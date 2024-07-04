Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч в сентябре или октябре
Россия и Замбия договорились сыграть товарищеский матч в сентябре или октябре.
Об этом заявил посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов.
«Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами», – сказал дипломат.
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Попроще никого не было?
(к/ф "Человек с бульвара Капуцинов")
Так мы до мышей съ... ся😆😁
Воскликнул пара, увидев невестку 🤣🤣🤣
Жду когда будет матч с Тайскими трансами!