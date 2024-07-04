Уимблдон. Крейчикова играет с Волынец, Калинская встретится с Бузковой, Самсонова – с Аванесян, Швентек поборется с Мартич, Рыбакина – с Зигемунд, Касаткина вышла в 3-й круг
Дарья Касаткина разгромила Юрико Миядзаки во втором круге «Уимблдона».
Анна Калинская встретится с Мари Бузковой, Людмила Самсонова – с Элиной Аванесян.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 4 июля, 13.05
- Дата проведения
- 4 июля, 16.00
- Дата проведения
- 4 июля, 19.30
- Дата проведения
- 4 июля, 17.30
- Дата проведения
- 4 июля, 18.30
- Дата проведения
- 4 июля, 17.00
- Дата проведения
- 4 июля, 18.30
- Дата проведения
- 4 июля, 13.06
- Дата проведения
- 4 июля, 13.10
- Дата проведения
- 4 июля, 13.09
- Дата проведения
- 4 июля, 13.09
- Дата проведения
- 4 июля, 13.06
- Дата проведения
- 4 июля, 13.09
- Дата проведения
- 4 июля, 15.00
- Дата проведения
- 4 июля, 15.10
- Дата проведения
- 4 июля, 15.00
- Дата проведения
- 4 июля, 15.20
- Дата проведения
- 4 июля, 16.30
- Дата проведения
- 4 июля, 16.30
США было 18 / осталось 9
Россия 11/7
Украина 8/5
Чехия 8/5
Великобритания 7/5
Китай 9/3
Франция 6/3
Испания 5/3
Германия 6/2
Бельгия 3/2
Канада 3/2
Хорватия 2/2
Казахстан 2/2
Румыния 6/1
Италия 4/1
Австралия 3/1
Польша 3/1
Япония 3/1
Венгрия 2/1
Дания 2/1
Бразилия 1/1
Тунис 1/1
Латвия 1/1
Колумбия 1/1
Греция 1/1
Нидерланды 1/1
Новая Зеландия 1/1
Аргентина 3/0
Словакия 2/0
Сербия 1/0
Швейцария 1/0
Болгария 1/0
Мексика 1/0
Египет 1/0
Американки по прежнему впереди всех, но первый круг вряд ли можно назвать для них удачным – лишь половина (9 из 18) прошла дальше. Удачным первый круг оказалася для россиянок, украинок, чешек и британок (дальше прошло +- 2/3 теннисисток). Особенно удивительно выглядят успехи хозяек, среди которых лишь одна сеянная Бултер и в целом довольно скромный состав по именам. Неплохой результат для 1/64 финала показали Испания и Франция, а среди стран с малым представительством можно выделить Хорватию и Казахстан – у них 2 из 2 во втором круге. Провальным 1/64 финала оказалась для китаянок, немок, румынок и аргентинок. И если по Германии, Румынии и Аргентине этого следовало ожидать (по составу у них количество, не переходящее в качество), то китаянки могли рассчитывать на большее, Чжен Цинь Вень и Юань Юэ шли фаворитками в своих парах. Также неудачным первый круг оказался для итальянок – в 1/32 мы увидим лишь сеянную Паолини. Закономерный, хоть и относительно неудачный, первый круг для Польши, Японии и Австралии. В итоге из 34 стран в строю остались теннисистки из 27. Это хороший показатель, на Роллан Гаррос во второй круг прошло столько же, но там изначально было 36 стран-участниц, а в Австралии из 34 дальше прошли 26.
Удачи девочкам!!!
Алга Казахстан 🇰🇿