Велогонщик Яковлев о том, почему Израиль допущен к Олимпиаде, в отличие от России: «Совершенно разные ситуации. Не понимаю, как их можно сравнивать»

Теги велотрек сборная России Париж-2024 Политика Михаил Яковлев сборная Израиля Велоспорт

Велогонщик Яковлев заявил, что нельзя сравнивать ситуацию российских и израильских спортсменов.

Михаил Яковлев получил гражданство Израиля в 2022-м и перешел в команду этой страны из России. Он примет участие в Олимпиаде-2024.  

– Что ты ответишь тем, кто говорит: «Почему Израиль на фоне военной агрессии в Секторе Газа допустили в Париж, а Россию – нет?»

– Потому что это совершенно разные ситуации, не понимаю, как их можно сравнивать? В Израиле террористическая группировка напала на мирных граждан.

Причем сделала это уже далеко не в первый и не во второй раз. Много людей погибло, многие оказались в заложниках. Как руководство страны могло не среагировать?

Я думаю, что война – это все равно очень плохо. И победителей в ней в любом случае не бывает. Я против всякой войны. Но как нужно было поступить иначе в случае с Израилем, я тоже не знаю. <...>

– Если бы ты был боссом МОК, как бы ты поступил? Допустил бы в Париж всех российских спортсменов?

– Ох, очень сложно. Федерации и Олимпийский комитет сколько угодно могут говорить, что Олимпиада – это отстой, но мне почему-то кажется, многие спортсмены очень хотели бы туда поехать.

А так, сидеть дома и смотреть Игры по телевизору... Мне за ребят грустно и обидно. Слышал, что у тех, кто хочет поехать на Олимпиаду, могли быть проблемы внутри страны.

Удивили высказывания руководителей про команду бомжей, иноагентов и все такое. С другой стороны, сейчас вроде бы позиция поменялась. В велоспорте едут три человека, Екимов, по-моему, высказывал им поддержку.

Ну, надеюсь так и будет. Олимпийские игры – это мечта, – сказал Яковлев в интервью Sports. 

«Не парюсь, что на ТВ меня называли алкоголиком. Значит, я на правильном пути». Едет в Париж за медалью не для России

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50 комментариев
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Новый кумир Дудя?)
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5 июня 1967 года террористическая группировка напала на мирных граждан
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Две платформы "этодругина" этому господину.
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Получить паспорт страны, которая стирала в порошок мирных жителей Газы бомбежками, чтобы принять участие на Олимпиаде, потому "туда все хотят поехать". Как же хорошо, что такие иуды уехали из страны.
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+11
Израильская ситуация только лишь днём нападения ХАМАСа не ограничилась 👀
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Ответ Максим Прокофьев
Комментарий удален модератором
Ох уж эти боевые комары
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+6
Ответ Георгий Большаков
5 июня 1967 года террористическая группировка напала на мирных граждан
"Наши силы сейчас полностью готовы не только к отражению агрессии, но и к началу процесса освобождения, к уничтожению сионистского присутствия на арабской земле. Сирийская армия держит палец на спусковом крючке…. Я, как военный человек, уверен, что пришло время вступить в войну на уничтожение."
(с) Министр обороны Сирии Хафез Асад
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Почему на новости подобного неспортивного характера моментально появляются десятки однотипных пропагандистских политических комментариев? Это программа такая? Боты? Или прям люди дежурят круглые сутки в ожидании возможности закинуть свой коммент?
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Надо было ему вопрос другой задать: почему не банили тех, от чьих рук погибло большего всего людей и войны были куда страшнее. Интересно чтобы он ответил.
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Ответ ks-1993
Если Россия в Мексике завтра решит разметить войска, ракеты и технику, то у США будет угроза нац безопасности?
Так а почему не размещает? Может потому что там дочка Лаврова учится недалеко и ай ай как бы чего не вышло
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В Израиле террористическая группировка напала на мирных граждан, а потом ничего не произошло.
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все правильно Михуил
группа граждан из Саудовской Аравии сделали теракт с самолетами в США
поэтому последние напали на Афганистан.

ты молодец, продолжай нас оповещать о своей тупости
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Ответ Георгий Большаков
5 июня 1967 года террористическая группировка напала на мирных граждан
Тебя не поймут, но мало ли, может загуглят...
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+4
Ответ КБ_12
Получить паспорт страны, которая стирала в порошок мирных жителей Газы бомбежками, чтобы принять участие на Олимпиаде, потому "туда все хотят поехать". Как же хорошо, что такие иуды уехали из страны.
Эти мирнфе жители будут тебя резать при малейшей возможности, 90% за радикальный ислам.
+4
0
+4
ха
ха
ха
новое поколение солженицыных с радио свобода
+18
-14
+4
Ответ Максим Прокофьев
Тебя не поймут, но мало ли, может загуглят...
5 июня 1967 ?
Шестидневнся война Израиля против арабских соседей.
Это другое ..... :)
+9
-6
+3
Ответ ks-1993
Если Россия в Мексике завтра решит разметить войска, ракеты и технику, то у США будет угроза нац безопасности?
а если без "если", то что имеем?
+4
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+3
Ответ Aneto66
Комментарий удален модератором
А кто тогда? Коварная Ната, не принимавшая Украину в свои ряды с 2008 года и до сих пор отказывающаяся воевать с нами?
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Ответ Георгий Большаков
5 июня 1967 года террористическая группировка напала на мирных граждан
обманщик ты, георгий большаков, обманщик.
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Израиль всю Палестину за 60 лет сожрал, забрал Голландские высоты у Сирии, а Миша думает, это другое. Вот же олень.
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Ответ avdot3
Израиль всю Палестину за 60 лет сожрал, забрал Голландские высоты у Сирии, а Миша думает, это другое. Вот же олень.
Высоты не Голландские.
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День, когда все таки лже яковлевы свалят из России на свою историческую родину, будем национальным праздником
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Миша, очнись, потери мирных людей в крошечном секторе Газа: более 35 тысяч за 180 дней. Примерно 200 человек в день. Это значит, что потери гражданского населения на Украине меньше, чем потери в маленьком секторе Газа почти в 100 раз.

Израиль по сути превратил Газа в блокадный Ленинград.
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Израилю можно, а другим нельзя. А как вы хотели. Будете Израилем тогда и права качайте.
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Ответ avdot3
Израиль всю Палестину за 60 лет сожрал, забрал Голландские высоты у Сирии, а Миша думает, это другое. Вот же олень.
"забрал Голландские высоты у Сирии" по абсолютно той же логике, по которой у России оказался Калининград. Напали-огребли-отдали территории. Если бы не было опасности Израилю их бы вернули кстати обратно. Синайский полуостров вернули же.
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Ответ koshaus
Исходя из израильской логики, после того как таджикская террористическая группировка напала на мирных российских граждан в Крокусе, Россия должна была начать бомбить Таджикистан и убивать тысячами мирных жителей, стариков, женщин и детей.
Рекомендуется хотя бы изредка включать мозги. Тогда ты, возможно, догадался бы, что за группой таджикских граждан не стояло государство Таджикистан. Тогда как на Израиль напал ХАМАС, не просто представляющий, но и полностью контролирующий и руководящий в секторе Газа. Поэтому и уничтожают ХАМАС, прячущийся среди мирного населения. ХАМАС напал - ХАМАС должен быть уничтожен, и он будет уничтожен. Возможно физически, возможно организационно, но будет. При этом, заметь, что метелят ХАМАС именно в Секторе Газа, где он верховодит, а на Палестину как таковую никто не нападает. Скажешь нет?
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Ответ koshaus
Исходя из израильской логики, после того как таджикская террористическая группировка напала на мирных российских граждан в Крокусе, Россия должна была начать бомбить Таджикистан и убивать тысячами мирных жителей, стариков, женщин и детей.
Ты сравнил 3к ракет за ночь и несколько ваххабитов с автоматами в ТЦшке, серьёзно? Держу в курсе, теракты в Израиле - не такая уж и редкость, а когда у тебя под боком есть территория, с которой тебя регулярно угощают ракетами и вот этими же фанатиками, волей-неволей придется выбирать: твой народ будет страдать или чужой.
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Ответ Дмитрий Рабко
Высоты не Голландские.
Списывать с методички - дело непростое, будь снисходительнее.
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Ответ Петр Ковалев
Ух , как это мерзко , сбежал из страны которая сделала из Яковлева спортсмена , а теперь у него оказывается " это другое", негодяй
Да, он сидел на диване, пиво пил. Тут приходит страна и говорит, все, буду делать из тебя спортсмена
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