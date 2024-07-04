Соболев опубликовал цитату: «Если о тебе слышат хорошее, то скрывают это. Если слышат плохое, то распространяют. А если не слышат ничего, то придумывают»
Александр Соболев опубликовал цитату в телеграм-канале.
«Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют.
А если и вовсе не слышат ничего, то придумывают», – такую цитату запостил форвард «Спартака» в телеграм-канале.
Напомним, ранее была информация, что «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о трансфере 27-летнего форварда.
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Если можешь упасть - пади
Только знай, что в конце пути
Почекань и домой иди
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