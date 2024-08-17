«Крылья» могут уволить Осинькина на следующей неделе. Юран – один из кандидатов на замену («СЭ»)

Игорь Осинькин может покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов».

По информации «Спорт-Экспресса», Осинькин может уйти на следующей неделе после заседания совета директоров клуба. Там планируют также обсудить работу спортивного отдела. Руководство « » не устраивают результаты команды в нынешнем сезоне.

Один из кандидатов на замену – Сергей Юран, последним местом работы которого был «Пари НН».

17 августа «Крылья» проиграли московскому «Динамо» в матче 5-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1. После пяти туров у самарцев четыре поражения и одна победа при общем счете мячей 3:11.

Осинькин работает в «Крыльях» с 2020 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ в сезоне-2020/21 и стала финалистом Кубка России тогда же.