Гол «ПСЖ » в матче с «Фламенго » в финале Межконтинентального кубка отменили.

Французы играют с бразильцами (0:0, первый тайм). Игру обслуживает бригада арбитров под руководством Исмаила Эльфата.

В начале 1-го тайма вратарь «Фламенго» Агустин Росси догонял мяч у линии ворот и неудачно выбил его. Мяч попал прямо к Фабиану Руису , и хавбек парижан отправил его в пустые ворота на 11-й минуте.

ВАР пересмотрел эпизод и установил, что мяч вышел за линию, когда был выбит Росси. В результате взятие ворот отменили, был назначен угловой.

Изображение: кадр из трансляции матча