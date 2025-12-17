  • Спортс
  • ЦСКА предложит 0,5-1 млн евро, чтобы Баринов перешел зимой. «Локо» может отпустить хавбека в ближайшее трансферное окно («Мутко против»)
ЦСКА предложит 0,5-1 млн евро, чтобы Баринов перешел зимой. «Локо» может отпустить хавбека в ближайшее трансферное окно («Мутко против»)

«Локомотив» может отпустить Дмитрия Баринова зимой.

Дмитрий Баринов может перейти в ЦСКА уже зимой. 

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» решил присоединиться к армейцам. ЦСКА сможет официально объявить о подписании контракта с игроком только в январе – когда до истечения его контракта с нынешним клубом останется полгода. 

По информации телеграм-канала «Мутко против», армейцы предложат железнодорожникам от полумиллиона до миллиона евро, чтобы Баринов перешел уже в зимнее трансферное окно. Если стороны не достигнут договоренности, хавбек останется в «Локо» до конца сезона. 

Считается, что «Локомотив» будет готов отпустить футболиста в ближайшее трансферное окно, чтобы немного заработать на трансфере и сэкономить на его зарплате. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Баринов провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
logoДмитрий Баринов
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoЛокомотив
logoЦСКА
