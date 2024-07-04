Федерация бокса России дала Hardcore испытательный срок. Органы ведут дело бойца, назвавшего соперника «русской свиньей»

Теги Федерация бокса России Джавид Рзаев Бокс/MMA/UFC

Федерация бокса России дала комментарий по поводу проверки лиги Hardcore.

«По сути, сейчас организация [Hardcore] на испытательном сроке. Следующее нарушение будет означать прекращение лицензии без права восстановления. Помимо этого, правоохранительные органы продолжают проверку в отношении Рзаева», – объяснили в Федерации бокса России.

Напомним, что на турнире по кулачным боям промоушена Hardcore Джавид Рзаев победил Сергея Приходько, после чего вступил в перепалку с членом его команды, назвав того «русской свиньей».

Рзаев официально отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно.

Боец поп-MMA назвал соперника «русской свиньей» – теперь его проверяют на экстремизм, а у лиги приостановили лицензию

Федерация бокса России приостановила лицензию Hardcore FC: «Лига должна устранить нарушения, выплатить штраф и компенсировать вред нашей репутации»

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22 комментария
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Какой испытательный срок? Рассадник русофобов и ваххабитов
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Ответ Kerey Semey KZ
Комментарий удален модератором
представьте ситуацию, в Азербайджане с ринга русский или любой другой национальности боец назовет местного бойца азербайджанским бараном. ну и немного посмакует над этой фразой. как думаете поймут и простят ?
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Азера нужно было паковать сразу после турнира. А извинения он должен был произносить из клетки в суде. Но у нас же многонациональная повесточка. Извинится, кому надо занесут, какая-нибудь либероидная шушера и "братья" расскажут какой он хороший и всё. Далее это помесь шапито с овощной базой будет продолжаться.
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А Рзаева до сих пор не задержали ?
Класс (
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Чего удивляетесь? Погуглите кто отец Сульянова
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Ответ Tramontana28
Каким боком Алоизыч к фашизму? Основные признаки фашизма у нас налицо, здесь спорить глупо. Но тогда упоминал бы Бенито, Алоизыч другой идеологии приверженец.
Это какие признаки фашизма у нас на лицо?)
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Ответ GLW
а если бы фраза была "украинская свинья"?
Когда будет, тогда и приходите. Но вообще-то за подобные вещи одного одиозного журналиста отменили)
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Ответ densdens17
Так вот если бы ты не комментарии строчил, а пошел тренироваться и выступать, то было бы меньше русофобов и ваххабитов. А так сидишь ничего не делаешь и не доволен:)
бред
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а если бы фраза была "украинская свинья"?
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Ответ Лютик
Это какие признаки фашизма у нас на лицо?)
Автократия, милитаризм, корпоративная экономика, жёсткая социальная иерархия, силовое подавление оппозиции и индивидуальных свобод, стремление к тотальному контролю над обществом...

Продолжать, или есть, что оспорить?

(Кстати, заметь: я это не критикую, меня в целом всё устраивает)
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Комментарий удален модератором
а что не так то?)
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Организация чурбанов
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Ответ densdens17
Так вот если бы ты не комментарии строчил, а пошел тренироваться и выступать, то было бы меньше русофобов и ваххабитов. А так сидишь ничего не делаешь и не доволен:)
если все будут тренироваться и выступать, то кто будет работать в Айти/на заводах и куче другой работы?
Благодаря умным людям мир развивается, а не благодаря бойцам в клетке)
если вдруг все люди мира станут бойцами ММА, то через сколько произойдёт деградация и уничтожение мира? Думаю что очень быстро
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Ответ Артем Иванов
представьте ситуацию, в Азербайджане с ринга русский или любой другой национальности боец назовет местного бойца азербайджанским бараном. ну и немного посмакует над этой фразой. как думаете поймут и простят ?
Если выживет, то считай да
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