ!!!
+2
0
+2
Ответ Максим Новиков
АПЛ теперь только на Сетанте?
Я на Спорткасте в вк уже года два смотрю)
+3
-2
+1
Ответ Иван Чеховъ
В Бильбао играет Нико Уильямс. В Тоттенхэме таких игроков нет. Смотреть там не на кого. Есть Сон, но его я видел уже 100 раз. Да и играет он не так ярко.
Дело не в игроках, сам футбол в матче Лестера со шпорами будет лучше - на более высоких скоростях, с опасными моментами и т.д. Атлетик с Хетафе вчера устроили ватокат с хождением по полю пешком, смотреть на это было невозможно.
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Ответ Стас Вор
Где смотреть это пиршество футбола?
Спорткаст онлайн
+1
0
+1
Ура!
+1
0
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Наконец то!!! АПЛ вернулась
+2
-1
+1
Ответ Стас Вор
Где смотреть это пиршество футбола?
на Сетатнте
+2
-2
0
👋
+1
-1
0
Эмери - вперёд!
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0
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Ответ Любезный Коссутий
главный футбольный чемпионат, в мире, стартует!!! всех - с праздником!
это да ,только чуть грустно, лето просфистело...
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Ответ Alex Shizoid
Спорткаст онлайн
Благодарю!
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Ответ Любезный Коссутий
на Сетатнте
Спасибо!
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Ответ Стас Вор
Это как выпивка перед стриптизом?
это как аперитив перед главным блюдом
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0
С детства за "Саутгэмптон". 😁 А если серьезно, то с тех пор как там играл и забивал Марьян Пахарь. Которого, к слову, называли латышским Оуэном.
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Ответ Любезный Коссутий
не, это был разогрев.
Это как выпивка перед стриптизом?
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Ответ Любезный Коссутий
главный футбольный чемпионат, в мире, стартует!!! всех - с праздником!
Где смотреть это пиршество футбола?
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Да начнётся пир!
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