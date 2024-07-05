Месси 1 раз пробил по воротам за 2 тайма в матче с Эквадором. У него 1 пас под удар
Лионель Месси нанес 1 удар по воротам в матче с Эквадором.
37-летний капитан сборной Аргентины не отметился результативными действиями в матче 1/4 финала турнира с Эквадором (1:1, по пенальти 4:2).
В послематчевой серии форвард бил первым и попал в перекладину.
За два тайма в рамках основного времени матча Лео нанес один удар по воротам – на 68-й минуте он потревожил вратаря эквадорцев Александера Домингеса после передачи Родриго де Поля. Этот удар не представил сложности для голкипера.
Кроме того, за весь матч был только один эпизод, когда удар по воротам Эквадора состоялся после передачи Месси – на 34-й минуте пробил Энцо Фернандес.
У Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки
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Благо были шейхи на ЧМ, которые сделали для него подарок.
в финале будет удаление или пенка у соперника.
скринь
Даже пас не может уже отдать точно…
Кстати, они без Месси играют лучше даже. Он по сути ничем не помогает сборной, кроме того, что все играют на него, а он очень слабый стал.
Жалко даже, что Месси в возрасте Модрича, даже рядом с ним стоять не в силах.
Канада в полуфинале 😁
Франция- Португалия
Германия- Англия
Полуфинал Копы:
Аргентина - Канада
Месси в 37: 1 точный пас вперед против Эквадора
но не перепутайте при вручении Зе Беста - Лучший игрок мира сейчас Месик
С чемпионом мира вообще смешно, по этой убогой логике рандомный игрок резерва сборной - чемпиона мира, круче Роналду, а условный Начо круче Месси потому что у него ЛЧ больше
Инфантино выноси Зе Бест
Предударная передача.
Ждем зм
Собсна, так и тут.
Смотришь игру - ну ок, понятно, ветеран, после травмы - всё бывает.
Заходишь в комменты и это, оказывается, была ЛЕГЕНДАРНАЯ игра.