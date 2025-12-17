  • Спортс
  Роналду – 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх – 41-й, Энцо – 47-й, Киммих – 50-й, Бруну – 55-й, де Йонг – 60-й, Барелла – 62-й, Кубарси – 68-й, Субименди – 70-й
Роналду – 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх – 41-й, Энцо – 47-й, Киммих – 50-й, Бруну – 55-й, де Йонг – 60-й, Барелла – 62-й, Кубарси – 68-й, Субименди – 70-й

Криштиану Роналду вошел в топ-100 лучших футболистов года от The Guardian.

The Guardian назвала еще 30 игроков, вошедших в список лучших футболистов 2025 года. 

Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места – одно очко. Ознакомиться с первой частью рейтинга можно здесь.

Места с 70-го по 41-е заняли:

70. Мартин Субименди («Арсенал»);

69. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

68. Пау Кубарси («Барселона»);

67. Юго Экитике («Ливерпуль» / «Айнтрахт»);

66. Фермин Лопес («Барселона»);

65. Маркус Тюрам («Интер»);

64. Ян Зоммер («Интер»);

63. Марк Кукурелья («Челси»);

62. Николо Барелла («Интер»);

61. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

60. Френки де Йонг («Барселона»);

59. Эстевао («Челси» / «Палмейрас»);

58. Давид Райя («Арсенал»);

57. Нико Уильямс («Атлетик»);

56. Эберечи Эзе («Арсенал» / «Кристал Пэлас»);

55. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

54. Алессандро Бастони («Интер»);

53. Брэдли Барколя («ПСЖ»);

52. Хакан Чалханоглу («Интер»);

51. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

50. Йозуа Киммих («Бавария»);

49. Алиссон («Ливерпуль»);

48. Александер Исак («Ливерпуль» / «Ньюкасл»);

47. Энцо Фернандес («Челси»);

46. Виктор Осимхен («Галатасарай»);

45. Мартин Эдегор («Арсенал»);

44. Вильян Пачо («ПСЖ»);

43. Джамал Мусиала («Бавария»);

42. Маркиньос («ПСЖ»);

41. Райан Гравенберх («Ливерпуль»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
