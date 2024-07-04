Велогонщик Яковлев о том, почему Израиль допущен к Олимпиаде, в отличие от России: «Совершенно разные ситуации. Не понимаю, как их можно сравнивать»

Велогонщик Яковлев заявил, что нельзя сравнивать ситуацию российских и израильских спортсменов.

Михаил Яковлев получил гражданство Израиля в 2022-м и перешел в команду этой страны из России. Он примет участие в Олимпиаде-2024.

– Что ты ответишь тем, кто говорит: «Почему Израиль на фоне военной агрессии в Секторе Газа допустили в Париж, а Россию – нет?»

– Потому что это совершенно разные ситуации, не понимаю, как их можно сравнивать? В Израиле террористическая группировка напала на мирных граждан.

Причем сделала это уже далеко не в первый и не во второй раз. Много людей погибло, многие оказались в заложниках. Как руководство страны могло не среагировать?

Я думаю, что война – это все равно очень плохо. И победителей в ней в любом случае не бывает. Я против всякой войны. Но как нужно было поступить иначе в случае с Израилем, я тоже не знаю. <...>

– Если бы ты был боссом МОК, как бы ты поступил? Допустил бы в Париж всех российских спортсменов?

– Ох, очень сложно. Федерации и Олимпийский комитет сколько угодно могут говорить, что Олимпиада – это отстой, но мне почему-то кажется, многие спортсмены очень хотели бы туда поехать.

А так, сидеть дома и смотреть Игры по телевизору... Мне за ребят грустно и обидно. Слышал, что у тех, кто хочет поехать на Олимпиаду, могли быть проблемы внутри страны.

Удивили высказывания руководителей про команду бомжей, иноагентов и все такое. С другой стороны, сейчас вроде бы позиция поменялась. В велоспорте едут три человека, Екимов, по-моему, высказывал им поддержку.

Ну, надеюсь так и будет. Олимпийские игры – это мечта, – сказал Яковлев в интервью Sports.

«Не парюсь, что на ТВ меня называли алкоголиком. Значит, я на правильном пути». Едет в Париж за медалью не для России