Месси 1 раз пробил по воротам за 2 тайма в матче с Эквадором. У него 1 пас под удар

Лионель Месси нанес 1 удар по воротам в матче с Эквадором.

37-летний капитан сборной не отметился результативными действиями в матче 1/4 финала турнира с (1:1, по пенальти 4:2).

В послематчевой серии форвард бил первым и попал в перекладину.

За два тайма в рамках основного времени матча Лео нанес один удар по воротам – на 68-й минуте он потревожил вратаря эквадорцев после передачи Родриго де Поля. Этот удар не представил сложности для голкипера.

Кроме того, за весь матч был только один эпизод, когда удар по воротам Эквадора состоялся после передачи – на 34-й минуте пробил .

У Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки

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