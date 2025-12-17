«Интеру» интересен Валинчич из «Динамо» Загреб. Защитника могут подписать на замену травмированному Думфрису (Джанлука Ди Марцио)
«Интер» может подписать защитника Мориса Валинчича.
«Интер» следит за Морисом Валинчичем из «Динамо» Загреб с целью подписания в январе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Если травмированный Дензел Думфрис не сможет быстро восстановиться, клуб готов подписать хорватского защитника.
Подчеркивается, что «нерадзурри» действительно нравится 23-летний Валинчич. Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Хорватии футболист провел 11 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Думфрис пропустит 2-3 месяца. Защитник «Интера» и сборной Нидерландов перенес операцию по стабилизации голеностопного сустава
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
