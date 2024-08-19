Серия А возвращается! «Ювентус» играет с «Комо» Фабрегаса, «Аталанта» забила 4 гола «Лечче»
Новый сезон стартовал в Серии А.
В субботу «Интер» сыграл вничью с «Дженоа» (2:2), «Милан» разделил очки с «Торино» (2:2).
В воскресенье «Наполи» на выезде уступил «Вероне» (0:3), «Рома» сыграла вничью с «Кальяри» (0:0).
В понедельник «Ювентус» противостоит дома «Комо».
1-й тур
- Дата проведения
- 19 августа, 19:30, «виа дель Маре»
- Голы:
- 0:1 – 35 Брешианини, 0:2 – 45 Ретеги, 0:3 – 57, пенальти Ретеги, 0:4 – 66 Брешианини.
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Лечче –
Фальконе, Галло, Баскиротто, Гашпар, Жандре, Пьерре (Кулибали, 46), Рамадани (Мархвиньски, 76), Доргу, Рафья (Бериша, 83), Моренте (Банда, 46), Крстович (Пьеротти, 69).
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Аталанта –
Муссо, Джимшити, Хин, де Рон, Брешианини (Палестра, 90), Руджери, Дзаппакоста (Годфри, 68), Эдерсон, Пашалич (Сулемана, 90), де Кетеларе (Баккер, 69), Ретеги (Касса, 83).
- Дата проведения
- 19 августа, 21:45, «Альянц Стадиум»
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Ювентус –
Ди Грегорио, Кабаль, Бремер, Гатти, Камбьязо, Тюрам (Фаджоли, 67), Локателли (Дуглас Луис, 79), Веа (Савона, 46), Мбангула, Йылдыз, Влахович.
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Комо –
Рейна, Сала, Барба, Гольданига, Альберто Морено, Да Кунья (Абильгор, 56), Базелли (Энгельхардт, 22), Браунедер, Стрефецца, Белотти (Габриэллони, 56), Кутроне (Черри, 63).
- Предупреждения:
- Сала (9), Энгельхардт (33), Локателли (57), Верди (72), Гольданига (76).
- Дата проведения
- 17 августа, 19:30, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 20 Вольякко, 1:1 – 30 Тюрам, 1:2 – 82 Тюрам, 2:2 – 90+5 Жуниор Мессиас.
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Дженоа –
Голлини, де Винтер, Бани, Вольякко (Васкес, 60), Аарон Мартин, Дзаноли (Сабелли, 71), Френдруп, Бадель (Ekhator Osayuki, 86), Малиновский (Торсбю, 71), Витинья, Жуниор Мессиас.
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Интер –
Зоммер, Бастони, Ачерби, Биссек, Димарко (Карлос Аугусто, 75), Дармиан (Думфрис, 66), Мхитарян (Фраттези, 66), Чалханоглу (Тареми, 75), Барелла, Тюрам, Мартинес (Аслани, 86).
- Предупреждения:
- Мхитарян (16), Индзаги (53), Джилардино (62), Голлини (63), Аслани (90+9).
- Дата проведения
- 17 августа, 19:30, «Эннио Тардини»
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Парма –
Судзуки, Валери, Чиркати, Балог, Кулибали, Зом (Канчельери, 76), Эстевес, Михэилэ (Камара, 65), Бернабе (Сипрьен, 80), Ман (Альмквист, 65), Бонни (Эно, 65).
-
Фиорентина –
Терраччано, Комуццо (Кайоде, 73), Понграчич, Мартинес Куарта (Паризи, 60), Кольпани (Иконе, 60), Куаме (Соттиль, 79), Бираги, Додо, Амрабат, Мандрагора (Бьянко, 73), Кин.
- Удаление:
- Понграчич (83).
- Дата проведения
- 17 августа, 21:45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Меньян, Тиав, Томори, Калабрия (Окафор, 83), Салемакерс, Лофтус-Чик, Беннасер (Рейндерс, 59), Пулишич (Муса, 73), Рафаэл Леау, Чуквуэзе (Тео, 60), Йович (Мората, 60).
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Торино –
Милинкович-Савич, Мазина, Коко, Войвода, Лазаро (Сазонов, 88), Белланова (Дембеле, 88), Илич (Тамез, 71), Линетти, Риччи, Сапата (Карамо, 71), Санабрия (Адамс, 60).
- Дата проведения
- 17 августа, 21:45, «Карло Кастеллани»
-
Эмполи –
Васкес, Вити, Исмайли, Валюкевич, Пеццелла (Какаче, 90+2), Мале (Хаас, 85), Хендерсон, Фаццини (Эконг, 85), Джаси, Эспозито (Сольбаккен, 69), Коломбо (Капуто, 85).
-
Монца –
Пицциньякко, Кальдирола, Мари, Иццо, Мальдини (Мота, 62), Виньято (Капрари, 69), Кирьякопулос, Биринделли, Бондо, Пессина (Гальярдини, 46), Петанья.
- Дата проведения
- 18 августа, 19:30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
- 1:0 – 50 Ливраменто, 2:0 – 75 Москера, 3:0 – 90+4 Москера.
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Верона –
Монтипо, Фресе (Маньяни, 58), Коппола, Давидович, Лазович, Сердар (Белаэн, 21), Дуда, Тшатшуа, Ливраменто (Харруи, 74), Тенгстедт (Москера, 73), Кастанос (Суслов, 58).
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Наполи –
Мерет, Жезус (Нгонж, 79), Ррахмани, Ди Лоренцо, Кварацхелия (Распадори, 45+4), Политано, Спинаццола (Оливера, 51), Маццокки, Лоботка, Замбо-Ангисса, Симеоне (Шеддира, 79).
- Дата проведения
- 18 августа, 19:30, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Скорупски, Ликояннис (Миранда, 84), Бекема, Эрлич, Пош, Моро (Эбишер, 76), Фройлер, Ндойе (Одгор, 88), Фаббиан, Орсолини (Камбьяги, 76), Кастро (Даллинга, 84).
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Удинезе –
Окойе, Джанетти, Бийол, Перес, Товен (Эккеленкамп, 76), Камара (Земура, 82), Эхизибуэ, Пайеро, Ловрич (Карлстрем, 58), Бреннер (Дэвис, 82), Лукка.
- Дата проведения
- 18 августа, 21:45, «Сарденья»
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Кальяри –
Скуффет, Луперто, Ветеска, Дзаппа, Ауджелло, Ацци, Марин, Прати (Адопо, 72), Дейола, Пикколи (Лападула, 86), Лувумбу (Паволетти, 71).
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Рома –
Свилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини, Челик, Кристанте, Ле Фе (Бальданци, 61), Залевски (Дибала, 69), Пеллегрини, Соуле (Эль-Шаарави, 90), Довбик (Абрахам, 90).
- Дата проведения
- 18 августа, 21:45, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 0:1 – 3 Андерсен, 1:1 – 11 Кастельянос, 2:1 – 44, пенальти Дзакканьи, 3:1 – 81, автогол Альтаре.
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Лацио –
Проведель, Марушич, Романьоли, Казале, Ладзари, Деле-Баширу, Ровелла (Весино, 65), Гендузи (Кастровилли, 87), Дзакканьи (Тшауна, 77), Кастельянос (Педро, 87), Нослин (Исаксен, 77).
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Венеция –
Йоронен, Шверко, Свобода, Альтаре, Эллертссон (Чрнигой, 70), Ористанио (Пьерини, 53), Дзампано, Андерсен (Лелла, 85), Данкан, Саградо (Хапс, 53), Гюткьяер (Раймондо, 86).
- Предупреждения:
- Саградо (32), Кастельянос (52), Хапс (71).
Топ!
Ниже ЛЧ зоны они наверное не опустятся, как при кальме. А если так, то смотреть интересный футбол всегда приятнее ничтожного убожества прошлых сезонов.
Думаю, что Интер должен становиться чемпионом, для этого им все карты в руки. Если в этом году не возьмёт очередное скудетто, то будут очень большие вопросы к Индзаги.
Михайлэ ракал дикий, три потрясающих момента запорол