Соболев опубликовал цитату: «Если о тебе слышат хорошее, то скрывают это. Если слышат плохое, то распространяют. А если не слышат ничего, то придумывают»

Александр Соболев опубликовал цитату в телеграм-канале.

«Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют.

А если и вовсе не слышат ничего, то придумывают», – такую цитату запостил форвард «Спартака» в телеграм-канале.

Напомним, ранее была информация, что «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о трансфере 27-летнего форварда.

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