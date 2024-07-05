Месси 1 раз пробил по воротам за 2 тайма в матче с Эквадором. У него 1 пас под удар

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Эквадора по футболу Кубок Америки Александер Домингес Энцо Фернандес Футбол

Лионель Месси нанес 1 удар по воротам в матче с Эквадором.

37-летний капитан сборной Аргентины не отметился результативными действиями в матче 1/4 финала турнира с Эквадором (1:1, по пенальти 4:2). 

В послематчевой серии форвард бил первым и попал в перекладину.

За два тайма в рамках основного времени матча Лео нанес один удар по воротам – на 68-й минуте он потревожил вратаря эквадорцев Александера Домингеса после передачи Родриго де Поля. Этот удар не представил сложности для голкипера. 

Кроме того, за весь матч был только один эпизод, когда удар по воротам Эквадора состоялся после передачи Месси – на 34-й минуте пробил Энцо Фернандес

У Месси 1 очко по системе «гол + пас» в 3 играх на Кубке Америки

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185 комментариев
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Хускоред за этот шикарный перформанс поставил мессе 9.6 😂
+124
-28
+96
Преддриблинг и сканирование поля как обычно
+115
-25
+90
Ответ Потолковый Лампонюх
Хускоред за этот шикарный перформанс поставил мессе 9.6 😂
Причем еще до матча - не сориентировались по часовомым поясям.
+72
-10
+62
Выносите ЗМ для Мео Лесси.
+50
-15
+35
Очень нехватало его знаменитых предпредпредпредпредпредпредпредпредпредпредголевых
+39
-14
+25
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий удален модератором
Игроки типа Родри опорники, это их прямая обязанность. А прямая обязанность нападающего Месси это забивать и ассистировать. Я уже не говорю о том, что если глянуть на вклад Родри и Месси по продвижению мяча, там разница будет колоссальной
+29
-8
+21
Ответ Domian
Комментарий скрыт
синьор Агуэро, у вас язык в чем-то коричневом
+27
-7
+20
Ответ AprasidzE
Преддриблинг и сканирование поля как обычно
😂😂😂
+20
-5
+15
Ответ Domian
Комментарий скрыт
Глору Месси, конечно, такой вопрос задавать довольно глупо, но почему с Криштиану это другое?
+15
-1
+14
Золотой мяч срочно
+17
-4
+13
Еще три раза пернул за два тайма, забыли указать...
+18
-6
+12
Попал в перекладину, предугловой. Игра как и в ПСЖ.
Благо были шейхи на ЧМ, которые сделали для него подарок.
+35
-23
+12
Ответ Потолковый Лампонюх
Хускоред за этот шикарный перформанс поставил мессе 9.6 😂
И признал лучшим игроком турнира!
+14
-2
+12
Ответ Роман
Попал в перекладину, предугловой. Игра как и в ПСЖ. Благо были шейхи на ЧМ, которые сделали для него подарок.
ну тут Джанни сделал все что мог, такая сетка, когда в полуфинале тебе выпадает Канада или Венесуэла 🤣

в финале будет удаление или пенка у соперника.
скринь
+19
-9
+10
Ответ Born is the King
Комментарий удален модератором
Стыдно смотреть игру Месси… особенно на фоне того, как его фанаты его восхваляют 😁

Даже пас не может уже отдать точно…

Кстати, они без Месси играют лучше даже. Он по сути ничем не помогает сборной, кроме того, что все играют на него, а он очень слабый стал.

Жалко даже, что Месси в возрасте Модрича, даже рядом с ним стоять не в силах.
+15
-5
+10
Ответ Дима
1/4 Евро: Франция- Португалия Германия- Англия Полуфинал Копы: Аргентина - Канада
И после этого, ягодичные пишут, что Копа сильный турнир 😆

Канада в полуфинале 😁
+14
-5
+9
Хускоред кже 12 баллов поставил?
+13
-4
+9
В принципе, отыграл на свой уровень
+11
-3
+8
1/4 Евро:
Франция- Португалия
Германия- Англия

Полуфинал Копы:
Аргентина - Канада
+13
-5
+8
Ответ Эрнандес Эрнандес
Стыдно смотреть игру Месси… особенно на фоне того, как его фанаты его восхваляют 😁 Даже пас не может уже отдать точно… Кстати, они без Месси играют лучше даже. Он по сути ничем не помогает сборной, кроме того, что все играют на него, а он очень слабый стал. Жалко даже, что Месси в возрасте Модрича, даже рядом с ним стоять не в силах.
Модрич в 37 лет: играет в плей-офф и финале ЛЧ
Месси в 37: 1 точный пас вперед против Эквадора

но не перепутайте при вручении Зе Беста - Лучший игрок мира сейчас Месик
+10
-3
+7
Ответ Vinnipukh Vinni
Разница будет колоссальной в пользу Месси. Если не веришь, проверь статистику. Величие Месси в том, что он ВСЕ созидательные действия делает лучше любых узких специалистов. Продвигает мяч лучше любых родри и кроосов, ассистирует лучше де Брюйне, обводит лучше любых дриблёров и забивает почти всегда тоже больше всех ну или на уровне лучших. Про прямые обязанности забивать можно про Кришти или Мбаппе говорить, потому что больше они ничего не делают. Но это не про Месси. Поэтому он лучший из лучших. Если ты не смотрел футбол в последние 15 лет и не знал, то теперь знай.
Когда забивает - он нападающий, когда нет - опорник. Классика.
+14
-7
+7
Все гадости, что до этого писали хейтеры писали в адрес Роналду с лихвой вернулись к их переоцененному любимчику!
+12
-5
+7
Ответ Mixer48
А ещё он исполнил угловой, после которого арги открыли счёт в матче, но об этом, естественно, ни слова) но, справедливости ради, сегодня был пока действительно самый блеклый матч Лео на этой Копе)
Еще он вышел на поле после чего началась игра
+8
-2
+6
Ответ Domian
Комментарий скрыт
Получается все профессиональные футболисты в мире пыль и вообще не достойны выходить на поле?
С чемпионом мира вообще смешно, по этой убогой логике рандомный игрок резерва сборной - чемпиона мира, круче Роналду, а условный Начо круче Месси потому что у него ЛЧ больше
+6
-1
+5
стата заслуживающая премии!
Инфантино выноси Зе Бест
+14
-9
+5
Мессифаны устраивали пир на костях, как могли поливали грязью Криша, а тут такое с их идолом🤣🤣🤣🤣
+11
-6
+5
Деревянный мяч этому товарищу! Срочно! Голосование не надо проводить! 😀
+7
-2
+5
Новый статистический термин от спортса:
Предударная передача.
Ждем зм
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-2
+5
Зачем так переживать? Когда есть Лаутаро Мартинес, который затащит Аргентину.
+10
-6
+4
Ответ Эрнандес Эрнандес
Стыдно смотреть игру Месси… особенно на фоне того, как его фанаты его восхваляют 😁 Даже пас не может уже отдать точно… Кстати, они без Месси играют лучше даже. Он по сути ничем не помогает сборной, кроме того, что все играют на него, а он очень слабый стал. Жалко даже, что Месси в возрасте Модрича, даже рядом с ним стоять не в силах.
Ничто так не портит музыку, как её фанаты©
Собсна, так и тут.
Смотришь игру - ну ок, понятно, ветеран, после травмы - всё бывает.
Заходишь в комменты и это, оказывается, была ЛЕГЕНДАРНАЯ игра.
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