BetBoom Братский Кубок стартовал! «Динамо» проиграло «Партизану» по пенальти, пропустив на 88-й и 91-й, ЦСКА сыграет с ОФК в четверг

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«Динамо» проиграло «Партизану» в 1-м туре BetBoom Братского Кубка.

Бело-голубые вели в счете 2:0, однако в самой концовке упустили победу, пропустив на 88-й и 91-й минутах. В серии пенальти точнее оказалась сербская команда – 4:2.

В четверг ЦСКА встретится с сербским ОФК.

BetBoom Братский Кубок

1-й тур

«Динамо» – «Партизан» – 2:2 (0:0, 2:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Лепский (76), 2:0 – Грулев (86), 2:1 – Николич (88), 2:2 – Шчекич (90+1).

«Динамо»: Лунев (Кудравец, 60), Лаксальт (Окишор, 60), Кутицкий, Танасьевич (Бессмертный, 5. Даса, 46), Фомин, Макаров (Лесовой, 65), Гагнидзе (Скопинцев, 46), Майсторович (Лепский, 46), Тюкавин (Грулев, 46), Гладышев, Пименов (Бителло, 5).

ЦСКА – ОФК – 4 июля, 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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123 комментария
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Посмотрим в каком состоянии наши клубы в межсезонье . Уверен матчи будут интересные . Удачи Динамо и ЦСКА.
+27
-14
+13
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
Закусывать надо
+13
0
+13
Где только Динамо умудряется таких вратарей брать!?
+12
-1
+11
Ответ verhowen
2 - 0 Побеждает Динамо!!!
Уже нет
+10
0
+10
Кудровец завершил только что карьеру в Динамо, даже не начав ее
+11
-1
+10
Первый раз увидел Кудравца в воротах. Ну это что-то, просто какой-то мешок с наполнителем.
+10
-1
+9
Ответ verhowen
2 - 0 Побеждает Динамо!!!
Итого 4:2 Побеждает Партизан!!!!
+9
0
+9
Ответ Спартак сила
У вас третий бюджет в стране Не стыдно болтаться в серединке 🤣🤣
Ахахахаха...не болельщик ЦСКА, но для тех кто в танке...1)Зенит, 2) Спартак, 3) Динамо-Локомотив, 4) Краснодар....у ЦСКА 5-6...учи матчасть))))
+12
-4
+8
И кто этот тренер вратарей Изотов. Он хоть что-нибудь понимает во вратарской работе или так на уровне ДЮСШ. Почему вратари в Динамо деградируют. Не пора ли этого дядю подвинуть и нанять нормального тренера.
+8
-1
+7
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Ты думаешь пятое лучше?)) при бабле Лукойла чуть ниже зенитовского?))
+13
-7
+6
Ответ Spartakus1984
А зенит почему в другом кубке играет?))
На самом деле это Братский кубок, а Зенит нам не брат))
+10
-4
+6
Ответ Ксюша Каблукова
На самом деле это Братский кубок, а Зенит нам не брат))
у вас все москлубы братья в борьбе с Зенитом)
потом не рассказывайте про ваше дерби)
+5
0
+5
Хорошо хоть посмотреть можно, а то это недоделанное Окко достало.
+7
-3
+4
Лунев поможет
+4
0
+4
Хорошая проверка состава команд перед началом сезона! Успехов!👏
+6
-2
+4
Кудравец клоун, а не вратарь.
Партизан, при всем уважении, это уровень ФНЛ.
А вот что не понравилось крайне.
Если вы ставите в старт Йована и Пименова, то почему стартовый состав не объявляете? Кто то их узнал, но это малая часть. Заменив их в первой трети 1го тайма, вы их лишили оваций фанатов.
+4
-1
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Динамо 2:0 вело, я пошел пораньше с трибуны, только отошел, партизан один отыграл. Спускаюсь вниз — партизан второй гол забил на последней минуте — 2:2. Там еще и послематчевые пенальти были из-за ничьей. Динамо проиграло 2:4. Но я ехал уже в метро.
В чем прикол раньше финального свистка уходить со стадиона? Кстати, народу много было?
+5
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+3
Ответ 3a_3eHuT
Типичное Динамо. Ничего не поменялось
точно точно ничего не изменилось за три минуты два гола как всегда концовку провалили.позорники.
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Типичное Динамо. Ничего не поменялось
+4
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+3
Партизан мощный камбек сотворил.
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Ответ IceDushman
Какие то унылые лица у игроков Партизана.
Подстать игре ;)
+2
0
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Зачем нам Кудравец в Динамо? Я просто в ужасе от его игры. Таких вратарей нам не надо. Это настоящий привоз.....
+5
-3
+2
Ответ Ксюша Каблукова
На самом деле это Братский кубок, а Зенит нам не брат))
+ )))
+4
-2
+2
Кудравец - кросавец
+2
0
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Тысяч 7-8 пришло. Прикол в том, чтобы в метро без толчеи зайти. И по игре и по счету казалось, что смысла досиживать не было.
14700 было
+2
0
+2
Динамо только ЦСКА обыгрывать умеет!
+2
0
+2
Классическое Динамо.
Всё профукать за 5 минут в самом конце :)
+4
-2
+2
Промотал трансляцию до 2 гола Динамо ,ну думаю всё -выиграли.А тут оказывается 🤣
+2
0
+2
Ответ DM.Man
Кудравец клоун, а не вратарь. Партизан, при всем уважении, это уровень ФНЛ. А вот что не понравилось крайне. Если вы ставите в старт Йована и Пименова, то почему стартовый состав не объявляете? Кто то их узнал, но это малая часть. Заменив их в первой трети 1го тайма, вы их лишили оваций фанатов.
их на 4 минуте заменили
+1
0
+1
Ответ Strike36
Уже нет
позорище три минуты два гола молодцы партизаны 🙃🙃🙃
+1
0
+1
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