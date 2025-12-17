  • Спортс
  Бубнов о Талалаеве в «Балтике»: «Я один идиот, блин, и говорю о футболе. Все остальные – о его поведении. Для меня поведение не новость, а футбол отличный»
7

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре «Балтики» и поведении главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Что удивительно, я претензии «Балтике» предъявляю больше по игре, по технико-тактическим действиям. Что касается поведения Талалаева, я предсказывал, что так будет, для меня это не новость, не такое открытие.

Все тренеры и все игроки в один голос говорят, что это суперкоманда, супертренер, что это открытие сезона, несмотря ни на что. Единственное, оговаривают, немножко хамит, вот не хамил бы он – вообще лучший тренер был бы, все в восторге. Хотя Калининград в восторге, у них праздник каждый матч.

Получатся, что я один идиот, блин, и говорю о футболе. А все остальные о его поведении говорят. А футбол отличный», – сказал Бубнов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
