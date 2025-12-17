  • Спортс
  «Интеру» интересен Валинчич из «Динамо» Загреб. Защитника могут подписать на замену травмированному Думфрису (Джанлука Ди Марцио)
«Интеру» интересен Валинчич из «Динамо» Загреб. Защитника могут подписать на замену травмированному Думфрису (Джанлука Ди Марцио)

«Интер» может подписать защитника Мориса Валинчича.

«Интер» следит за Морисом Валинчичем из «Динамо» Загреб с целью подписания в январе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Если травмированный Дензел Думфрис не сможет быстро восстановиться, клуб готов подписать хорватского защитника.

Подчеркивается, что «нерадзурри» действительно нравится 23-летний Валинчич. Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Хорватии футболист провел 11 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
