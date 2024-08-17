Месси потребовал 50 тысяч евро у экоактивистов, обливших краской его виллу на Ибице. Активисты считают сумму завышенной
Лионель Месси требует 50 тысяч евро у экоактивистов, обливших краской его виллу.
Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» потребовал финансовую компенсацию у организации Futuro Vegetal, активисты которой облили краской его виллу на острове Ибица.
Напомним, что инцидент произошел в начале августа. Климатические активисты пробрались на виллу, облили ее фасад красной и черной краской, сфотографировались с плакатом с надписью «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».
В Futuro Vegetal считают сумму в 50 тысяч евро завышенной.
В организации также утверждают, что особняк Месси был построен незаконно, поскольку, как они отмечают, дом был построен «без разрешения на строительство».
Пусть сами живут как хотят.
Впрочем, вам пофигу, что ни ляпнут, во все поверите.
50тыс еще мало