Гол «ПСЖ» в финале с «Фламенго» отменили. Руис забил в пустые после ошибки вратаря Росси, но ВАР решил, что аргентинец упустил мяч за линию
Гол «ПСЖ» в ворота «Фламенго» был отменен.
Гол «ПСЖ» в матче с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка отменили.
Французы играют с бразильцами (0:0, первый тайм). Игру обслуживает бригада арбитров под руководством Исмаила Эльфата.
В начале 1-го тайма вратарь «Фламенго» Агустин Росси догонял мяч у линии ворот и неудачно выбил его. Мяч попал прямо к Фабиану Руису, и хавбек парижан отправил его в пустые ворота на 11-й минуте.
ВАР пересмотрел эпизод и установил, что мяч вышел за линию, когда был выбит Росси. В результате взятие ворот отменили, был назначен угловой.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Изображение: кадр из трансляции матча
Что делать с Хаби Алонсо?38781 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости