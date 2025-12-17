ЦСКА предложит 0,5-1 млн евро, чтобы Баринов перешел зимой. «Локо» может отпустить хавбека в ближайшее трансферное окно («Мутко против»)

«Локомотив» может отпустить Дмитрия Баринова зимой.

Дмитрий Баринов может перейти в ЦСКА уже зимой.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива » решил присоединиться к армейцам. ЦСКА сможет официально объявить о подписании контракта с игроком только в январе – когда до истечения его контракта с нынешним клубом останется полгода.

По информации телеграм-канала «Мутко против», армейцы предложат железнодорожникам от полумиллиона до миллиона евро, чтобы Баринов перешел уже в зимнее трансферное окно. Если стороны не достигнут договоренности, хавбек останется в «Локо» до конца сезона.

Считается, что «Локомотив» будет готов отпустить футболиста в ближайшее трансферное окно, чтобы немного заработать на трансфере и сэкономить на его зарплате.

В текущем сезоне Мир РПЛ Баринов провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .