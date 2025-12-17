«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
«Атлетико» сыграет с «Атлетико Балеарес».
«Атлетико» сыграет в гостях с «Атлетико Балеарес» в 1/16 финала Кубка Испании.
Матч пройдет в Пальма-де-Майорке.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».
Кубок Испании. 1/16 финала
17 декабря 18:00, Estadio Balear
Не начался
Что делать с Хаби Алонсо?37368 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости