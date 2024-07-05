Мартинес отразил 2 первых удара в серии пенальти с Эквадором и обеспечил победу Аргентине после перекладины Месси
Эмилиано Мартинес отразил 2 первых удара в серии пенальти с Эквадором.
Сборная Аргентины обыграла Эквадор в 1/4 финала Кубка Америки (1:1, по пенальти 4:2).
31-летний вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес отбил два удара эквадорцев в серии – первый и второй.
Сначала он отразил удар форварда Анхеля Мены, бившего сразу после попытки Лионеля Месси. Капитан аргентинцев попал в перекладину.
Потом Мартинес справился с ударом нападающего Алана Минды. После этого промахов в серии не было.
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