Тен Хаг о продлении контракта с «МЮ»: «За прошедшие 2 года можно отметить множество примеров прогресса. Предстоит проделать еще много работы, чтобы достичь ожидаемого от клуба уровня»
Эрик тен Хаг высказался о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер манкунианцев продлил соглашение с клубом до 2026 года.
«Я очень рад, что достиг соглашения с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь на прошедшие два года, мы можем с гордостью отметить два трофея и множество примеров прогресса по сравнению с тем, в каком состоянии была команда, когда я присоединился к ней.
Однако мы также должны четко понимать, что нам предстоит проделать еще много кропотливой работы, чтобы достичь ожидаемого от «Манчестер Юнайтед» уровня, а это означает борьбу за титулы в Англии и Европе.
В ходе бесед с руководством клуба мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы твердо намерены пройти этот путь вместе», – заявил тен Хаг.
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Полностью заслужил полный карт-бланш и доверие болельщиков
С 3го места на 8ое в турнирной таблице - отрицательно прыгнули на 5 мест.
Последнее место в проходной группе ЛЧ.
Отрицательный баланс по забитым/пропущенным.
Рекорд по пропущенным голам за сезон.
Отрицательные прогрессы игроков: Антони, Маунт, Маласиа, Каземиро, Онана...
рекордно низкое 8-е место в АПЛ
последнее место в слабой и проходной группе ЛЧ
И всё это с бюджетом под миллиард. Плюс разосрался со всеми уважаемыми и старательными легендами (Роналду, Де Хеа)
Развить Гарначо и Майну, где очевиден эффект низкой базы(т. к прогресс относительно молодёжного их уровня и футбола)
Но не справиться с кучей игроков высокого уровня
У него 23 игрока, а за все время работы положительное - только эти двое 😂
Эт им достаточно для продления, лол
Молодец Тен Хаг. Настоящий инфоцыган.
А голландским игрокам стоит напрячься, начинается новая охота
Толку не было никакого от тасовки тренеров. Ни один тренер за 10 лет не поставил игру. Ни один игрок после перехода в клуб не прогрессировал. И это за долго до прихода Эрика.
Все эти десять лет в МЮ была одна постоянная - это руководящие позиции в клубе. Вот с них и надо начинать.
Есть Эшуорт, есть Беррада. Это и есть главные перемены в клубе которые никто не видит и никто не обсуждает. Пока у руководства нету четкого плана и стратегии развития клуба, абсолютно не важно кто тренер.