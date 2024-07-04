Тен Хаг о продлении контракта с «МЮ»: «За прошедшие 2 года можно отметить множество примеров прогресса. Предстоит проделать еще много работы, чтобы достичь ожидаемого от клуба уровня»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев продлил соглашение с клубом до 2026 года. 

«Я очень рад, что достиг соглашения с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь на прошедшие два года, мы можем с гордостью отметить два трофея и множество примеров прогресса по сравнению с тем, в каком состоянии была команда, когда я присоединился к ней.

Однако мы также должны четко понимать, что нам предстоит проделать еще много кропотливой работы, чтобы достичь ожидаемого от «Манчестер Юнайтед» уровня, а это означает борьбу за титулы в Англии и Европе.

В ходе бесед с руководством клуба мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы твердо намерены пройти этот путь вместе», – заявил тен Хаг. 

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64 комментария
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Жаль этих добряков (болельщиков МЮ)
+62
-4
+58
Ответ Roman
Гигачад Тен Хаг выгнал двух ленивых якорей Санчо и Роналду, раскрыл Гарначо и Майну, и выиграл в прошлом сезоне больше трофеев, чем распиаренные Арсенал и Челси вместе взятые Полностью заслужил полный карт-бланш и доверие болельщиков
Гигачад, гигачад - вот так сердца у нас кричат!
+36
-2
+34
Гигачад Тен Хаг выгнал двух ленивых якорей Санчо и Роналду, раскрыл Гарначо и Майну, и выиграл в прошлом сезоне больше трофеев, чем распиаренные Арсенал и Челси вместе взятые
Полностью заслужил полный карт-бланш и доверие болельщиков
+55
-27
+28
Фаны маню проклянут этот выигранный кубок Англии.. Ай да Пеп.
+26
-4
+22
Ответ Птюч
Эрик верим!
(с) болельщиков 19 остальных клубов АПЛ
+15
-1
+14
Прогресс, конечно, есть, но он отрицательный:
С 3го места на 8ое в турнирной таблице - отрицательно прыгнули на 5 мест.
Последнее место в проходной группе ЛЧ.
Отрицательный баланс по забитым/пропущенным.
Рекорд по пропущенным голам за сезон.
Отрицательные прогрессы игроков: Антони, Маунт, Маласиа, Каземиро, Онана...
+10
-3
+7
Ответ Roman
Гигачад Тен Хаг выгнал двух ленивых якорей Санчо и Роналду, раскрыл Гарначо и Майну, и выиграл в прошлом сезоне больше трофеев, чем распиаренные Арсенал и Челси вместе взятые Полностью заслужил полный карт-бланш и доверие болельщиков
"Прогресс" шарлатана Хага в основных турнирах:
рекордно низкое 8-е место в АПЛ
последнее место в слабой и проходной группе ЛЧ

И всё это с бюджетом под миллиард. Плюс разосрался со всеми уважаемыми и старательными легендами (Роналду, Де Хеа)
+9
-3
+6
Ответ Roman
Гигачад Тен Хаг выгнал двух ленивых якорей Санчо и Роналду, раскрыл Гарначо и Майну, и выиграл в прошлом сезоне больше трофеев, чем распиаренные Арсенал и Челси вместе взятые Полностью заслужил полный карт-бланш и доверие болельщиков
Ахахахаха
+8
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+5
Пеп тактически слил кубок, чтобы избавиться от возможного нового конкурента в лиге. Ну и шарлатан))
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0
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Он искренне верит, что он крут, и это ещё можно понять. Но как в это поверило руководство МЮ?!
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Ответ mbauer
Он искренне верит, что он крут, и это ещё можно понять. Но как в это поверило руководство МЮ?!
Ну 3 финала и два кубка за 2 сезона. До этого 6 лет ничего не могли выиграть. Был только один финал ЛЕ. С Аяксом он выиграл все внутренние трофеи и пошумел в ЛЧ. Он действительно хорош.
+3
0
+3
Ответ Roman
Гигачад Тен Хаг выгнал двух ленивых якорей Санчо и Роналду, раскрыл Гарначо и Майну, и выиграл в прошлом сезоне больше трофеев, чем распиаренные Арсенал и Челси вместе взятые Полностью заслужил полный карт-бланш и доверие болельщиков
Понятно, что рофл. Но здесь реально есть люди, которые такие вещи всерьёз говорят

Развить Гарначо и Майну, где очевиден эффект низкой базы(т. к прогресс относительно молодёжного их уровня и футбола)

Но не справиться с кучей игроков высокого уровня
У него 23 игрока, а за все время работы положительное - только эти двое 😂

Эт им достаточно для продления, лол
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теперь я начинаю реально верить в теорию заговора где Пеп и Ман Сити специально слили кубок Англии чтобы это посмешище в лице тен Хага осталось в МЮ и тем самым по сути еще один год впереди когда Манчестер Юнайтед не будет никак конкурировать ни с кем в АПЛ
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Интересно какая компенсация за досрочный разрыв.
Молодец Тен Хаг. Настоящий инфоцыган.
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Ответ Барыга блинами
Жаль этих добряков (болельщиков МЮ)
Все антирекорды переписал, может это и было его целью? Знаете ли, люди разные по сути своей
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Отмыть бы хоз.помещения - добавил Тен Хаг
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Ответ Cristiano Ronaldo
Потом скажет, мол вот и золото подъехало, а вы жаловались
Самый титулованный тренер мю после САФАа получается?
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В АПЛ праздник, гению дадут еще поработать
А голландским игрокам стоит напрячься, начинается новая охота
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Ответ Спартак сила
Тен Хаг должен сделать мю чемпионом шипа
Потом скажет, мол вот и золото подъехало, а вы жаловались
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Ответ Тюменский медвежонок
теперь я начинаю реально верить в теорию заговора где Пеп и Ман Сити специально слили кубок Англии чтобы это посмешище в лице тен Хага осталось в МЮ и тем самым по сути еще один год впереди когда Манчестер Юнайтед не будет никак конкурировать ни с кем в АПЛ
а когда МЮ конкурировал с Сити последний раз? к чему этот бред про слив несуществующего конкурента?
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Я не понимаю чё всех бомбит от продления ЭТХ. Мойеса на Ван Гаала, Ван Гаала на Моуринью, Моуринью на Сульшера.

Толку не было никакого от тасовки тренеров. Ни один тренер за 10 лет не поставил игру. Ни один игрок после перехода в клуб не прогрессировал. И это за долго до прихода Эрика.

Все эти десять лет в МЮ была одна постоянная - это руководящие позиции в клубе. Вот с них и надо начинать.

Есть Эшуорт, есть Беррада. Это и есть главные перемены в клубе которые никто не видит и никто не обсуждает. Пока у руководства нету четкого плана и стратегии развития клуба, абсолютно не важно кто тренер.
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Ответ Спартак сила
Самый титулованный тренер мю после САФАа получается?
Ага, если с конца считать
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Ответ Спартак сила
Самый титулованный тренер мю после САФАа получается?
Моуринью с ЛЕ, кубками, суперкубком и 2ым местом в АПЛ заржал во весь голос
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Ответ AntPunch
Игибу! Спасибо боссам МЮ от болел Арсенала
Спасибо за Эшуорта или за Берраду? Дурачок.
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Ответ Roman
Гигачад Тен Хаг выгнал двух ленивых якорей Санчо и Роналду, раскрыл Гарначо и Майну, и выиграл в прошлом сезоне больше трофеев, чем распиаренные Арсенал и Челси вместе взятые Полностью заслужил полный карт-бланш и доверие болельщиков
Спасибо Роман, мы все вместе поржали)))))
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Ответ Ingword
Пеп тактически слил кубок, чтобы избавиться от возможного нового конкурента в лиге. Ну и шарлатан))
МЮ, чтобы быть конкурентом хоть кому-то нужно проделать долгий путь, Пеп просто насмехнулся над соседями, заставив поверить тех, что они что-то делают правильно
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Главное, чтобы Гарначо в офсайд не попадал в играх с Арсеналом
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блин...он уже 2 года мутузит МЮ - нет у руководства плана развития клуба, поэтому держат физрука...
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Мои соболезнования болельщикам МЮ
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Ждём на экранах новый трейлер от Моргана : Десять причин и оттенков почему Тен Хаг лысый шарлатан.. А-ха-ха-ха.. 🧑‍🦲🤭🤣
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