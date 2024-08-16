АПЛ возвращается! «МЮ» примет «Фулхэм», «Ман Сити» сыграет с «Челси» в воскресенье

Стартует новый сезон в АПЛ.

В пятницу « » примет в 1-м туре « ».

В субботу « » сыграет в гостях с « », « » встретится дома с « ».

В воскресенье « » проведет гостевой матч с « ».

В понедельник « » будет противостоять на выезде « ».

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь АПЛ