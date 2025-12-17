  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гол «ПСЖ» в финале с «Фламенго» отменили. Руис забил в пустые после ошибки вратаря Росси, но ВАР решил, что аргентинец упустил мяч за линию
Фото
0

Гол «ПСЖ» в финале с «Фламенго» отменили. Руис забил в пустые после ошибки вратаря Росси, но ВАР решил, что аргентинец упустил мяч за линию

Гол «ПСЖ» в ворота «Фламенго» был отменен.

Гол «ПСЖ» в матче с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка отменили.

Французы играют с бразильцами (0:0, первый тайм). Игру обслуживает бригада арбитров под руководством Исмаила Эльфата.

В начале 1-го тайма вратарь «Фламенго» Агустин Росси догонял мяч у линии ворот и неудачно выбил его. Мяч попал прямо к Фабиану Руису, и хавбек парижан отправил его в пустые ворота на 11-й минуте.

ВАР пересмотрел эпизод и установил, что мяч вышел за линию, когда был выбит Росси. В результате взятие ворот отменили, был назначен угловой.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: кадр из трансляции матча

Что делать с Хаби Алонсо?38781 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Бразилия
logoПСЖ
logoФламенго
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
logoлига 1 Франция
logoАгустин Росси
видеоповторы
logoсудьи
logoФабиан Руис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова играет в финале с «Фламенго». Матвей в старте. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Сафонов выйдет в старте против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка и сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд. Шевалье – в запасе
сегодня, 16:03
Главные новости
Роналду – 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх – 41-й, Энцо – 47-й, Киммих – 50-й, Бруну – 55-й, де Йонг – 60-й, Барелла – 62-й, Кубарси – 68-й, Субименди – 70-й
28 минут назад
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова играет в финале с «Фламенго». Матвей в старте. Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
38 минут назадLive
ЦСКА предложит 0,5-1 млн евро, чтобы Баринов перешел зимой. «Локо» может отпустить хавбека в ближайшее трансферное окно («Мутко против»)
сегодня, 16:33
Роналду не голосовал на The Best. Вместо него Бернарду включил в тройку Витинью, Мендеша и Дембеле, тренер Мартинес выбрал Мендеша, Витинью и Ямаля
сегодня, 16:20
«Милан» близок к аренде Фюллькруга с выкупом за 13-15 млн евро. «Вест Хэм» хочет, чтобы у миланцев было обязательство покупки форварда
сегодня, 16:19
Юрий Жирков: «Европа вызывает отторжение – невозможно ездить в страны, спонсирующие Украину. На 80-90% ухудшилось отношение к ней. Не полечу в Англию, даже если дадут визу»
сегодня, 16:08
Сафонов выйдет в старте против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка и сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд. Шевалье – в запасе
сегодня, 16:03
Сделали ставку на Спортс’’ – показываем, как прошел наш корпоратив на 27-летие!
сегодня, 16:00Вакансия
Клопп выбрал Кройффа, Гвардиолу, Фергюсона и Шенкли для горы Рашмор из тренеров
сегодня, 15:53Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Жена Иско о травме хавбека «Бетиса»: «Спортсмены окружены большими деньгами, вниманием, славой – людям кажется, что им не так больно. Но они понимают, что игроки страдают»
43 секунды назад
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 15:10
Глава RFEF Лусан о судействе: «Скоро командам нужно будет искать другое оправдание. Клубы должны помогать нам, пока от них много шума. Судьи – профессионалы, но ошибки существуют»
18 минут назад
«Локо» выставил на трансфер 8 игроков – Мампасси, Кузьмичева, Сарвели, Арутюняна, Агеева, Французова, Волкова и Щетинина («Мутко против»)
44 минуты назад
Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта на сезон, переговоры – на продвинутой стадии. Форвард интересен «Фламенго»
55 минут назад
«Интеру» интересен Валинчич из «Динамо» Загреб. Защитника могут подписать на замену травмированному Думфрису (Джанлука Ди Марцио)
55 минут назад
Мостовой о Сафонове: «Оставьте его в покое – лучше быть вторым в «ПСЖ», чем первым в «Лионе». Он каждый день тренируется с лучшими, выступает в самых крупных турнирах»
сегодня, 16:29
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 15:18
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 15:05
Пономарев об опросе ВЦИОМ про лимит: «Легионеров можно вообще убрать – зачем они нужны? Тем более в серьезных соревнованиях мы не участвуем»
сегодня, 14:58