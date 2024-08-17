«Валенсия» – «Барселона» – 1:2. Дуро открыл счет, Левандовски забил два в ответ. Онлайн-трансляция
«Барселона» на выезде сыграет с «Валенсией» в стартовом туре Ла Лиги.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Планируется, что трансляция начнется со второго тайма. Первый тайм – на «Матч! Футбол 2».
- Дата проведения
- 17 августа, 22:30, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 44 Дуро, 1:1 – 45+5 Левандовски, 1:2 – 49, пенальти Левандовски.
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Валенсия –
Мамардашвили, Хесус Васкес (Техон, 77), Гасьоровски, Москера, Тьерри Коррейя, Герра (Гильямон, 86), Пепелу, Диего Лопес (Фулькье, 66), Рафа Мир (Оторби, 77), Андре Алмейда (Дани Гомес, 66), Дуро.
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Барселона –
тер Стеген, Бальде (Мартин, 64), Мартинес, Кубарси (Кристенсен, 64), Кунде, Касадо, Берналь (Эрик Гарсия, 71), Ферран Торрес (Педри, 64), Рафинья, Ямаль (Виктор, 86), Левандовски.
- Предупреждения:
- Пепелу (38), Хесус Васкес (45+5), Кубарси (45+2), Бараха (57), Кристенсен (69), Кунде (81).
Собственно, классика от них, как резали матчи так и режут.
Понятно, что на профильном канале покажут полностью, но зачем вообще показывать урезанный матч на федеральном канале, если он не помещается в сетку? Или показывайте весь в записи, или вообще не показывайте.
Я не понимаю, как вообще такие идеи им приходят в голову, и до какой степени им плевать на зрителей.
Де Йонг - травма
Гюнда - повреждение
Педри - не готов
Фермин - в отпуске
Ольмо - без регистрации и смс
Итого в пзщ - Берналь, Касадо и Торре. Если дернут с таким составом Валенсию дома, это будет сильно
А то, что обычные болельщики страдают - им все равно )
Зато потом придут и скажут «зато мы показывали матч на общедоступном канале» )
Ну и то, что подписка на Окко с Ла Лигой была 199 рублей, а сейчас подписку на каналы Матча надо будет покупать за 399 рублей - тоже классно )
Но болельщики будут говорить, что «зато на общедоступном канале за бесплатно можно посмотреть 1-2 матча Ла Лиги за тур» )
Если что, я про Левандовского
А Ямаль вкуснятину сделал: рулетка на скорости и пас в зону на ход (хотя, может быть, офсайд)✨
Абсолютно необъяснимо, почему судья не дал вторую жёлтую Кубарси
Они отыграли всю Олимпиаду вместе в паре и сыграны, оба принадлежат Барселоны - бери да ставь.
Но из-за того, что Иньиго не успел сделать офсайд, пропускаем.