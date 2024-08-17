«Валенсия» – «Барселона» – 1:2. Дуро открыл счет, Левандовски забил два в ответ. Онлайн-трансляция

Теги Барселона Валенсия Ла Лига онлайны Футбол

«Барселона» на выезде сыграет с «Валенсией» в стартовом туре Ла Лиги.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Планируется, что трансляция начнется со второго тайма. Первый тайм – на «Матч! Футбол 2».

Валенсия – Барселона 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
17 августа, 22:30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 44 Дуро, 1:1 – 45+5 Левандовски, 1:2 – 49, пенальти Левандовски.
ВаленсияМамардашвили, Хесус Васкес (Техон, 77), Гасьоровски, Москера, Тьерри Коррейя, Герра (Гильямон, 86), Пепелу, Диего Лопес (Фулькье, 66), Рафа Мир (Оторби, 77), Андре Алмейда (Дани Гомес, 66), Дуро.
Барселонатер Стеген, Бальде (Мартин, 64), Мартинес, Кубарси (Кристенсен, 64), Кунде, Касадо, Берналь (Эрик Гарсия, 71), Ферран Торрес (Педри, 64), Рафинья, Ямаль (Виктор, 86), Левандовски.
Предупреждения:
Пепелу (38), Хесус Васкес (45+5), Кубарси (45+2), Бараха (57), Кристенсен (69), Кунде (81).

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285 комментариев
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В прямом эфире второй тайм игры покажет «Матч ТВ» 😁
Собственно, классика от них, как резали матчи так и режут.
Понятно, что на профильном канале покажут полностью, но зачем вообще показывать урезанный матч на федеральном канале, если он не помещается в сетку? Или показывайте весь в записи, или вообще не показывайте.
Я не понимаю, как вообще такие идеи им приходят в голову, и до какой степени им плевать на зрителей.
+35
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+28
войд тут как тут,ну не может без Барселоны прожить, вот так фанат!
+13
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+12
Ответ войд
Комментарий скрыт
Да на таком классе, что за 20 лет на своем поле, только 1 раз обыграли Барсу)
+14
-3
+11
Ответ edward_freeman
В прямом эфире второй тайм игры покажет «Матч ТВ» 😁 Собственно, классика от них, как резали матчи так и режут. Понятно, что на профильном канале покажут полностью, но зачем вообще показывать урезанный матч на федеральном канале, если он не помещается в сетку? Или показывайте весь в записи, или вообще не показывайте. Я не понимаю, как вообще такие идеи им приходят в голову, и до какой степени им плевать на зрителей.
Согласен, полный неадекватизм, но это даже не удивительно
+13
-3
+10
Мда, даже не покритиковать Лёву за исполнение пенальти(( Всё чисто, без прыжков, даже не поныть, да, ребят?
+10
-1
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Гави - травма
Де Йонг - травма
Гюнда - повреждение
Педри - не готов
Фермин - в отпуске
Ольмо - без регистрации и смс
Итого в пзщ - Берналь, Касадо и Торре. Если дернут с таким составом Валенсию дома, это будет сильно
+14
-6
+8
Ответ edward_freeman
В прямом эфире второй тайм игры покажет «Матч ТВ» 😁 Собственно, классика от них, как резали матчи так и режут. Понятно, что на профильном канале покажут полностью, но зачем вообще показывать урезанный матч на федеральном канале, если он не помещается в сетку? Или показывайте весь в записи, или вообще не показывайте. Я не понимаю, как вообще такие идеи им приходят в голову, и до какой степени им плевать на зрителей.
А просто они набрали футбольных стран себе в полном объеме (Чемпионат, Кубки, Вторые лиги, Суперкубки) и надо выполнять все условия договоренностей.

А то, что обычные болельщики страдают - им все равно )
Зато потом придут и скажут «зато мы показывали матч на общедоступном канале» )

Ну и то, что подписка на Окко с Ла Лигой была 199 рублей, а сейчас подписку на каналы Матча надо будет покупать за 399 рублей - тоже классно )
Но болельщики будут говорить, что «зато на общедоступном канале за бесплатно можно посмотреть 1-2 матча Ла Лиги за тур» )
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Как он это делает? Как можно играть настолько ужасно и при этом забить? И ведь это далеко не единичный случай

Если что, я про Левандовского
+6
0
+6
Ответ edward_freeman
В прямом эфире второй тайм игры покажет «Матч ТВ» 😁 Собственно, классика от них, как резали матчи так и режут. Понятно, что на профильном канале покажут полностью, но зачем вообще показывать урезанный матч на федеральном канале, если он не помещается в сетку? Или показывайте весь в записи, или вообще не показывайте. Я не понимаю, как вообще такие идеи им приходят в голову, и до какой степени им плевать на зрителей.
Недавно написал об этом, так мне в течении часа почти десяток минусов наставили. Они еще ботов на спортсе активно задействуют :)
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Честно говоря, очень забавно, что болельщики Реала невероятно сильно переживают за Валенсию )
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Спасибо Пау, что вытащил из пустых ворот …
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Ну Торрес себе не изменяет. Воробьёв не убьёт, так кротов отутюжит🤓
А Ямаль вкуснятину сделал: рулетка на скорости и пас в зону на ход (хотя, может быть, офсайд)✨
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Ответ Кирилл
Честно говоря, очень забавно, что болельщики Реала невероятно сильно переживают за Валенсию )
За Валенсийских расистов. Хала Мадрид! 🤣
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Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Разбудили слепого.
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Ответ falkao2013
Гоооол! Неужели Флик научил Бальде навешивать? Левандовски оказался там где надо!
Пока не вернутся травмированные и команда не сыграется и не выйдет на свой физический пик,то все матчи такие будут)Видно,что под никуевыми нагрузками после предсезонки)
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Ну когда уже сольют с концами этого бездаря торреса
+3
0
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Кубарси удалять должны были, чистый срыв атаки и жёлтая
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Ответ Roman
А вторую жк Кубарси не показали почему? Что не было слез Каталонии ?
Чтобы ваших слёз побольше увидели
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Чёт я не думал, что после аренды Гарсия в состав вернётся. Уфф, как же они сейчас с Иньиго центр забетонируют 😎😎
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Тер Штеген тащит...
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Уфффф, в девять. Грузинское блюдо жричёдали для Мамардашвили👹
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Бальде безальтернативен на левом фланге. Скорость, дрибблинг, кроссы все имеет. С возрастом и в обороне научитс играть, если от травм сумеет избавиться
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Ответ Бронислав Каминский
До него мяч то доводят?Там вся игра либо в центре либо на флангах
Ну пару раз доходил, терял на ровном месте
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Уфффф, в девять. Грузинское блюдо жричёдали для Мамардашвили👹
У Унико сегодня траур:))
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Лева точно вышел на поле?
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Ну это сейчас удаление должно было быть
Абсолютно необъяснимо, почему судья не дал вторую жёлтую Кубарси
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Почему Флик не выпустил на матч пару Гарсия - Кубарси - немного не понятно.
Они отыграли всю Олимпиаду вместе в паре и сыграны, оба принадлежат Барселоны - бери да ставь.

Но из-за того, что Иньиго не успел сделать офсайд, пропускаем.
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Ответ BurBon
Рафа опять выручает, сделал пенку на ровном месте.
Да, Рафа красотун. Единственный в этом составе, кто так побежит до упора🙌
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Ответ &_Bishep_&
Где показывают?
Live ball.
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Ответ edward_freeman
В прямом эфире второй тайм игры покажет «Матч ТВ» 😁 Собственно, классика от них, как резали матчи так и режут. Понятно, что на профильном канале покажут полностью, но зачем вообще показывать урезанный матч на федеральном канале, если он не помещается в сетку? Или показывайте весь в записи, или вообще не показывайте. Я не понимаю, как вообще такие идеи им приходят в голову, и до какой степени им плевать на зрителей.
Они плюют на зрителей с первого дня своего появления на спортивном вещании.
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