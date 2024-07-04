Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год
WADA получило от России часть взноса за 2023 год, сообщили в организации.
В мае в Министерстве спорта России заявили, что антидопинговое агентство не принимает взнос от страны за прошлый год. WADA объяснило это ограничениями в мировой банковской системе.
Сумма взноса должна была составить около $1,267 млн, однако экс-министр спорта РФ Олег Матыцин утверждал, что российская сторона проведет выплату в объеме, согласованном с WADA.
«После появления задокументированных проблем в международной системе трансферов Всемирное антидопинговое агентство успешно получило небольшую часть взноса за 2023 год от правительства России.
WADA ожидает, что оставшаяся сумма будет получена в установленное время», – отметил представитель агентства.
– И вообще, – продолжал Остап, – у вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены.
– Жалкие, ничтожные люди! – сердито забормотал Паниковский