Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч в сентябре или октябре

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Замбии по футболу товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Россия и Замбия договорились сыграть товарищеский матч в сентябре или октябре.

Об этом заявил посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов.

«Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами», – сказал дипломат. 

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48 комментариев
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Ничоси, а мы готовы сейчас играть с таким сильным и именитым соперником?!
Попроще никого не было?
+29
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+26
Ответ T622222
Я там был - там женщины на голове корзины носят с бельем и дороги без асфальта даже были местами)))
Звучит как Орловская область, ну или Тыва.
+23
-1
+22
Нашим стоит заранее подготовиться и прикупить 15 пар бутс демикс из спортмастера.
+21
-3
+18
Ну вот и новость о топ футболе, а то этот дворовый евро поднадоел уже
+12
-1
+11
Главное, что б не съели нашу сборную.
+12
-2
+10
Я там был - там женщины на голове корзины носят с бельем и дороги без асфальта даже были местами)))
+8
0
+8
Ответ Максим Никонов
Главное, что б не съели нашу сборную.
Эту потерю, мировой спорт как нибудь переживёт )
+6
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+6
Ответ Royal Watcher
Ничоси, а мы готовы сейчас играть с таким сильным и именитым соперником?! Попроще никого не было?
После разгрома братушек нам хоть Бразилию подавай.
+6
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+6
А вы говорите -изоляция (((
+5
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+5
Отличная положительная динамика. Ждём КНДР, Сомали и Афганистан.
+5
0
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Валера верим!
+6
-2
+4
наконец то нормальный сопперник
+4
-1
+3
Ответ Кирилл Лавров
Какой вообще смысл в этих товарищеских матчах?
В его отсутствии
+3
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+3
Россия и Замбия (или Мозамбик) договорились провести товарняк в сентябре (или в октябре)😑
+2
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Эта та сборная, которая на свой Африканский чемпионат уже несколько лет отобраться не может? Достойный соперник🤣🤣
+2
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"То что мы с тобой сейчас увидим, лучше бы мы не видели..."
(к/ф "Человек с бульвара Капуцинов")
+2
0
+2
Мрак.
+2
0
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Наконец-то!
+3
-1
+2
Да что ж такое!
Так мы до мышей съ... ся😆😁
Воскликнул пара, увидев невестку 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Вот это уровень!
Жду когда будет матч с Тайскими трансами!
+3
-1
+2
Вот это проверочка!!! Сдюжить бы...👏
+1
0
+1
если написать "наши слоны" это не будет тавтологией?
+1
0
+1
Ответ Максим Никонов
Главное, что б не съели нашу сборную.
Африканцы людей едят, а не дрова.
+1
0
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’’Всё это было бы смешно когда бы не было так грустно...’’ Лермонтов
+1
0
+1
Праздник футбола и многополярности!!!
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Ответ T622222
Я там был - там женщины на голове корзины носят с бельем и дороги без асфальта даже были местами)))
Дороги без асфальта? В Африке? Да не может быть, точно врёшь))
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Ответ Denis Skrebets
Вот это уровень! Жду когда будет матч с Тайскими трансами!
Тайские трансы нынче - вне закона.
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Гарант красава, благодаря нему с такими соперниками играем
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Какой вообще смысл в этих товарищеских матчах?
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Ответ Пнин
Когда-то надо начинать. Команда и впрямь непростая: тренер Авраам Грант, некогда тренировавший "Челси", есть футболисты из "Брайтона", "Лестера". Занимали 15-е место в рейтинге ФИФА. Но всё равно верим в наших ребят!
Главное, чтобы не съели никого
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