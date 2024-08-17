«Валенсия» – «Барселона» – 1:2. Дуро открыл счет, Левандовски забил два в ответ. Онлайн-трансляция

«Барселона» на выезде сыграет с «Валенсией» в стартовом туре Ла Лиги.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Планируется, что трансляция начнется со второго тайма. Первый тайм – на «Матч! Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги