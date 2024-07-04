Федерация бокса России дала Hardcore испытательный срок. Органы ведут дело бойца, назвавшего соперника «русской свиньей»
Федерация бокса России дала комментарий по поводу проверки лиги Hardcore.
«По сути, сейчас организация [Hardcore] на испытательном сроке. Следующее нарушение будет означать прекращение лицензии без права восстановления. Помимо этого, правоохранительные органы продолжают проверку в отношении Рзаева», – объяснили в Федерации бокса России.
Напомним, что на турнире по кулачным боям промоушена Hardcore Джавид Рзаев победил Сергея Приходько, после чего вступил в перепалку с членом его команды, назвав того «русской свиньей».
Рзаев официально отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно.
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Класс (
Продолжать, или есть, что оспорить?
(Кстати, заметь: я это не критикую, меня в целом всё устраивает)
Благодаря умным людям мир развивается, а не благодаря бойцам в клетке)
если вдруг все люди мира станут бойцами ММА, то через сколько произойдёт деградация и уничтожение мира? Думаю что очень быстро