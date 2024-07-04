Уимблдон. Хачанов играет с Алисом, Джокович – с Фернли, Циципас встретится с Руусувуори, Сафиуллин, де Минаур вышел в 3-й круг, Хуркач снялся

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

Карен Хачанов борется с Кентеном Алисом во втором круге «Уимблдона».

Роман Сафиуллин прошел Томаша Махача.

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«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Второй круг

Кентен Алис (Франция) Карен Хачанов (Россия)
2:3
Дата проведения
4 июля, 18.03
Онлайн матча

 

Роман Сафиуллин (Россия) Томаш Махач (Чехия)
6:2|6:4|5:7|6:3
Дата проведения
4 июля, 15.39
Онлайн матча

 

Джакоб Фернли (Великобритания) Новак Джокович (Сербия)
3:6|4:6|7:5|4:3
Дата проведения
4 июля, 15.40
Онлайн матча

 

Эмиль Руусувуори (Финляндия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
4 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
4 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Артур Риндеркнеш (Франция)
Дата проведения
4 июля, 18.20
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Хауме Муньяр (Испания)
6:2|6:2|7:5
Дата проведения
4 июля, 13.07
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Хуберт Хуркач (Польша)
7:6|6:4|2:6|6:6
Дата проведения
4 июля, 13.10
Онлайн матча

 

Бен Шелтон (США) Ллойд Харрис (ЮАР)
4:6|7:6|6:7|6:3|7:6
Дата проведения
4 июля, 14.09
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
0:1
Дата проведения
4 июля, 18.17
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция) Стэн Вавринка (Швейцария)
7:6|6:4|7:6
Дата проведения
4 июля, 16.55
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Шан Цзюньчэн (Китай)
5:7|6:7|6:4|6:2|6:4
Дата проведения
4 июля, 14.41
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Даниэль Альтмайер (Германия)
7:6|6:3|1:6|6:7|6:4
Дата проведения
4 июля, 14.43
Онлайн матча

 

Танаси Коккинакис (Австралия) Люка Пуй (Франция)
Дата проведения
4 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Джек Дрэйпер (Великобритания) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
4 июля, 18.25
Онлайн матча

 

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) Йошихито Нишиока (Япония)
Дата проведения
4 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Франсиско Комесанья (Аргентина) Адам Уолтон (Австралия)
7:5|1:6|6:7|6:1|7:6
Дата проведения
4 июля, 13.08
Онлайн матча

 

Флавио Коболли (Италия) Алехандро Табило (Чили)
6:7|6:7|0:0
Дата проведения
4 июля, 16.31
Онлайн матча

 

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Алексей Попырин (Австралия)
6:3|4:6|6:4|4:6|1:2
Дата проведения
4 июля, 14.45
Онлайн матча

 

Лучано Дардери (Италия) Лоренцо Музетти (Италия)
4:6|6:4|7:6|4:5
Дата проведения
4 июля, 15.13
Онлайн матча
191 комментарий
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Ответ S.Graf
Кстати, Новак играет в самую жару НЕ прохладным вечером. Отметим этот факт
Ох уж этот знаменитый лондонский зной(
Как же тяжело волче 18-19 градусов
+12
-3
+9
Ответ Nikolay Stavrogin
Здоровья Хуби. Один из приятнейших игроков в туре. Обидно получилось
Расписался ребенку на мяче даже хромая, после травмы. Величайший добряк Пан
+6
0
+6
Сложно отрицать что Ноле сказочно повезло с сеткой. Хуркач оказался не в форме, для Зверева с Циципасом трава не их покрытие, Руне уже давно в кризисе а Фриц на шлемах традиционно играет неважно. В итоге получается что внятной оппозиции в его половине сетки и нет.
+9
-3
+6
Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
Ха-ха Руне. Я уж скорее в Зверева поверю, хотя трава не его покрытие или даже в Дрейпера но не в нынешнего Руне.
+5
0
+5
Ответ Сергей Перевощиков
Сложно отрицать что Ноле сказочно повезло с сеткой. Хуркач оказался не в форме, для Зверева с Циципасом трава не их покрытие, Руне уже давно в кризисе а Фриц на шлемах традиционно играет неважно. В итоге получается что внятной оппозиции в его половине сетки и нет.
Как то в кучу все. Если подходить фундаментально к разбору сеток, а не как здесь делают обычные хейтеры, чисто на эмоциях, нужно сравнивать отдельно круги. В 1/4, если не Хуркач, у Ноле мог быть Медведев и уже вылетевшие Рууд и Рублев. Они сильнее на траве Хуркача? - нет.
В 4 круге из 8 потенциальных соперников по посеву есть кто-то и посильнее в плане результатов на траве, чем Руне, но общеизвестно, как тот выпрыгивает из трусов при виде Ноле на другой половине корта. А остальные из той восьмерки (9-16 в посеве) этим похвастаться не могут.
И это делает его самым опасным из возможных соперников по 4му кругу.
В полуфинале повезло, да. В прошлом году наоборот.
Так что тут все справедливо
+6
-1
+5
Комесана и Уолтон решают на тай-брейке пятого сета, кто выйдет в 3 круг Уимблдона и заработает бабок больше чем за всю карьеру до этого, а кто отправится на турниры, где самому за мячиками ходить надо
+7
-2
+5
Ответ Наглая Кайса
Много кто смог
Вы бы перечислили "многих" конкретно
+4
0
+4
Ответ Alex Morhan
Наследие пана Хуби даже побольше будет, чем у Тяфыча
да, пожалуй
+5
-1
+4
Не идёт сегодня игра у Новака, бережет ногу, к мячам не успевает. А когда начинаются у него подачи в позе краба это ещё и крайнее раздражение. Плюс своих ошибок много , подачу соперника не читает. Нужно бы подсобраться
+4
0
+4
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален модератором
мальчик, ты кто такой, зачем ты меня преследуешь?
+6
-2
+4
Ответ Хозяин патриотов
Болельщики Джоковича строят из себя правильных и делают вид, как им жаль Хуби, а сами в глубине души радуются и ликуют от счастья, что единственный вменяемый игрок в их половине покинул турнир.
Мне искренне и по человечески жаль что Хуркач получил травму,а с точки зрения потенциального соперника для Новака на более поздних стадиях,то безусловно Хуберт с его ростом и подачей смотрелся более опасным нежели Фис.
+4
0
+4
Рублев какого-то травяного гиганта породил, не иначе, Комесана до Уима травы вообще не видывал, а тут третий круг)
+4
0
+4
Ответ Наглая Кайса
Джокович, Надаль, Марри… не смогут уйти красиво, увы.
А много кто смог?
+4
0
+4
Ответ Евгений Фабиянчук
Комментарий удален модератором
Евгений, вы чатом не ошиблись?
+5
-1
+4
Ответ Йенс Мустерманн
Пан Хуркач менталку качет, как говорят в таком случае? ))
В этом случае говорят, что стоило Йенсычу написать про развал Хуби, он сразу завелся и запустил камбэк
+5
-1
+4
Фернли вообще интересный персонаж.
В этом сезоне в январе взял 25-ку в Люксембурге (пару тоже), затем исчез на полгода. Вынырнул на водокачке в квалифае в Ноттингеме, отобрался в основу и умудрился взять турнир, по дороге к титулу обыграв топ-100 Шана, еще и параллельно парный с Норри скатал. В общем, на вайлдкард наработал. В первом круге разобрал испанца с конца второй сотни, в третьем сете на тай-брейке 14-12 напуляли. Паренек упорный, с характером порядок, носиться перед домашними трибунами будет аки Де Минор. Джок, конечно, его уработает без шума и пыли, но сет Фернли может урвать
+4
0
+4
Красиво Новак дал надежду хейтерам, красивее лишь будет поднимать трофей в следующее воскресенье
+4
0
+4
Ответ Stas Salesov
Федерер удачно зашел..
Тонко
"Смеётся тот, кто смеётся последним"©
+4
0
+4
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален модератором
ты совсем непробиваемый?)
+4
0
+4
Кстати, Новак играет в самую жару
НЕ прохладным вечером.
Отметим этот факт
+7
-3
+4
Сафа тоже с третьим кругом поздравляем💪🏻
+4
0
+4
Акробат отдал сет садовнику лорда Бэримора с 30-0 на своей подаче 🤣🤣🤣
+7
-4
+3
Фернли в диком порядке, играет на уровне топ 10.
+4
-1
+3
Ответ S.Graf
Что происходит
Расколбас не детский такой у Новака. Вместо того, чтобы по-быстрому закрыть и дать отдыхать колену, он дурку свою включил на авось.
+3
0
+3
Ответ S.Graf
Кстати, Новак играет в самую жару НЕ прохладным вечером. Отметим этот факт
целых 19 градусов жары, немногим больше, чем в Белграде зимой, как же не везет(((((
+6
-3
+3
Интересно, а какая должна быть сетка у Новака?...
У 2го - одного из 2х наивысших(!) номеров посева.
Не, вот реально
С 1го же круга ТОП-10, штоле
Такие смешные, чесс сло))))

Я бы сначала поискал ответ на другой вопрос.
Каким чЮдом у #666 Рафика оказался игрок с рейтингом тыща минус, а?
И как тот вааще попал на Мастерс?
Во где Загадка Века.
хехе))))
+6
-3
+3
Ответ Stas Salesov
Шапо 2/7 ✓
Походу идёт за Уимом
+3
0
+3
Фабиянчук, Ставрюгин, Графуля, Истьяныч, Вег, Алекс - все в форме, все на позициях, везут Новака к очередной победе в генеральной классификации. на месте хейтеров я бы заранее собрал чемоданы...
+8
-5
+3
Ответ S.Graf
А с какого такого Фернли играет в чёрных носках?... Новак получил специальное(!) разрешение на наколенную повязку, т.к. не нашёл белую. Так повязка серая, а не чёрная
+, эти носки бесяво маячат на фоне белой формы
+3
0
+3
Ответ N.S.A.8.5
У него колено болит что вы хотели? Чтобы он выиграл Шлем?
Чего бы мы хотели? Чтобы Новак дома на диване, удобно расположив колено, сидел с детьми и смотрел Уимблдон)
+6
-3
+3
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