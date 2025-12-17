Жена Иско о травме хавбека «Бетиса»: «Спортсмены окружены большими деньгами, вниманием, славой – людям кажется, что им не так больно. Но они понимают, что игроки страдают»

Жена Иско высказалась об общественном восприятии проблем у спортсменов.

Сара Саламо, жена полузащитника «Бетиса» Иско , высказалась о том, как люди воспринимают проблемы футболистов.

Саламо сняла документальный фильм, посвященный травме ее мужа, из-за которой он пропустил Евро-2024. По ее мнению, в обществе существует искаженное представление о страданиях, которые испытывают спортсмены во время длительных восстановительных процессов.

«Я полагаю, люди понимают, что они [футболисты] действительно страдают, но поскольку [спортсмены] окружены большими деньгами, вниманием, славой и блеском, людям кажется, что им не так больно.

Реальность повседневной жизни, особенно с таким длительным восстановлением от травмы, отличается от обычной, и я хотела показать это по-новому. Первоначальная идея [снять фильм] исходила от «Бетиса », который хотел создать несколько коротких сюжетов о восстановлении Иско. Иско считал, что я была бы идеальным человеком для того, чтобы рассказать эту историю», – сказала Саламо в эфире программы Hoy por hoy на Cadena Ser.

