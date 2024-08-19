Серия А возвращается! «Ювентус» играет с «Комо» Фабрегаса, «Аталанта» забила 4 гола «Лечче»

Теги Интер Рома Милан Эмполи Парма Удинезе Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Лечче Болонья Дженоа Верона Венеция Монца Комо Футбол

Новый сезон стартовал в Серии А.

В субботу «Интер» сыграл вничью с «Дженоа» (2:2), «Милан» разделил очки с «Торино» (2:2).

В воскресенье «Наполи» на выезде уступил «Вероне» (0:3), «Рома» сыграла вничью с «Кальяри» (0:0). 

В понедельник «Ювентус» противостоит дома «Комо».

Чемпионат Италии

1-й тур

Лечче – Аталанта 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
19 августа, 19:30, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Брешианини, 0:2 – 45 Ретеги, 0:3 – 57, пенальти Ретеги, 0:4 – 66 Брешианини.
ЛеччеФальконе, Галло, Баскиротто, Гашпар, Жандре, Пьерре (Кулибали, 46), Рамадани (Мархвиньски, 76), Доргу, Рафья (Бериша, 83), Моренте (Банда, 46), Крстович (Пьеротти, 69).
АталантаМуссо, Джимшити, Хин, де Рон, Брешианини (Палестра, 90), Руджери, Дзаппакоста (Годфри, 68), Эдерсон, Пашалич (Сулемана, 90), де Кетеларе (Баккер, 69), Ретеги (Касса, 83).
Предупреждения:
де Рон (60), Эдерсон (80).

 

Ювентус – Комо 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
19 августа, 21:45, «Альянц Стадиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Мбангула, 2:0 – 45+1 Веа.
ЮвентусДи Грегорио, Кабаль, Бремер, Гатти, Камбьязо, Тюрам (Фаджоли, 67), Локателли (Дуглас Луис, 79), Веа (Савона, 46), Мбангула, Йылдыз, Влахович.
КомоРейна, Сала, Барба, Гольданига, Альберто Морено, Да Кунья (Абильгор, 56), Базелли (Энгельхардт, 22), Браунедер, Стрефецца, Белотти (Габриэллони, 56), Кутроне (Черри, 63).
Предупреждения:
Сала (9), Энгельхардт (33), Локателли (57), Верди (72), Гольданига (76).

 

Дженоа – Интер 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
17 августа, 19:30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 20 Вольякко, 1:1 – 30 Тюрам, 1:2 – 82 Тюрам, 2:2 – 90+5 Жуниор Мессиас.
ДженоаГоллини, де Винтер, Бани, Вольякко (Васкес, 60), Аарон Мартин, Дзаноли (Сабелли, 71), Френдруп, Бадель (Ekhator Osayuki, 86), Малиновский (Торсбю, 71), Витинья, Жуниор Мессиас.
ИнтерЗоммер, Бастони, Ачерби, Биссек, Димарко (Карлос Аугусто, 75), Дармиан (Думфрис, 66), Мхитарян (Фраттези, 66), Чалханоглу (Тареми, 75), Барелла, Тюрам, Мартинес (Аслани, 86).
Предупреждения:
Мхитарян (16), Индзаги (53), Джилардино (62), Голлини (63), Аслани (90+9).

 

Парма – Фиорентина 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
17 августа, 19:30, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22 Ман, 1:1 – 75 Бираги.
ПармаСудзуки, Валери, Чиркати, Балог, Кулибали, Зом (Канчельери, 76), Эстевес, Михэилэ (Камара, 65), Бернабе (Сипрьен, 80), Ман (Альмквист, 65), Бонни (Эно, 65).
ФиорентинаТерраччано, Комуццо (Кайоде, 73), Понграчич, Мартинес Куарта (Паризи, 60), Кольпани (Иконе, 60), Куаме (Соттиль, 79), Бираги, Додо, Амрабат, Мандрагора (Бьянко, 73), Кин.
Предупреждения:
Понграчич (35), Эстевес (36), Балог (49), Чиркати (85).
Удаление:
Понграчич (83).

 

Милан – Торино 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
17 августа, 21:45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 30, автогол Тиав, 0:2 – 68 Сапата, 1:2 – 89 Мората, 2:2 – 90+5 Окафор.
МиланМеньян, Тиав, Томори, Калабрия (Окафор, 83), Салемакерс, Лофтус-Чик, Беннасер (Рейндерс, 59), Пулишич (Муса, 73), Рафаэл Леау, Чуквуэзе (Тео, 60), Йович (Мората, 60).
ТориноМилинкович-Савич, Мазина, Коко, Войвода, Лазаро (Сазонов, 88), Белланова (Дембеле, 88), Илич (Тамез, 71), Линетти, Риччи, Сапата (Карамо, 71), Санабрия (Адамс, 60).
Предупреждения:
Риччи (45+3), Войвода (45+2), Йович (57), Тамез (89), Мората (89), Дембеле (90+7).

 

Эмполи – Монца 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
17 августа, 21:45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЭмполиВаскес, Вити, Исмайли, Валюкевич, Пеццелла (Какаче, 90+2), Мале (Хаас, 85), Хендерсон, Фаццини (Эконг, 85), Джаси, Эспозито (Сольбаккен, 69), Коломбо (Капуто, 85).
МонцаПицциньякко, Кальдирола, Мари, Иццо, Мальдини (Мота, 62), Виньято (Капрари, 69), Кирьякопулос, Биринделли, Бондо, Пессина (Гальярдини, 46), Петанья.
Предупреждения:
Мальдини (48), Фаццини (67).

 

Верона – Наполи 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
18 августа, 19:30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 50 Ливраменто, 2:0 – 75 Москера, 3:0 – 90+4 Москера.
ВеронаМонтипо, Фресе (Маньяни, 58), Коппола, Давидович, Лазович, Сердар (Белаэн, 21), Дуда, Тшатшуа, Ливраменто (Харруи, 74), Тенгстедт (Москера, 73), Кастанос (Суслов, 58).
НаполиМерет, Жезус (Нгонж, 79), Ррахмани, Ди Лоренцо, Кварацхелия (Распадори, 45+4), Политано, Спинаццола (Оливера, 51), Маццокки, Лоботка, Замбо-Ангисса, Симеоне (Шеддира, 79).
Предупреждения:
Коппола (20), Тшатшуа (30), Дуда (77), Распадори (89), Белаэн (90+1).

 

Болонья – Удинезе 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
18 августа, 19:30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 57, пенальти Орсолини, 1:1 – 68 Джанетти.
БолоньяСкорупски, Ликояннис (Миранда, 84), Бекема, Эрлич, Пош, Моро (Эбишер, 76), Фройлер, Ндойе (Одгор, 88), Фаббиан, Орсолини (Камбьяги, 76), Кастро (Даллинга, 84).
УдинезеОкойе, Джанетти, Бийол, Перес, Товен (Эккеленкамп, 76), Камара (Земура, 82), Эхизибуэ, Пайеро, Ловрич (Карлстрем, 58), Бреннер (Дэвис, 82), Лукка.
Предупреждения:
Окойе (32), Джанетти (55), Эхизибуэ (81), Лукка (90+5).

 

Кальяри – Рома 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
18 августа, 21:45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
КальяриСкуффет, Луперто, Ветеска, Дзаппа, Ауджелло, Ацци, Марин, Прати (Адопо, 72), Дейола, Пикколи (Лападула, 86), Лувумбу (Паволетти, 71).
РомаСвилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини, Челик, Кристанте, Ле Фе (Бальданци, 61), Залевски (Дибала, 69), Пеллегрини, Соуле (Эль-Шаарави, 90), Довбик (Абрахам, 90).
Предупреждения:
Дейола (84), Ацци (90+2).

 

Лацио – Венеция 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
18 августа, 21:45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Андерсен, 1:1 – 11 Кастельянос, 2:1 – 44, пенальти Дзакканьи, 3:1 – 81, автогол Альтаре.
ЛациоПроведель, Марушич, Романьоли, Казале, Ладзари, Деле-Баширу, Ровелла (Весино, 65), Гендузи (Кастровилли, 87), Дзакканьи (Тшауна, 77), Кастельянос (Педро, 87), Нослин (Исаксен, 77).
ВенецияЙоронен, Шверко, Свобода, Альтаре, Эллертссон (Чрнигой, 70), Ористанио (Пьерини, 53), Дзампано, Андерсен (Лелла, 85), Данкан, Саградо (Хапс, 53), Гюткьяер (Раймондо, 86).
Предупреждения:
Саградо (32), Кастельянос (52), Хапс (71).

 

Календарь Серии А

277 комментариев
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Самый лучший чемпионат начинается, Всех с праздником!
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+73
С Возвращением! Серия А всегда особенная,со своим стилем и вкусом) Кстати Странно, что не было новости, как СериАл обошёл Ла Лигу в таблице коэффициентов, и АПЛ через год будет рядом по очкам, с возможностью обогнать! Всем удачи, особенно для Юве)
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+40
Вот теперь действительно можно написать: лучший чемпионат снова с нами! Поздравляю всех поклонников великого сериала! Смотрим, наслаждаемся! Forza!
+28
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+26
Всех любителей серии А с началом нового сезона! Всем итальянским клубам удачи в еврокубках!
+20
-1
+19
С возвращением ЛЮБИМАЯ СЕРИЯ А. Смотрю ее с конца 90-х. Были трудные времена, но сейчас потихоньку встают. И да Серия А особенная непохожая на других. Форца Милан
+13
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+12
Всех с началом сезона в лучшей лиге мира!Венеция начинает свой поход за Скудетто!Forza Venezia!
+14
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+11
Всех любителей Кальчо - с возвращением! Пармезанцев - родненькие, три года ждали, добро пожаловать домой. Форца Парма!
+13
-2
+11
Хорошего пистона парик получил на старте, надо сказать. А перед этим ещё из кубка за малым чуть не вылетел сразу же, Мерет спас. Такими темпами до приезда внебрачного сына из Челси уволить могут. )
+11
-2
+9
Ответ Mr@k
Зря похоже Артем в Рому пришел, состав днищавый, игры нет, уж лучше б в Жироне остался, если с матрасами не вышло
Он ни о чем. Неподвижный и бесполезный. Рома зря 30 млн отдала
+7
-1
+6
Начинается наш сериал, с новыми героями и интригами как мы любим
+7
-1
+6
Верните Жозе!
+9
-4
+5
Знатно Верона поставила на место этого патлатого автобусника в парике.
Топ!
+10
-5
+5
Ответ заблокированному пользователю
Ну да, Юве будет играть открыто, но как бы не напропускали))) в трёх товарниках аж 7 пропустили)
Ну по товарнякам судить такое себе. Плюс ещё даже не все(надеюсь будут ещё) трансферы совершены.
Ниже ЛЧ зоны они наверное не опустятся, как при кальме. А если так, то смотреть интересный футбол всегда приятнее ничтожного убожества прошлых сезонов.
+6
-2
+4
Ответ иди поплачь
А что с топ клубами в Италии?🤔
Сегодня только играет
+7
-3
+4
Склоняюсь к тому что Интер защитит титул в этом сезоне, так как это единственная сыгранная команда да и к тому же состав усилился. А вот за 2-4 места будет серьёзная рубка, на три лигочемпионских места претендуют: Ювентус, Милан, Рома, Аталанта, Лацио, Наполи и возможноещёб Болонья.
+6
-2
+4
Ответ SergioRamos92
Ко второму кругу Де Лаурентис и Конте уже разругаются
Ко второму кругу?? Какой оптимистичный прогноз, однако
+5
-1
+4
Надеюсь Юве наконец-то отойдёт от унылого кальмабола и начнёт показывать интересную игру.

Думаю, что Интер должен становиться чемпионом, для этого им все карты в руки. Если в этом году не возьмёт очередное скудетто, то будут очень большие вопросы к Индзаги.
+6
-2
+4
Ответ Juve164
Боже, Ювентус идёт вперёд? Это не сон?
Ничего-ничего, все уже нормально, успешно сдерживаем натиск Комо, то показалось
+4
0
+4
Ответ Сергей Пятаков
Комментарий скрыт
По коэффициентам обогнать этих денежных мешков не составит труда. В АПЛ только бюджет большой, на этом и держатся. По игре там мрак.
+4
-1
+3
За Ювентус 🙏🙏🙏
+7
-4
+3
А я говорила, что Мбангула будет разрывать. А мне не верили
+3
0
+3
красивый дебютный гол
+3
0
+3
Ответ luminiterovna
А я говорила, что Мбангула будет разрывать. А мне не верили
Это легендарно)
+3
0
+3
Парма разносит по моментам
Михайлэ ракал дикий, три потрясающих момента запорол
+4
-1
+3
Великий футбол, а не маркетинговая погремушка, возвращается! Всем любителям футбола, а не видео-нарезок, удовольствия! Вне зависимости от клубных пристрастий - удачи всем!
+5
-2
+3
Антонио туринский троянский конь - делает свою работу
+4
-1
+3
Ответ grande Inter
рановато ДДР замены в нападении сделал, нужно было хотя бы 94 минуты дождаться... что он так тянул - то? ну видит же, что Довбик не вошёл в игру, поменяй ты его на 70 минуте на Абрахама, левый фланг вообще ни о чём, выпусти египтянина, чтобы он наводил суету на уставших защитников Кальяри, мда уж
Ты Абрахама видел?) Пару атак на ворота свои привез, потому что мяч обработать не мог
+4
-1
+3
Рома ни о чем. Довбик не двигается, не борется. Впереди вообще мяч не задерживается у них, очень много брака
+4
-1
+3
Просыпайтесь, ребята! Гудмундссона уже нет в "Дженоа"!🙂
+4
-1
+3
👏👏👏🔝💪👍🤝🎊🍷
+3
0
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