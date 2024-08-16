АПЛ возвращается! «МЮ» примет «Фулхэм», «Ман Сити» сыграет с «Челси» в воскресенье
Стартует новый сезон в АПЛ.
В пятницу «Манчестер Юнайтед» примет в 1-м туре «Фулхэм».
В субботу «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Ипсвичем», «Арсенал» встретится дома с «Вулверхэмптоном».
В воскресенье «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Челси».
В понедельник «Тоттенхэм» будет противостоять на выезде «Лестеру».
1-й тур
- Дата проведения
- 16 августа, 22:00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 17 августа, 14:30, «Портман Роуд»
- Дата проведения
- 17 августа, 17:00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 17 августа, 17:00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 17 августа, 17:00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 17 августа, 17:00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 17 августа, 19:30, «Стадион Лондон»
- Дата проведения
- 18 августа, 16:00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 18 августа, 18:30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 19 августа, 22:00, «Кинг Пауэр Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дождались,наконец-то ))
Победы МЮ!!!