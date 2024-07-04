Соболев опубликовал цитату: «Если о тебе слышат хорошее, то скрывают это. Если слышат плохое, то распространяют. А если не слышат ничего, то придумывают»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев опубликовал цитату в телеграм-канале.

«Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют.

А если и вовсе не слышат ничего, то придумывают», – такую цитату запостил форвард «Спартака» в телеграм-канале.

Напомним, ранее была информация, что «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о трансфере 27-летнего форварда.

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70 комментариев
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«Если заблудился в лесу, иди домой.»
+97
-2
+95
ауф
+56
-2
+54
Если можешь лететь - лети
Если можешь упасть - пади
Только знай, что в конце пути
Почекань и домой иди
+39
-1
+38
Меня трудно найти, легко потерять, и невозможно забыть
+32
-2
+30
Философ
+19
-1
+18
Стэтэм
+17
-2
+15
Ответ Spaten
«Если заблудился в лесу, иди домой.»
Если вы хотите в чём-то разобраться, но не разбираетесь, просто начните разбираться и вы разберётесь.
+14
0
+14
Перевод:
Клубы не договорились об условиях перехода.
+14
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+13
"Безумно можно быть первым.... "
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+11
Мужику 27 лет, а ведёт себя как несовершеннолетняя девочка...
+10
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+9
Ответ Alex Tarakanoff
Если можешь лететь - лети Если можешь упасть - пади Только знай, что в конце пути Почекань и домой иди
Мостовой бы твои строи оценил
+11
-2
+9
До слёз, блеа)))
+6
0
+6
Следующая цитата будет: меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.
+7
-2
+5
Он наткнулся на пацанский паблик из 2010?
+6
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+5
Решил побороться с Комличенко за звание главного волка РФПЛ, достойно
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+4
зайду попозже цитаты почитать)
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А если волк воет, то на луну)
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Какой же кефир у него в голове. А ведь почти тридцадка, миллионер.
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-2
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Джейсон Соболев
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Делай как надо. Как не надо - не делай.
+3
0
+3
2007 год. ВКонтакте . Испанский стыд
+4
-1
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Ответ Папа Футбола
Комментарий удален модератором
ЦицЕрон. Не путай с Циципасом.
+5
-2
+3
🤡🤡🤡🤡🤡
+4
-2
+2
Вот это инфоповод. Цитату запостил в телеге. Срочно во все новостные ленты😂
+3
-1
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Цитаты великих которые мы заслужили
+3
-1
+2
Первый в мире волк-дельфин
+3
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Лучше посрать и опоздать, чем прийти во время и обосраться.
+1
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от души душевно в душу
+1
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Путь из Москвы в Санкт-Петербург длиной в 740 километров начинается с одного шага.
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-2
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Ответ mec2
У Соболева есть телеграм??? Зачем?)
Чтобы было
+1
0
+1
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