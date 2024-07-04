Уимблдон. Хачанов играет с Алисом, Джокович – с Фернли, Циципас встретится с Руусувуори, Сафиуллин, де Минаур вышел в 3-й круг, Хуркач снялся
Карен Хачанов борется с Кентеном Алисом во втором круге «Уимблдона».
Роман Сафиуллин прошел Томаша Махача.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 4 июля, 18.03
- Дата проведения
- 4 июля, 15.39
- Дата проведения
- 4 июля, 15.40
- Дата проведения
- 4 июля, 18.30
- Дата проведения
- 4 июля, 18.30
- Дата проведения
- 4 июля, 18.20
- Дата проведения
- 4 июля, 13.07
- Дата проведения
- 4 июля, 13.10
- Дата проведения
- 4 июля, 14.09
- Дата проведения
- 4 июля, 18.17
- Дата проведения
- 4 июля, 16.55
- Дата проведения
- 4 июля, 14.41
- Дата проведения
- 4 июля, 14.43
- Дата проведения
- 4 июля, 18.30
- Дата проведения
- 4 июля, 18.25
- Дата проведения
- 4 июля, 18.30
- Дата проведения
- 4 июля, 13.08
- Дата проведения
- 4 июля, 16.31
- Дата проведения
- 4 июля, 14.45
- Дата проведения
- 4 июля, 15.13
Как же тяжело волче 18-19 градусов
В 4 круге из 8 потенциальных соперников по посеву есть кто-то и посильнее в плане результатов на траве, чем Руне, но общеизвестно, как тот выпрыгивает из трусов при виде Ноле на другой половине корта. А остальные из той восьмерки (9-16 в посеве) этим похвастаться не могут.
И это делает его самым опасным из возможных соперников по 4му кругу.
В полуфинале повезло, да. В прошлом году наоборот.
Так что тут все справедливо
В этом сезоне в январе взял 25-ку в Люксембурге (пару тоже), затем исчез на полгода. Вынырнул на водокачке в квалифае в Ноттингеме, отобрался в основу и умудрился взять турнир, по дороге к титулу обыграв топ-100 Шана, еще и параллельно парный с Норри скатал. В общем, на вайлдкард наработал. В первом круге разобрал испанца с конца второй сотни, в третьем сете на тай-брейке 14-12 напуляли. Паренек упорный, с характером порядок, носиться перед домашними трибунами будет аки Де Минор. Джок, конечно, его уработает без шума и пыли, но сет Фернли может урвать
"Смеётся тот, кто смеётся последним"©
НЕ прохладным вечером.
Отметим этот факт
У 2го - одного из 2х наивысших(!) номеров посева.
Не, вот реально
С 1го же круга ТОП-10, штоле
Такие смешные, чесс сло))))
Я бы сначала поискал ответ на другой вопрос.
Каким чЮдом у #666 Рафика оказался игрок с рейтингом тыща минус, а?
И как тот вааще попал на Мастерс?
Во где Загадка Века.
хехе))))