BetBoom Братский Кубок стартовал! «Динамо» проиграло «Партизану» по пенальти, пропустив на 88-й и 91-й, ЦСКА сыграет с ОФК в четверг

«Динамо» проиграло «Партизану» в 1-м туре BetBoom Братского Кубка.

Бело-голубые вели в счете 2:0, однако в самой концовке упустили победу, пропустив на 88-й и 91-й минутах. В серии пенальти точнее оказалась сербская команда – 4:2.

В четверг встретится с сербским .

1-й тур

«Динамо» – «Партизан» – 2:2 (0:0, 2:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Лепский (76), 2:0 – Грулев (86), 2:1 – Николич (88), 2:2 – Шчекич (90+1).

«Динамо»: Лунев (Кудравец, 60), Лаксальт (Окишор, 60), Кутицкий, Танасьевич (Бессмертный, 5. Даса, 46), Фомин, Макаров (Лесовой, 65), Гагнидзе (Скопинцев, 46), Майсторович (Лепский, 46), Тюкавин (Грулев, 46), Гладышев, Пименов (Бителло, 5).

ЦСКА – ОФК – 4 июля, 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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