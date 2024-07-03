BetBoom Братский Кубок стартовал! «Динамо» проиграло «Партизану» по пенальти, пропустив на 88-й и 91-й, ЦСКА сыграет с ОФК в четверг
«Динамо» проиграло «Партизану» в 1-м туре BetBoom Братского Кубка.
Бело-голубые вели в счете 2:0, однако в самой концовке упустили победу, пропустив на 88-й и 91-й минутах. В серии пенальти точнее оказалась сербская команда – 4:2.
В четверг ЦСКА встретится с сербским ОФК.
1-й тур
«Динамо» – «Партизан» – 2:2 (0:0, 2:4 по пенальти)
Голы: 1:0 – Лепский (76), 2:0 – Грулев (86), 2:1 – Николич (88), 2:2 – Шчекич (90+1).
«Динамо»: Лунев (Кудравец, 60), Лаксальт (Окишор, 60), Кутицкий, Танасьевич (Бессмертный, 5. Даса, 46), Фомин, Макаров (Лесовой, 65), Гагнидзе (Скопинцев, 46), Майсторович (Лепский, 46), Тюкавин (Грулев, 46), Гладышев, Пименов (Бителло, 5).
ЦСКА – ОФК – 4 июля, 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг
потом не рассказывайте про ваше дерби)
Партизан, при всем уважении, это уровень ФНЛ.
А вот что не понравилось крайне.
Если вы ставите в старт Йована и Пименова, то почему стартовый состав не объявляете? Кто то их узнал, но это малая часть. Заменив их в первой трети 1го тайма, вы их лишили оваций фанатов.
Всё профукать за 5 минут в самом конце :)