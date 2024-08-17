Месси потребовал 50 тысяч евро у экоактивистов, обливших краской его виллу на Ибице. Активисты считают сумму завышенной

Лионель Месси требует 50 тысяч евро у экоактивистов, обливших краской его виллу.

Нападающий сборной и « » потребовал финансовую компенсацию у организации Futuro Vegetal, активисты которой облили краской его виллу на острове Ибица.

Напомним, что инцидент произошел в начале августа. Климатические активисты пробрались на виллу, облили ее фасад красной и черной краской, сфотографировались с плакатом с надписью «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».

В Futuro Vegetal считают сумму в 50 тысяч евро завышенной.

В организации также утверждают, что особняк был построен незаконно, поскольку, как они отмечают, дом был построен «без разрешения на строительство».