Данни: «Аршавин – звезда мирового футбола, не только российского. Его игра за «Арсенал» оставила след, это один из известнейших игроков в истории России»

Данни: Аршавин – звезда не только российского, но и мирового футбола.

Бывший полузащитник «Зенита » Данни назвал Андрея Аршавина звездой мирового футбола.

В России экс-вингер выступал за «Зенит» и «Кубань», в Англии – за «Арсенал », в Казахстане – за «Кайрат».

«Аршавин – звезда не только российского, но и мирового футбола. Это на сто процентов так. Его игра за «Арсенал» оставила след в мировом футболе.

Конечно, это один из сильнейших и известнейших футболистов в истории России», – заявил Данни.