Тен Хаг о продлении контракта с «МЮ»: «За прошедшие 2 года можно отметить множество примеров прогресса. Предстоит проделать еще много работы, чтобы достичь ожидаемого от клуба уровня»

Эрик тен Хаг высказался о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев продлил соглашение с клубом до 2026 года.

«Я очень рад, что достиг соглашения с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь на прошедшие два года, мы можем с гордостью отметить два трофея и множество примеров прогресса по сравнению с тем, в каком состоянии была команда, когда я присоединился к ней.

Однако мы также должны четко понимать, что нам предстоит проделать еще много кропотливой работы, чтобы достичь ожидаемого от « » уровня, а это означает борьбу за титулы в Англии и Европе.

В ходе бесед с руководством клуба мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы твердо намерены пройти этот путь вместе», – заявил тен Хаг.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг