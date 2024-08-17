Месси потребовал 50 тысяч евро у экоактивистов, обливших краской его виллу на Ибице. Активисты считают сумму завышенной

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия Интер Майами Экология Футбол

Лионель Месси требует 50 тысяч евро у экоактивистов, обливших краской его виллу.

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» потребовал финансовую компенсацию у организации Futuro Vegetal, активисты которой облили краской его виллу на острове Ибица.

Напомним, что инцидент произошел в начале августа. Климатические активисты пробрались на виллу, облили ее фасад красной и черной краской, сфотографировались с плакатом с надписью «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».

В Futuro Vegetal считают сумму в 50 тысяч евро завышенной.

В организации также утверждают, что особняк Месси был построен незаконно, поскольку, как они отмечают, дом был построен «без разрешения на строительство».

72 комментария
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Думаю,дело вообще не в деньгах,а что бы активисты больше даже не задумывались в будущем,повторить,что то подобное.
+109
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+101
Ответ Михо
Вряд ли Лео этим занимается лично😃 написали бы честно- адвокаты Месси требуют компенсацию после проведения оценочной экспертизы
Спасибо за уточнение, а то все подумали Месси сам в суды заявления пишет
+93
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В идеале было бы здорово создать специальный заповедник, типа резервации для таких вот "активистов" без полиции и богатых, только природа и зверюшки.
Пусть сами живут как хотят.
+65
-5
+60
Ответ Spartakus1984
Думаю,дело вообще не в деньгах,а что бы активисты больше даже не задумывались в будущем,повторить,что то подобное.
И это правильно, возможно, спасут от такого вандализма дома других игроков. Можно было и лям зарядить и судиться сколько угодно, чтобы они ещё на услуги юристов тратились все это время
+44
-2
+42
Вряд ли Лео этим занимается лично😃 написали бы честно- адвокаты Месси требуют компенсацию после проведения оценочной экспертизы
+51
-17
+34
Ответ Spartakus1984
Думаю,дело вообще не в деньгах,а что бы активисты больше даже не задумывались в будущем,повторить,что то подобное.
Пусть платят активисты *реновы за грязь и порчу чужого имущества, надо и в наших городах этих «героев» баллончиков и фломастеров штрафовать по самой полной программе!!!
+20
-2
+18
Когда популизмом занимались не думали видать, а как пришло время отвечать за последствия - резко считать начали
+17
-2
+15
Ответ tzasasa
В идеале было бы здорово создать специальный заповедник, типа резервации для таких вот "активистов" без полиции и богатых, только природа и зверюшки. Пусть сами живут как хотят.
Можно за деньги их на какой-нибудь остров врангеля отправлять, там и заповедник есть. И глобальное потепление не скоро доберется
+14
0
+14
каким же левацким смрадом веет от этого "ешьте богатых"))
+18
-9
+9
Ответ Михо
Вряд ли Лео этим занимается лично😃 написали бы честно- адвокаты Месси требуют компенсацию после проведения оценочной экспертизы
Комменты спорста это отдельный вид искусства. Каждый пытается сумничать, но на деле получается далеко не у всех.
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+7
Этим экоактивистам вдуть ещё иск за ущерб экологии, из-за токсичной краски.
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Ответ Vitto
Так Месси с папашей были признаны виновными, не сидят только из-за того что в Испании для первого раза дают условный срок.
Виновными - в чем?
Впрочем, вам пофигу, что ни ляпнут, во все поверите.
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"Ешьте богатых!?" это не экоактивисты ,это каннибалы какие-то. А по факты просто дешевые хайпожеры,решили попиарится за счет знаменитости. Надеюсь Лео отожмет у них побольше денег
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А эко-придурки думали что это сойдёт им с рук ?
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То есть в принципе эти уроды знали что штраф последует и заведомо решили торговаться. Значит их методы осознанно преступные по закону места жительства чьими правами они пользуются как щитом.
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О, любители похулиганить теперь ещё больше бабла потеряют на фигне. Мало потратили денег на краску, ещё и после суда потеряют. Отличное следование экоактивизму!
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Порча имущества,незаконное проникновение
50тыс еще мало
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Месси делает все правильно - отжимает бабло, чтобы на следующий дурацкие акции их не было
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Надеюсь Месси выиграет. Другим уроком будет. Чем больше сумма, тем лучше.
+4
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Эти идиоты портят отличную идею борьбы за климат. Упразнить полицию? Потом Месси вроде как не владелец заводов, которые загрязняют окружающую среду
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Комментарий удален модератором
Помечтай, хейтеришко-врунишко.
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Ответ Вrin
А главное, к левым не имеет никакого отношения)
Самое прямое отношение. Это ультралевые отморозки.
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Ответ tzasasa
В идеале было бы здорово создать специальный заповедник, типа резервации для таких вот "активистов" без полиции и богатых, только природа и зверюшки. Пусть сами живут как хотят.
Пусть к корням вернутся, в саванну.
+3
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Как там Карлин говорил в своём стендапе: нет ничего такого с планетой, планета в порядке, это людям 3,14zdec. По сравнению с людьми у планеты дела идут великолепно.
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Мало запросил с этих идиотов, со своими идиотскими акциями.
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Месси в качестве альтернативы может обратиться за справедливостью к мексиканским картелям, вот это активистам точно не понравится. ;)
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Нужно было требовать 100к, а потом, путем досудебных переговоров, снизить до 50к. Активисты были бы без ума от радости.
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Ответ Anders_b
Комментарий скрыт
Думаешь, ты наносишь меньше вреда?
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Ахах, красавчик Лео. Если полицию упразднить, то этим активистам целостность своей морды было бы не сносить.
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Ответ tzasasa
В идеале было бы здорово создать специальный заповедник, типа резервации для таких вот "активистов" без полиции и богатых, только природа и зверюшки. Пусть сами живут как хотят.
Да вроде в Сомали уже создали
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