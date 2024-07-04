Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год

Теги WADA Министерство спорта России ТАСС деньги Легкая атлетика

WADA получило от России часть взноса за 2023 год, сообщили в организации.

В мае в Министерстве спорта России заявили, что антидопинговое агентство не принимает взнос от страны за прошлый год. WADA объяснило  это ограничениями в мировой банковской системе.

Сумма взноса должна была составить около $1,267 млн, однако экс-министр спорта РФ Олег Матыцин утверждал, что российская сторона проведет выплату в объеме, согласованном с WADA.

«После появления задокументированных проблем в международной системе трансферов Всемирное антидопинговое агентство успешно получило небольшую часть взноса за 2023 год от правительства России.

WADA ожидает, что оставшаяся сумма будет получена в установленное время», – отметил представитель агентства.

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11 комментариев
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Финансируют враждебную западную организацию)
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+11
Правильно коммунаоку подняли с 1 июля можно и заплатить вада 🤣🤣🤣
+7
-1
+6
Да, да, да, да. Патриотизм и свирепые лозунги никто не отменял. Также как и жен, дочек и любовниц на пляжиках Флориды и Калифорнии
+7
-1
+6
Ответ Streetbor
Финансируют враждебную западную организацию)
Это какой-то позор
+2
0
+2
Это как все Сафонова хейтят, за то что он алики не платит и мол по закону должен! А тут всё будут плеваться, что зачем мы платим и нафига это надо :D какие нафиг обязательства.
+2
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+1
Как так? Вроде это наймиты запада? Соответствует ли это традиционным ценностям? Может ещё от Игр Дружбы оказаться?
+2
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Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус
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"Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год"
– И вообще, – продолжал Остап, – у вас нечистая хватка. Только что мы были свидетелями отвратительной сцены.
– Жалкие, ничтожные люди! – сердито забормотал Паниковский
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Зачем?
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Зачем? А главное, на**я?
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Ответ Voyager
Это как все Сафонова хейтят, за то что он алики не платит и мол по закону должен! А тут всё будут плеваться, что зачем мы платим и нафига это надо :D какие нафиг обязательства.
Поэтому я рад, что он живёт во Франции
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