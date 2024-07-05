Месси попал в перекладину в серии пенальти с Эквадором. Он бил «парашютиком» по центру

Лионель Месси попал в перекладину в серии пенальти с Эквадором.

Капитан сборной не забил в серии пенальти в матче со сборной (1:1, 4:2 по пенальти) в 1/4 финала Кубка Америки.

37-летний игрок наносил удар первым. Он пробил «парашютиком» по центру и попал в перекладину ворот.

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