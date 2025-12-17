  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жена Иско о травме хавбека «Бетиса»: «Спортсмены окружены большими деньгами, вниманием, славой – людям кажется, что им не так больно. Но они понимают, что игроки страдают»
0

Жена Иско о травме хавбека «Бетиса»: «Спортсмены окружены большими деньгами, вниманием, славой – людям кажется, что им не так больно. Но они понимают, что игроки страдают»

Жена Иско высказалась об общественном восприятии проблем у спортсменов.

Сара Саламо, жена полузащитника «Бетиса» Иско, высказалась о том, как люди воспринимают проблемы футболистов. 

Саламо сняла документальный фильм, посвященный травме ее мужа, из-за которой он пропустил Евро-2024. По ее мнению, в обществе существует искаженное представление о страданиях, которые испытывают спортсмены во время длительных восстановительных процессов.

«Я полагаю, люди понимают, что они [футболисты] действительно страдают, но поскольку [спортсмены] окружены большими деньгами, вниманием, славой и блеском, людям кажется, что им не так больно.

Реальность повседневной жизни, особенно с таким длительным восстановлением от травмы, отличается от обычной, и я хотела показать это по-новому. Первоначальная идея [снять фильм] исходила от «Бетиса», который хотел создать несколько коротких сюжетов о восстановлении Иско. Иско считал, что я была бы идеальным человеком для того, чтобы рассказать эту историю», – сказала Саламо в эфире программы Hoy por hoy на Cadena Ser. 

Жена Иско: «В начале наших отношений я столкнулась со шквалом ненависти. Казалось, моя карьера актрисы аннулировалась, все сводилось к тому, что я с кем-то встречаюсь»

Что делать с Хаби Алонсо?38844 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoБетис
logoИско
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Локомотив» объявил о подписании Веры. Контракт – до 2028 года
17 минут назадВидео
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова играет в финале с «Фламенго». 1:0 – Хвича забил! Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Роналду – 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх – 41-й, Энцо – 47-й, Киммих – 50-й, Бруну – 55-й, де Йонг – 60-й, Барелла – 62-й, Кубарси – 68-й, Субименди – 70-й
51 минуту назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 17:00Live
ЦСКА предложит 0,5-1 млн евро, чтобы Баринов перешел зимой. «Локо» может отпустить хавбека в ближайшее трансферное окно («Мутко против»)
сегодня, 16:33
Роналду не голосовал на The Best. Вместо него Бернарду включил в тройку Витинью, Мендеша и Дембеле, тренер Мартинес выбрал Мендеша, Витинью и Ямаля
сегодня, 16:20
«Милан» близок к аренде Фюллькруга с выкупом за 13-15 млн евро. «Вест Хэм» хочет, чтобы у миланцев было обязательство покупки форварда
сегодня, 16:19
Юрий Жирков: «Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, спонсирующие Украину. На 80-90% ухудшилось отношение к ней. Не полечу в Англию, даже если дадут визу»
сегодня, 16:08
Сафонов выйдет в старте против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка и сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд. Шевалье – в запасе
сегодня, 16:03
Сделали ставку на Спортс’’ – показываем, как прошел наш корпоратив на 27-летие!
сегодня, 16:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Данни: «Аршавин – звезда мирового футбола, не только российского. Его игра за «Арсенал» оставила след, это один из известнейших игроков в истории России»
4 минуты назад
Алессандро Дель Пьеро: «У моего «Ювентуса» был невероятный менталитет – надеюсь, команда Спаллетти возьмет с нас пример. Победы всегда были моим приоритетом»
5 минут назад
Бубнов о Талалаеве в «Балтике»: «Я один идиот, блин, и говорю о футболе. Все остальные – о его поведении. Для меня поведение не новость, а футбол отличный»
17 минут назад
Гол «ПСЖ» в финале с «Фламенго» отменили. Руис забил в пустые после ошибки вратаря Росси, но ВАР решил, что аргентинец упустил мяч за линию
27 минут назадФото
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 15:10
Глава RFEF Лусан о судействе: «Скоро командам нужно будет искать другое оправдание. Клубы должны помогать нам, пока от них много шума. Судьи – профессионалы, но ошибки существуют»
41 минуту назад
«Локо» выставил на трансфер 8 игроков – Мампасси, Кузьмичева, Сарвели, Арутюняна, Агеева, Французова, Волкова и Щетинина («Мутко против»)
сегодня, 16:54
Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта на сезон, переговоры – на продвинутой стадии. Форвард интересен «Фламенго»
сегодня, 16:43
«Интеру» интересен Валинчич из «Динамо» Загреб. Защитника могут подписать на замену травмированному Думфрису (Джанлука Ди Марцио)
сегодня, 16:43
Мостовой о Сафонове: «Оставьте его в покое – лучше быть вторым в «ПСЖ», чем первым в «Лионе». Он каждый день тренируется с лучшими, выступает в самых крупных турнирах»
сегодня, 16:29