Мартинес отразил 2 первых удара в серии пенальти с Эквадором и обеспечил победу Аргентине после перекладины Месси

Теги Сборная Аргентины по футболу Сборная Эквадора по футболу Кубок Америки Эмилиано Мартинес Анхель Мена Алан Минда Футбол

Эмилиано Мартинес отразил 2 первых удара в серии пенальти с Эквадором.

Сборная Аргентины обыграла Эквадор в 1/4 финала Кубка Америки (1:1, по пенальти 4:2). 

31-летний вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес отбил два удара эквадорцев в серии – первый и второй. 

Сначала он отразил удар форварда Анхеля Мены, бившего сразу после попытки Лионеля Месси. Капитан аргентинцев попал в перекладину. 

Потом Мартинес справился с ударом нападающего Алана Минды. После этого промахов в серии не было. 

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41 комментарий
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С Мартинесом можно за серию пенальти не переживать, уже для него привычное дело. 2 подряд отразил, станцевал, хейтеров спать отправил, красавчик)
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Величайший Дибу! Лучший в составе Аргентины. Давно в Аргентине не было такого прекрасного вратаря.
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Дибу-супермен, а Лео спижонил, будем честны! Ну Слава Богу в полуфинале и ещё недооценка соперника может дорого стоить, не стоит об этом забывать! Всех болельщиков Аргентины с победой!!!🇦🇷
+38
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+30
Ответ stas.ezersky@gmail.com
Величайший Дибу! Лучший в составе Аргентины. Давно в Аргентине не было такого прекрасного вратаря.
Лучший вратарь за всю историю Аргентины!
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Роналду и Месси спасли вратари от вылета из турнира
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Танец🔥😅
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Мартинес лучший в истории по отражению пенальти в плей-офф… Бесспорно!
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Диву прекрасен! 3 пенки за игру вытащить (да,в 1 повезло),это что-то необычное.
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Аргентина висела на волоске. Спас Мартинес,великолепно отразив 2 пенальти и ещё чуть-чуть и 3-ий мог отразить. Браво ему. Но по игре Аргентина была ужасна. И я знаю главную причину: Команда зазведилась до такой степени,что не играла а вступала в постоянные споры с судьёй. Особенно Де Поль. Играть в такой игре на удержание минимального счёта ничуть не красит ЧМ. Очень слабая игра... .
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+9
Многим не нравится Мартинес, не спорю, но вратарь один из лучших, доказал на чемпионате мира и сейчас с Эквадором..
+10
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+9
Эмилиано король пенальти
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Ответ Франческо Тортик
Эквадор в 1/4... дальше кто, Канада? Этот турнир сравнивают с ЧЕ?
ах ты наш гоблин младший, ну поплачь
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Будем честны, хоть этот парень иногда перегибает палку, но он знает как психологически сломать соперника перед пенальти!
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Эта неделя оказалась богата на подвиги вратарей) Дибу, спасибо, уже в который раз спасаешь!
+6
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+4
Емеля топ!
+4
-1
+3
Вратарь он красавчик,
делает шоу и
делает разницу!

УДАЧИ
+6
-3
+3
Перекладина болеет за Португалию.
+5
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+3
Ну он прям лютый чел конечно. Тащит сборную, мама не горюй!
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Ничего нового, вратарь Мартинес - главный тащер Аргентины. Ждем традиционную голевую от Ди Марии в решающих матчах. Два главных творителя истории в сборной сейчас.
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Ещё никогда роналдуфилы не были так близки, чтобы перехватить "инициативу".. 😃..Но шанс ещё есть вечером.. Если облажается Франция.. А я говорил, что Месси ещё не готов и ставить его не надо.. Меня не послушали и заминусовали... Видать, это была детская гопота.. Но, Мартинес есть Мартинес.. Люблю его даже за "перчатку".. Весёлый парень.. На КА проходных матчей не бывает.. Как и аутсайдеров.. Особенно в ПО.. Аргентине будет сложно.. Потеря мотивации и полутравмированный Месси.. Это добавляет шансов соперникам.. Шансы есть у всех.. ☝️
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+2
Ответ Франческо Тортик
Эквадор в 1/4... дальше кто, Канада? Этот турнир сравнивают с ЧЕ?
Согласен, тут и сравнивать нечего. Копа сильнее на порядок нынешнего Евро. Да любой международный турнир сильнее нынешнего Евро.
+3
-2
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Вратарь, который сделал Месси чемпионом мира.
+2
-1
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Мартинес красавчик!!!
+1
0
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Эми в Аргентине должны поставить памятник,без его рук 🧤мало что получилось бы
+2
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+1
Лео человечище, поддержал Роналду. Уважение!
+3
-2
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ждём на евро сегодня зарубу и точки)))всем приятного просмотра)))🔥
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Удивительно, даже не троллил почти, как-то даже не в его стиле
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И даже в споре кто красивей пенальти не забьет, победил Лео)))
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Мартинес, конечно, монстр пенальти. Да и тот же ЧМ взят именно благодаря ему (вспомнить хотя бы момент французов на последней минуте).
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Марти заслужил всего того, что сейчас в его карьере. Долго скитался по арендам, пропускал пять от Рединга (7:5), а потом «благодаря» Мопе стал основным в Арсенале. Этого парня не сломать, трудности сделали его акулой больших испытаний.
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