Телегин проиграл суд Пелагее. Их 7-летняя дочь сможет выезжать за границу без разрешения отца

Теги Авангард ЦСКА светская хроника КХЛ Иван Телегин музыка Пелагея Хоккей

Иван Телегин проиграл суд Пелагее.

Напомним, певица была замужем за экс-хоккеистом сборной России с 2016 года. Через год у них родилась дочь Таисия. В конце 2019 года Пелагея объявила о разводе, который состоялся в конце 2020 года.

На очередном судебном заседании разбирался вопрос о запрете на выезд их 7-летней дочери Таисии за границу. Ранее Иван Телегин заблокировал выезд дочери на отдых в Турцию.

Певица выиграла суд, и запрет, наложенный Телегиным, будет снят.

«Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», – заявил адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.

Бывшие супруги продолжают разбирательства о разделе совместно нажитого имущества.

Материалы по теме

68 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Российские суды всегда на стороне матери.
Тут на стороне ребенка, а не матери.
+90
-15
+75
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Слишком много было случаев в недавней российской истории когда мамы выезжали с ребёнком зарубеж, выходили там замуж( и автоматически получали вид на жительство) и отец больше никогда не видел своего ребёнка.
И зачем это Пелагеи, без возврата в Россию выходить замуж за араба, турка, китайца, когда весь бизнес, выступления, корпоративы и т.д. в России?
Это было мелкое гондонство в адрес ребенка со стороны Телегина и не больше.
+68
-7
+61
Ответ hh88_88
Каждый раз, когда всякие "звёзды" женятся, ясен пень, чем это кончится. И никого жизнь не учит.
Ну у простых смертных такого, конечно, не бывает?
+33
-1
+32
Ответ TTX
Тут на стороне ребенка, а не матери.
Слишком много было случаев в недавней российской истории когда мамы выезжали с ребёнком зарубеж, выходили там замуж( и автоматически получали вид на жительство) и отец больше никогда не видел своего ребёнка.
+39
-18
+21
Российские суды всегда на стороне матери.
+34
-23
+11
Ответ philadelphia7650
Комментарий удален модератором
Боится что увезёт за границу навсегда
+13
-3
+10
Ответ hh88_88
Каждый раз, когда всякие "звёзды" женятся, ясен пень, чем это кончится. И никого жизнь не учит.
В отличие от ...?
+11
-2
+9
Ответ bu ga
А потом спрашивают почему мужики не хотят жениться. И хотят уже заставлять их делать это законами
Так, это не мужики, которые не разрешают с мамой отдыхать...
+14
-5
+9
Ответ Lyelik
Пошто? Баба больше человек чем мужик??
В России - да. У нее больше прав и меньше обязанностей
+11
-3
+8
Ответ LLC TRUST
Странно конечно на каком основании снят запрет, это императивное права по СК РФ одного из родителей… единственное что было доказано злоупотребление правом со стороны отца… Либо же судом был ранее определен порядок общения с несовершеннолетним ребенком
Не СК, а ФЗ "О порядке выезда". Один родитель подает заявление о несогласии на выезд , второй может оспорить в судебном порядке, в том числе ссылаясь на злоупотребление правом или ущерб ребенку.
+9
-1
+8
Ответ zho3716
Заныли мужчинки)
О, еще одна фемка
+7
-2
+5
Ответ Виталий
Так, это не мужики, которые не разрешают с мамой отдыхать...
Девочка с бабушкой летела в Турцию на отдых и в аэропорту ее завернули, жалко было, плакала.
+4
0
+4
Ответ Евгения Тиунова
Боится что увезёт за границу навсегда
поэтому надо дочу к батарее приковать. любящий папка
+6
-3
+3
Ответ yokich
Начни для начала с правильной формулировки: "опять баба выиграла суд у мужчины"
Ну или женщина выиграла суд у немужчины.
+6
-3
+3
Мой друг два года назад подал в суд на мать, что она запретила ему выезд с ребёнком на наш юг на море. Ему не одобрили выезд. Сказали, что пусть лучше дома с мамой сидит. Вот вам и равноправие полов.
+3
0
+3
Ответ Евгения Тиунова
Боится что увезёт за границу навсегда
Ерунда. Пелагея под санкциями, никуда она не вывезет ребёнка.
+5
-3
+2
Ответ FCB1991
Ну у простых смертных такого, конечно, не бывает?
103 процента разводов в первом полугодии 2024
+5
-3
+2
Странно конечно на каком основании снят запрет, это императивное права по СК РФ одного из родителей… единственное что было доказано злоупотребление правом со стороны отца… Либо же судом был ранее определен порядок общения с несовершеннолетним ребенком
+6
-4
+2
Любимая рубрика на спортсе.
как бывшие жены спортсменоа дрючат в судах своих бывших.
по ходу это самые читаемые тексты и кликбейт у них запредельный, бабки и те поинтересуются, а чЕ там Пелагея? как она этого гоняет, который гоняет эту, ну как её..
во вспомнила шайбу!
+4
-2
+2
Ответ TTX
Тут на стороне ребенка, а не матери.
как вы определили? знаю много случаев, когда дети часто против того, что делает их мать после развода. даже часто бывает так, что дети хотят жить с отцом, но мама ,вроде как не алкоголичка и социально не запущенная дама, и суд оставляет детей с мамкой.
+4
-2
+2
Ответ Виталий
Так, это не мужики, которые не разрешают с мамой отдыхать...
Изучи матчасть сначала, чтобы такое говорить. Мужчины, которые запрещают выезжать заграницу детям с матерью, скорее всего таким образом борятся с матерью ребёнка, которая запрещает ему видеться с ребёнком. И таких мужчин не много, особенно по сравнению с женщинами, которые запрещают видеться отцу с ребёнком. Кстати, как вы назовёте таких женщин?
+2
0
+2
Ответ Pertinax Gandi
Ну или женщина выиграла суд у немужчины.
Матриархальное правосудие в очередной раз вытерло ноги об мужчину. Как и в 99% аналогичных случаев
+4
-2
+2
Ответ Виталий
Так, это не мужики, которые не разрешают с мамой отдыхать...
Так и лететь она не с мамой должна была, а с бабушкой. И отдыхать с мамой где-нибудь в пределах страны тоже никто не запрещал. На Алтай куда-нибудь, там крутые санатории-пансионаты построили или любые другие наши курорты-места для отдыха.
+1
0
+1
Ответ yokich
Это база, камрад
Сейчас Настоящие мужчины нас заминусуют.
+1
0
+1
Ответ Александр Дроздов
Ещё и манипуляции. Причём с самого детства. Если ты мужик, значит ты должен. И там по списку. А женщина она всегда женщина, с самого рождения. Ей ничего доказывать не надо и она никому ничего не должна. Но при этом у нас равноправие полов. 🤣
Это база, камрад
+1
0
+1
Ответ TTX
Не СК, а ФЗ "О порядке выезда". Один родитель подает заявление о несогласии на выезд , второй может оспорить в судебном порядке, в том числе ссылаясь на злоупотребление правом или ущерб ребенку.
У баб в России больше прав
+7
-6
+1
Ответ yokich
Равноправие только на бумажке (прописано в конституции). На практике - дискриминация мужчин на всех уровнях
Ещё и манипуляции. Причём с самого детства. Если ты мужик, значит ты должен. И там по списку. А женщина она всегда женщина, с самого рождения. Ей ничего доказывать не надо и она никому ничего не должна. Но при этом у нас равноправие полов. 🤣
+1
0
+1
Ответ Александр Дроздов
Мой знакомый два года назад подал в суд на мать, что она запретила ему выезд с ребёнком на наш юг на море. Ему не одобрили выезд. Сказали, что пусть лучше дома с мамой сидит. Вот вам и равноправие полов.
Равноправие только на бумажке (прописано в конституции). На практике - дискриминация мужчин на всех уровнях
+1
0
+1
Ответ LLC TRUST
СК РФ гарантирует родителям равные права в общении с их несовершеннолетними детьми, а порядок выезда регулирует данный ФЗ, т.е. это просто механизм. Заявление как раз и подается именно из-за нарушения прав родителя.
Да что ты хрень гонишь. Не гарантирует никакие "равные" права, тем более при раздельном проживании это невозможно обеспечить. Гарантирует возможность реализации прав механизм участия в воспитании и общении с ребенком, но ни о каком "равенстве" не сказано.
+2
-1
+1
Ответ yokich
У баб в России больше прав
Бедняжка, на твои миллиарды претендуют хищницы?))
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий