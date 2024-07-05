Мартинес отразил 2 первых удара в серии пенальти с Эквадором и обеспечил победу Аргентине после перекладины Месси

Эмилиано Мартинес отразил 2 первых удара в серии пенальти с Эквадором.

обыграла в 1/4 финала Кубка Америки (1:1, по пенальти 4:2).

31-летний вратарь аргентинцев отбил два удара эквадорцев в серии – первый и второй.

Сначала он отразил удар форварда , бившего сразу после попытки Лионеля Месси. Капитан аргентинцев попал в перекладину.

Потом Мартинес справился с ударом нападающего . После этого промахов в серии не было.

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