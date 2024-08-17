Мария Захарова: «Попытки Баха в угоду западным неолиберальным элитам привнести в ОИ «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату»

Мария Захарова назвала удручающими попытки придать ОИ «новую инклюзивность».

Олимпийские игры проходили с 26 июля по 11 августа в Париже.

«Достойно сожаления, что президент МОК (Международного олимпийского комитета – Sports) Т. Бах использовал свое служебное положение и состоявшиеся Олимпийские игры не столько для развития мирового спорта, сколько для продвижения неолиберальных подходов к «инклюзивности».

Свои сомнительные решения по допуску некоторых боксеров-женщин на олимпийский турнир Т. Бах пытался прикрыть неоднозначными комментариями по гендерной тематике и откровенной ложью в адрес Международной ассоциации бокса. Он говорил об отсутствии научного способа отличить женщину от мужчины.

Не знаем, какие «достоверные научные данные» нужны г-ну Т. Баху – бывшему спортсмену и международному чиновнику – для этого. До сих пор у здравомыслящей части человечества никаких вопросов по гендерной теме не возникало.

В мире есть только два пола – мужской и женский. Как следствие, существуют мужские и женские спортивные состязания. Попытки Т. Баха в угоду западным неолиберальным элитам привнести в Олимпийские игры «новую инклюзивность» приводят к удручающему результату», – заявила официальный представитель МИД РФ Захарова, чьи слова цитирует сайт ведомства.