Уимблдон. Крейчикова играет с Волынец, Калинская встретится с Бузковой, Самсонова – с Аванесян, Швентек поборется с Мартич, Рыбакина – с Зигемунд, Касаткина вышла в 3-й круг

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

Дарья Касаткина разгромила Юрико Миядзаки во втором круге «Уимблдона».

Анна Калинская встретится с Мари Бузковой, Людмила Самсонова – с Элиной Аванесян.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) Юрико Миядзаки (Великобритания)
6:0|6:0
Дата проведения
4 июля, 13.05
Онлайн матча

 

Анна Калинская (Россия) Мари Бузкова (Чехия)
Дата проведения
4 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Элина Аванесян (Россия) Людмила Самсонова (Россия)
Дата проведения
4 июля, 19.30
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
4 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Лаура Зигемунд (Германия)
Дата проведения
4 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис) Робин Монтгомери (США)
Дата проведения
4 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Каролин Возняцки (Дания) Лейла Фернандес (Канада)
Дата проведения
4 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Марта Костюк (Украина) Дарья Сэвилл (Австралия)
4:6|5:6
Дата проведения
4 июля, 13.06
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США) Яфань Ван (Китай)
6:2|6:2
Дата проведения
4 июля, 13.10
Онлайн матча

 

Кристина Букша (Испания) Джессика Бусас Манейро (Испания)
6:7|3:5
Дата проведения
4 июля, 13.09
Онлайн матча

 

Барбора Крейчикова (Чехия) Кэти Волынец (США)
7:6|5:5
Дата проведения
4 июля, 13.09
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) Бренда Фрухвиртова (Чехия)
6:4|6:2
Дата проведения
4 июля, 13.06
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан) Катерина Синякова (Чехия)
6:0|4:6|6:2
Дата проведения
4 июля, 13.09
Онлайн матча

 

Камила Осорио (Колумбия) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дата проведения
4 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Ван Синюй (Китай) Джессика Пегула (США)
Дата проведения
4 июля, 15.10
Онлайн матча

 

Кэти Болтер (Великобритания) Хэрриет Дарт (Великобритания)
Дата проведения
4 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Дарья Снигур (Украина) Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
4 июля, 15.20
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США) Дальма Гальфи (Венгрия)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция) Бернарда Пера (США)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

 

43 комментария
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Итоги первого круга по странах:
США было 18 / осталось 9
Россия 11/7
Украина 8/5
Чехия 8/5
Великобритания 7/5
Китай 9/3
Франция 6/3
Испания 5/3
Германия 6/2
Бельгия 3/2
Канада 3/2
Хорватия 2/2
Казахстан 2/2
Румыния 6/1
Италия 4/1
Австралия 3/1
Польша 3/1
Япония 3/1
Венгрия 2/1
Дания 2/1
Бразилия 1/1
Тунис 1/1
Латвия 1/1
Колумбия 1/1
Греция 1/1
Нидерланды 1/1
Новая Зеландия 1/1
Аргентина 3/0
Словакия 2/0
Сербия 1/0
Швейцария 1/0
Болгария 1/0
Мексика 1/0
Египет 1/0
Американки по прежнему впереди всех, но первый круг вряд ли можно назвать для них удачным – лишь половина (9 из 18) прошла дальше. Удачным первый круг оказалася для россиянок, украинок, чешек и британок (дальше прошло +- 2/3 теннисисток). Особенно удивительно выглядят успехи хозяек, среди которых лишь одна сеянная Бултер и в целом довольно скромный состав по именам. Неплохой результат для 1/64 финала показали Испания и Франция, а среди стран с малым представительством можно выделить Хорватию и Казахстан – у них 2 из 2 во втором круге. Провальным 1/64 финала оказалась для китаянок, немок, румынок и аргентинок. И если по Германии, Румынии и Аргентине этого следовало ожидать (по составу у них количество, не переходящее в качество), то китаянки могли рассчитывать на большее, Чжен Цинь Вень и Юань Юэ шли фаворитками в своих парах. Также неудачным первый круг оказался для итальянок – в 1/32 мы увидим лишь сеянную Паолини. Закономерный, хоть и относительно неудачный, первый круг для Польши, Японии и Австралии. В итоге из 34 стран в строю остались теннисистки из 27. Это хороший показатель, на Роллан Гаррос во второй круг прошло столько же, но там изначально было 36 стран-участниц, а в Австралии из 34 дальше прошли 26.
+5
0
+5
Касаткиной повезло в 1,2 кругах - выпали самые слабые игроки. Ждем матча Касаткиной и Бадосы.
+6
-1
+5
Да уж, после таких тренировочных спаррингов можно и тонус потерять. Бадоса даже в нынешнем состоянии не простит Даше расслабона
+4
0
+4
Дарья решила собственную пекарню открыть. Баранка Чжэн Шуай, баранка Миядзаки. Просто терминаторша!
+6
-2
+4
На прошлогоднем Уиме Даша во втором круге также обыграла британку, и почти также легко - 6:0, 6:2. А в третьем без шансов отлетела Азаренко. Надеюсь, в этом году пройдёт дальше
+5
-2
+3
За Рыбакину и Путинцеву!
Удачи девочкам!!!
Алга Казахстан 🇰🇿
+3
-1
+2
что творит Дарюсик, мама родная
+3
-1
+2
Ответ Burak Orel
Бадосик ее вынесет
Если спина не согнется
+2
0
+2
Британка никакая просто, уровень любителей
+2
0
+2
Путинцеву с Победой!
+1
0
+1
Парный турнир спортс игнорит, как- будто пары и микст отсутствуют в программе Уимблдона
+1
0
+1
Ответ Stas Salesov
Иге будет сложно, надеюсь, справится
Да, Мартич это серьезно) Нашей Игусе только чудо может помочь))
+1
0
+1
Дашутка-машина идет за титулом. На зло всякой хейтерне
+5
-4
+1
Че та Миядзаки фамилию то позорит..
+2
-1
+1
Ответ glebushka
Да уж, после таких тренировочных спаррингов можно и тонус потерять. Бадоса даже в нынешнем состоянии не простит Даше расслабона
Ей нужен был такой отдых как тренировка.
0
0
0
Ответ Рустам Талипов
На прошлогоднем Уиме Даша во втором круге также обыграла британку, и почти также легко - 6:0, 6:2. А в третьем без шансов отлетела Азаренко. Надеюсь, в этом году пройдёт дальше
Да,но там Бадоса будет...
0
0
0
Ответ Jefri AG
Дарья решила собственную пекарню открыть. Баранка Чжэн Шуай, баранка Миядзаки. Просто терминаторша!
700-ая и 150-ая ракетки, практически легенды, очень сложные соперницы🤣
+2
-2
0
Ответ Heinrich Bll
Да,но там Бадоса будет...
Бадоса не проблема
+1
-1
0
Ответ qdmn9rmcrv
Сетка здесь. А сетки и хрена нет. Спасибо бажалюста пошель нафиг с Новым годом
Если открылась мужская сетка, то нажми на галочку и найди - 2024 женщины-
0
0
0
Дарья так держать 🙏🙏🙏
0
0
0
Ответ Jefri AG
А Путинцева после учинённого в первом сете разгрома Синяковой проиграла второй, классика)
типичный WTA
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За Анну, и Элину 🤘🤘🤘
0
0
0
а крейчикова то разыгралась. выдержит ли весь матч? ей бы еще денек восстановиться после вчерашнего.
0
0
0
Поболею за Бадосика, но поставлю на Касаткину)
+2
-2
0
Спасибо Миядзаки за мультфильмы
0
0
0
А Путинцева после учинённого в первом сете разгрома Синяковой проиграла второй, классика)
+2
-2
0
еще одна Дарюсик (в девичестве Гаврилова) творит нечто, что происходит вообще
0
0
0
Сетка здесь. А сетки и хрена нет. Спасибо бажалюста пошель нафиг с Новым годом
+1
-1
0
Теперь Юрико может пить английский чай с баранками от Даши. Дарью с выходом в следующий круг.
+1
-1
0
Удачи Даше Касаткиной✊.
+1
-1
0
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