«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

«Атлетико» сыграет с «Атлетико Балеарес».

«Атлетико» сыграет в гостях с «Атлетико Балеарес» в 1/16 финала Кубка Испании.

Матч пройдет в Пальма-де-Майорке.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Календарь Кубка Испании