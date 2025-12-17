Данни: «Аршавин – звезда мирового футбола, не только российского. Его игра за «Арсенал» оставила след, это один из известнейших игроков в истории России»
Данни: Аршавин – звезда не только российского, но и мирового футбола.
Бывший полузащитник «Зенита» Данни назвал Андрея Аршавина звездой мирового футбола.
В России экс-вингер выступал за «Зенит» и «Кубань», в Англии – за «Арсенал», в Казахстане – за «Кайрат».
«Аршавин – звезда не только российского, но и мирового футбола. Это на сто процентов так. Его игра за «Арсенал» оставила след в мировом футболе.
Конечно, это один из сильнейших и известнейших футболистов в истории России», – заявил Данни.
Что делать с Хаби Алонсо?38971 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости