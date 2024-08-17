Телегин проиграл суд Пелагее. Их 7-летняя дочь сможет выезжать за границу без разрешения отца

Иван Телегин проиграл суд Пелагее.

Напомним, певица была замужем за экс-хоккеистом сборной России с 2016 года. Через год у них родилась дочь Таисия. В конце 2019 года Пелагея объявила о разводе, который состоялся в конце 2020 года.

На очередном судебном заседании разбирался вопрос о запрете на выезд их 7-летней дочери Таисии за границу. Ранее Иван Телегин заблокировал выезд дочери на отдых в Турцию.

Певица выиграла суд, и запрет, наложенный Телегиным, будет снят.

«Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», – заявил адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.

Бывшие супруги продолжают разбирательства о разделе совместно нажитого имущества.