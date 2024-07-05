Месси попал в перекладину в серии пенальти с Эквадором. Он бил «парашютиком» по центру
Лионель Месси попал в перекладину в серии пенальти с Эквадором.
Капитан сборной Аргентины не забил в серии пенальти в матче со сборной Эквадора (1:1, 4:2 по пенальти) в 1/4 финала Кубка Америки.
37-летний игрок наносил удар первым. Он пробил «парашютиком» по центру и попал в перекладину ворот.
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После травмы не восстановился.
Надо работать.
Аргентину с выходом в 1/2.
Удачи Альбиселесте.
По Месси. Один удар... один. Все таки кажется уже все! Окончательно.
злорадству по поводу безголевой серии и незабитого пенальти Роналду не было предела, глумились над его слезами. надо заканчивать, в состав не ставить, бедная сборная Португалии...
с Месси - это другое, надо понимать. конченные