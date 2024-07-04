Федерация бокса России дала Hardcore испытательный срок. Органы ведут дело бойца, назвавшего соперника «русской свиньей»

Федерация бокса России дала комментарий по поводу проверки лиги Hardcore.

«По сути, сейчас организация [Hardcore] на испытательном сроке. Следующее нарушение будет означать прекращение лицензии без права восстановления. Помимо этого, правоохранительные органы продолжают проверку в отношении Рзаева», – объяснили в Федерации бокса России.

Напомним, что на турнире по кулачным боям промоушена Hardcore Джавид Рзаев победил Сергея Приходько, после чего вступил в перепалку с членом его команды, назвав того «русской свиньей».

Рзаев официально отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно.

Боец поп-MMA назвал соперника «русской свиньей» – теперь его проверяют на экстремизм, а у лиги приостановили лицензию

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