Мария Захарова: «Попытки Баха в угоду западным неолиберальным элитам привнести в ОИ «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату»
Мария Захарова назвала удручающими попытки придать ОИ «новую инклюзивность».
Олимпийские игры проходили с 26 июля по 11 августа в Париже.
«Достойно сожаления, что президент МОК (Международного олимпийского комитета – Sports) Т. Бах использовал свое служебное положение и состоявшиеся Олимпийские игры не столько для развития мирового спорта, сколько для продвижения неолиберальных подходов к «инклюзивности».
Свои сомнительные решения по допуску некоторых боксеров-женщин на олимпийский турнир Т. Бах пытался прикрыть неоднозначными комментариями по гендерной тематике и откровенной ложью в адрес Международной ассоциации бокса. Он говорил об отсутствии научного способа отличить женщину от мужчины.
Не знаем, какие «достоверные научные данные» нужны г-ну Т. Баху – бывшему спортсмену и международному чиновнику – для этого. До сих пор у здравомыслящей части человечества никаких вопросов по гендерной теме не возникало.
В мире есть только два пола – мужской и женский. Как следствие, существуют мужские и женские спортивные состязания. Попытки Т. Баха в угоду западным неолиберальным элитам привнести в Олимпийские игры «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату», – заявила официальный представитель МИД РФ Захарова, чьи слова цитирует сайт ведомства.
ЗЫ. Упоминая красавицу, я, конечно, ни в коем случае не намекал на неземную красоту эталона женской привлекательности Марии Владимировны Захаровой. Честно-честно.
В мире есть только два числа – 1 и 0.
А потом появились 1/2 и мат.анализ...