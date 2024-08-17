«Крылья» могут уволить Осинькина на следующей неделе. Юран – один из кандидатов на замену («СЭ»)

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Осинькин может покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов».

По информации «Спорт-Экспресса», Осинькин может уйти на следующей неделе после заседания совета директоров клуба. Там планируют также обсудить работу спортивного отдела. Руководство «Крыльев» не устраивают результаты команды в нынешнем сезоне.

Один из кандидатов на замену Осинькину – Сергей Юран, последним местом работы которого был «Пари НН». 

17 августа «Крылья» проиграли московскому «Динамо» в матче 5-го тура Мир РПЛ со счетом 0:1. После пяти туров у самарцев четыре поражения и одна победа при общем счете мячей 3:11.

Осинькин работает в «Крыльях» с 2020 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ в сезоне-2020/21 и стала финалистом Кубка России тогда же.

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193 комментария
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Уволить Осинькина (и особенно назначить Юрана) будет самым идиотским решением на свете.
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А может Осинькуну нападающего купите и календарь посмотрите? С такой "шустрой" трансферной кампанией, количестве травм, абсолютно закономерный результат, тем более КС не выглядят обречёнными
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Ответ igor.igorev
Комментарий скрыт
Это осинькин их бесплатно отдает ?)))
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Осинькина на Юрана
Да чего мелочиться, сразу по коленям себе стреляйте 🤦‍♂️
+128
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+125
Ответ Пользователь Имени
А может Осинькуну нападающего купите и календарь посмотрите? С такой "шустрой" трансферной кампанией, количестве травм, абсолютно закономерный результат, тем более КС не выглядят обречёнными
Да и в соперниках были Зенит, Динамо, Спартак.
+88
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Ответ Loki fan
Физручий круговорот
Кто-кто, но Осинькин точно не физрук. Его увольнение, если случится, будет глупейшим решением
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Будет максимальной глупостью. Сколько команд собрал в Самаре Осинькин после распродаж - и каждая спокойно оставалась в Вышке. А с Юраном будут в держисраку блевотную бороться за стыки
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-2
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Осинкьин лучший вариант для этой команды
+38
-6
+32
Смешно. А чего ожидали в Крыльях от Осинькина? Что он выиграет у "Зенита", "Динамо" или "Спартака"? Да, не смогли навязать борьбу "Ростову", ну и скорее всего вылетят из Кубка, который вряд ли бы взяли, но увольнять за это - вверх абсурда.
+27
-2
+25
Ответ igor.igorev
Комментарий скрыт
Игроков Осинькин продаёт?
+21
-2
+19
Ответ Stadjer
Уволить Осинькина (и особенно назначить Юрана) будет самым идиотским решением на свете.
Это скорее угроза для игроков: не заиграете, будете мучаться с Юраном ;)
+19
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+18
Ответ igor.igorev
Комментарий скрыт
Какие победы? Кубок выиграть должны или как?
Крылья не вылетят и не выиграют ничего, хоть Мостового ставь)
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Себя пусть уволят, может трансферы пойдут и результат.
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Ответ Loki fan
Физручий круговорот
Ну, Осинькин по нашим меркам не так и мало продержался в одном клубе, уже чуть больше 4 лет, даже не знаю кто еще дольше в ПЛ, кроме Семака, да Карпина есть.
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большей глупости придумать невозможно. Лучше купите ему хотя бы пару игроков в атаку
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Если смотреть на календарь, то вполне нормальный результат у Осинькина
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Уже писал это. Но, повторюсь. Юран - плевок в самарского болельщика.
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смешно же Юрана вместо Осинькина звать
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Глупейшее решение если уволят Осинькина и назначат Юрана.
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Провалили трансферную компанию из-за смены губернатора Самарской области. Все трансферы на вход были блокированы без утверждения нового совета директоров. Новый состав был утвержден только в день старта РПЛ. Вся предсезонка провалена, лидера продали, а усиление уже походу чемпионата. Увольнение Осинькина идиотизм, если все таки уволят будут желать вылететь Самаре в лучшую лигу мира ФНЛ.
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Ответ Элдор ШоуУродов
Осинькина на Юрана Да чего мелочиться, сразу по коленям себе стреляйте 🤦‍♂️
«Раньше меня тоже вела дорога приключений, но потом мне прострелили колено».
© Игорь Осинькин.
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Ответ igor.igorev
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там состав каждый год хуже и хуже, всех звёзд продают, при том на старте практически только с лидерами играли
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Осинькина надо забирать любой команде, если его уволят.. Зенит его подпишет и отдаст в аренду, просто чтобы никому не достался...
На мой взгляд - это лучший тренер в стране для подвода молодежи к уровню РПЛ...
+8
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+7
У Осинькина из 4х поражений, 3 - Динамо, Зенит, Спартак. Ну учитывая соперников и например что лидера Горшкова забрали, и никем особо не усилились, это приемлимо.
А менять на Юрана вообще тупо - Барсик намного тупее Осинькина.
+9
-2
+7
Надеюсь, что Осинькин найдет нормальный клуб, а не команду захваченную агентом Андреевым
+8
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+7
Думаю, что Осинькин достоин повышения не смотря на этот отрезок
+5
0
+5
Ответ dreamstep
У Осинькина из 4х поражений, 3 - Динамо, Зенит, Спартак. Ну учитывая соперников и например что лидера Горшкова забрали, и никем особо не усилились, это приемлимо. А менять на Юрана вообще тупо - Барсик намного тупее Осинькина.
Еще Салтыков ушел, Рахманович, Гарре, Бейл - травмы
+6
-1
+5
Ответ igor.igorev
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/s Да, ведь это именно тренер решает, продавать игроков или нет, а не руководство клуба. Осинькин ведь самолично уговаривал гендира продать и Зину, и Глушенкова, и Пиняева.
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Осинькин в чем виноват ,если у него состава нету ? Что фзрук Юран сделает ? Потом Рахимов ,потом Талалаев , он что сам должен родить хорошего игрока ? Купите ему хороший состав ,он отличный тренер
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Да Крылья ещё нормально держатся с тем оттоком игроков вечным, который у них происходит каждое окно.
+5
-1
+4
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