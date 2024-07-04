Россия и Замбия договорились провести товарищеский матч в сентябре или октябре

Россия и Замбия договорились сыграть товарищеский матч в сентябре или октябре.

Об этом заявил посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов.

«Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами», – сказал дипломат.

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