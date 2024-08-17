Телегин проиграл суд Пелагее. Их 7-летняя дочь сможет выезжать за границу без разрешения отца
Иван Телегин проиграл суд Пелагее.
Напомним, певица была замужем за экс-хоккеистом сборной России с 2016 года. Через год у них родилась дочь Таисия. В конце 2019 года Пелагея объявила о разводе, который состоялся в конце 2020 года.
На очередном судебном заседании разбирался вопрос о запрете на выезд их 7-летней дочери Таисии за границу. Ранее Иван Телегин заблокировал выезд дочери на отдых в Турцию.
Певица выиграла суд, и запрет, наложенный Телегиным, будет снят.
«Согласно решению суда, которое должно быть исполнено немедленно, теперь Таисия сможет выезжать за пределы РФ вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия», – заявил адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.
Бывшие супруги продолжают разбирательства о разделе совместно нажитого имущества.
Это было мелкое гондонство в адрес ребенка со стороны Телегина и не больше.
как бывшие жены спортсменоа дрючат в судах своих бывших.
по ходу это самые читаемые тексты и кликбейт у них запредельный, бабки и те поинтересуются, а чЕ там Пелагея? как она этого гоняет, который гоняет эту, ну как её..
во вспомнила шайбу!