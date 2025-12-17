«Интеру» интересен Валинчич из «Динамо» Загреб. Защитника могут подписать на замену травмированному Думфрису (Джанлука Ди Марцио)

«Интер» может подписать защитника Мориса Валинчича.

«Интер » следит за Морисом Валинчичем из «Динамо » Загреб с целью подписания в январе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Если травмированный Дензел Думфрис не сможет быстро восстановиться, клуб готов подписать хорватского защитника.

Подчеркивается, что «нерадзурри» действительно нравится 23-летний Валинчич. Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Хорватии футболист провел 11 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава