Мария Захарова: «Попытки Баха в угоду западным неолиберальным элитам привнести в ОИ «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату»

Теги МОК IBA Томас Бах Олимпиада-2024 Мария Захарова Фехтование

Мария Захарова назвала удручающими попытки придать ОИ «новую инклюзивность».

Олимпийские игры проходили с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Достойно сожаления, что президент МОК (Международного олимпийского комитета – Sports) Т. Бах использовал свое служебное положение и состоявшиеся Олимпийские игры не столько для развития мирового спорта, сколько для продвижения неолиберальных подходов к «инклюзивности».

Свои сомнительные решения по допуску некоторых боксеров-женщин на олимпийский турнир Т. Бах пытался прикрыть неоднозначными комментариями по гендерной тематике и откровенной ложью в адрес Международной ассоциации бокса. Он говорил об отсутствии научного способа отличить женщину от мужчины.

Не знаем, какие «достоверные научные данные» нужны г-ну Т. Баху – бывшему спортсмену и международному чиновнику – для этого. До сих пор у здравомыслящей части человечества никаких вопросов по гендерной теме не возникало.

В мире есть только два пола – мужской и женский. Как следствие, существуют мужские и женские спортивные состязания. Попытки Т. Баха в угоду западным неолиберальным элитам привнести в Олимпийские игры «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату», – заявила официальный представитель МИД РФ Захарова, чьи слова цитирует сайт ведомства.

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51 комментарий
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"удручающий результат", Мария, это когда из-за ваших же запугиваний на Олимпиаду поехали только 15 атлетов, взявших единственную двойную медаль. При том, что из 18и наград, завоеванных в Париже экс-россиянами, 7 медалей взяли спортсмены, чей уход в др.сборные напрямую связан с последствиями вторжения к соседу.
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Размотало Маню после К&Б
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Главное ко всему добавлять "нео"
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Ответ Крыс Пол
Главное ко всему добавлять "нео"
Столько раз "Нео" не говорил даже агент Смит)
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Там в Курске критическая ситуация, а Маше все Бах покоя не дает.
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Существует искусство ради искусства, а в родном и горячо любимом МИДе наши мидаки в лице Мани за весьма большие бабки занимаются исключительно хабальством ради хабальства. Даже тому, кто с трудом, но все-таки закончил, хотя бы на тройки, четыре класса вспомогательной школы для умственно отсталых, предельно ясно, что в МОК существуют - не могут не существовать - правила, по которым представителя хомо сапиенс относят к какому-либо полу. И было неоднократно для таких, как Маня, объяснено, что те, кто вызвал недовольство у Мани, по критериям МОК являются женщинами, и этот медицинский факт никак не зависит ни от Баха, ни, тем более, от хотелок Мани. Изменятся правила, будет по-другому, а пока, как всегда говорю я, нравится не нравится, терпи, моя красавица. Прошу отнестись к этому с пониманием. Кхе-кхе.

ЗЫ. Упоминая красавицу, я, конечно, ни в коем случае не намекал на неземную красоту эталона женской привлекательности Марии Владимировны Захаровой. Честно-честно.
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У МИДа других дел нету? Страна - изгой, а она про Олимпиаду...
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Как проверить, что ты не опьянел? Быстро сказать 3 раза: "Неолиберальная инклюзивная удручаемость".
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А нео хлопнуть ли нам по неорюмашке?
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Ответ Ковид 07.10.52
Интересно, а каким словом этот тип женщины при власти определит нынешнее устройство нашей страны. К какому основному определению она прибавит НЕО.
Неочемодан))
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+11
Ответ chiello_3
Там в Курске критическая ситуация, а Маше все Бах покоя не дает.
Да, это потихоньку становится иностранным делом. Могла бы и обратить внимание
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Ответ Class_1992
Комментарий скрыт
Да нет, смотрю воздыхатель Машки-алкашки тоже свои пять копеек вставил
+13
-5
+8
Неолибералы. Очередное словечко из новояза.
+8
-1
+7
Интересно, а каким словом этот тип женщины при власти определит нынешнее устройство нашей страны. К какому основному определению она прибавит НЕО.
+10
-3
+7
Как же хорошо смотреть на их агонию
+10
-4
+6
"В мире есть только два пола – мужской и женский."
В мире есть только два числа – 1 и 0.

А потом появились 1/2 и мат.анализ...
+10
-4
+6
Ответ chiello_3
Там в Курске критическая ситуация, а Маше все Бах покоя не дает.
Да черт с ним, с этим Курском! Там же нет геев и солдат НАТО. Хотя, постойте-ка))
+8
-2
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Мне пришла платежка по ЖКХ на 50 % большей предыдущей, спасибо ВВП, это тоже спорт по ихнему.
+7
-2
+5
Наймиты Запада, неолиберализм, англосаксы, агенты Госдепа, марионетки, абыр, абырвалг!))
+6
-1
+5
Все никак не уймется, ягоза, ее мнение там уже давно никого не интересует, а все пытается протолкнуть свою неофа повестку в противовес "неолиберальной" (не очень понятно, почему "нео-", но для такой популистской невежды как Захарова это норм)
+7
-2
+5
Походу Алжир у нас тоже неолиберальная страна
+4
0
+4
Ответ chelovek_
Столько раз "Нео" не говорил даже агент Смит)
Он говорил Мистер Андерсен. Вроде
+3
0
+3
Согласен, Захарова и есть удручающий результат
+8
-5
+3
Маньке Облигации больше не наливать. И стакан отберите чтобы мыслей не возникало.
+6
-3
+3
"Спокойно, Маша, я Нео".
+4
-1
+3
Маша тоже на мужика похожа.
+3
-1
+2
Я что-то пропустил мире? Либералов победили, как фашистов, и теперь голову поднимают неолибералы?
+7
-5
+2
Ответ Крыс Пол
Главное ко всему добавлять "нео"
Возможно у человека необелочка на фоне неоалкоголизма
+1
0
+1
У Машки по выходным активность бурная
+3
-2
+1
Под чем она сегодня?
+1
0
+1
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