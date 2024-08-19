Серия А возвращается! «Ювентус» играет с «Комо» Фабрегаса, «Аталанта» забила 4 гола «Лечче»

Новый сезон стартовал в Серии А.

В субботу « » сыграл вничью с « » (2:2), « » разделил очки с « » (2:2).

В воскресенье « » на выезде уступил «Вероне» (0:3), « » сыграла вничью с « » (0:0).

В понедельник « » противостоит дома « ».

1-й тур

Календарь Серии А