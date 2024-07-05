Месси попал в перекладину в серии пенальти с Эквадором. Он бил «парашютиком» по центру

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Эквадора по футболу Кубок Америки Футбол

Лионель Месси попал в перекладину в серии пенальти с Эквадором.

Капитан сборной Аргентины не забил в серии пенальти в матче со сборной Эквадора (1:1, 4:2 по пенальти) в 1/4 финала Кубка Америки. 

37-летний игрок наносил удар первым. Он пробил «парашютиком» по центру и попал в перекладину ворот. 

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178 комментариев
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Дал Смолова конечно) Если бы не Мартинез, утром бы мы прочитали сотни комментариев о том, насколько Роналду ментально (и не только) круче Месси)
+186
-15
+171
Ответ Blast
Дал Смолова конечно) Если бы не Мартинез, утром бы мы прочитали сотни комментариев о том, насколько Роналду ментально (и не только) круче Месси)
Старичков тащит команда, а не наоборот, эх времена настали...
+87
-3
+84
Ну хоть не заплакал:)
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-30
+56
Забавно, как синхронно вратари спасли задницы КР и Месси на пенках ))
+60
-6
+54
Не готов Лео, это видно.
После травмы не восстановился.
Надо работать.

Аргентину с выходом в 1/2.
Удачи Альбиселесте.
+67
-28
+39
Смотрел весь матч. Если и сравнивать 2х великих, то Месси выглядел бледной овечкой весь матч. Угловой подал неточно, 1 удар в створ пробил за 2 тайма и прямо в руки киперу. Пенальти бил первым , как капитан, и то парашютом в штангу попал. Ну и зачем набрасывать на Роналду всякое, если 2й вообще никак себя сегодня не показал?! Аргентине повезло сегодня, могли в конце 2го тайма и 2й пропустить. P.S. Возраст берет свое, только Рон почти на 2 года старше… Оба великие! Всем добра!
+43
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+29
Дибу Мартинес мастер пенальти, очередной раз затащил
+30
-2
+28
Тут спасибо партнерам и гениальному Эми Мартинесу)
+23
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+21
Ответ Святослав Федорович
шмальнуть по центру с такой силой в таком матче... пускай спасибо Мартинесу скажет. пришлось вытаскивать пенальти ещё и за него...
Какой силой?паненкой ведь бил,чем вы смотрите…
+21
0
+21
Ответ Экочёрт 4000
я паесню!!!!!!!! мисси спициально прабил в перикладену!!!!!! хател бы зобить зобил бы с полпенка!!!!!!! дал форру более слабой каманде!!!!!!!!!
Спасибо за пояснение, можешь ложиться спать, каникулы же
+23
-4
+19
Ужасный футбол в исполнении обеих команд. Встал 6 утра чтобы посмотреть вот это вот. Фол на фоле. Валяние и катания по полю. Аргентине больше атакующих игроков надо выпускать. Играют в 4 цпз. Вингеры где?
По Месси. Один удар... один. Все таки кажется уже все! Окончательно.
+24
-6
+18
А мяч то хоть золотой за это дадут? Если нет, то грош цена такому турниру!
+23
-8
+15
Аргентина если честно показывает отвратительный футбол по сравнению с чм, еле еле вышли в полуфинал
+14
-2
+12
На этой неделе вратари герои своих сборных
+12
-1
+11
Зато какая перекладина... эта перекладина тянет на позолоченный шарик, несомненно🤣🤣🤣
+17
-6
+11
Ответ Blast
Дал Смолова конечно) Если бы не Мартинез, утром бы мы прочитали сотни комментариев о том, насколько Роналду ментально (и не только) круче Месси)
Да мы их уже 15 лет читаем)
+20
-10
+10
Ну Месси хоть не плакал.
+39
-30
+9
Худший второй тайм который был на этой копе в исполнении обеих команд. 2-3 паса и фол, и потом по 5 минут валяются на газоне. И вот так целый тайм
+7
0
+7
Ждем комментариев Ширера, Кина, и т.д. О том что скаллони не тренер и у него нет воли чтобы оставить Месси на лавке. :))
+10
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+7
Это потому, что он в неё и хотел попасть, просто вы не понимаете гения.
+7
0
+7
Ответ Domian
Да погоди истерить. Сейчас вылетит от Франции, там и будешь кидаться на всех.
Вот-вот. Франция это ж что-то на уровне Люксембурга тем более. Вот, если б сегодня Величайший вылетел от Эквадора, я б тут читал, что Эквадор это супер топ уже много лет
+9
-2
+7
после этого промазанного пенальти фанаты Месси окончательно стали в один ряд с фанатами Загитовой.
злорадству по поводу безголевой серии и незабитого пенальти Роналду не было предела, глумились над его слезами. надо заканчивать, в состав не ставить, бедная сборная Португалии...
с Месси - это другое, надо понимать. конченные
+14
-8
+6
Чтобы не так обидно было для КР7
+15
-9
+6
Ответ Рашпель793
Забавно, как синхронно вратари спасли задницы КР и Месси на пенках ))
Так португальцы и сами не промахивалист в серии
+7
-1
+6
Ответ Капибарбер
Ну Месси хоть не плакал.
Всё нормально уже, наш Дибу спас Аргентину!!!🔥🇦🇷
+12
-6
+6
Ответ Domian
Не готов Лео, это видно. После травмы не восстановился. Надо работать. Аргентину с выходом в 1/2. Удачи Альбиселесте.
Да у Аргов никто не бежал во 2м тайме, экономили силы, играли на удержание счета.
+9
-3
+6
Интересно, кто-нибудь напишет что-то вроде "пельнаЛЕО МИССИ"?
+7
-3
+4
Ответ Bazilic
У Месси до этого матча лучшая оценка в сборной)
Но там и соперники попроще все же были. Тут Эквадор вообще дышать не давал, а по Месси видно, мало того, что травма, так еще и уровень МЛС явно сказывается. Там он на расслабоне может всех одной левой обыгрывать, но тут нужно больше усилий прилагать. Надеюсь прибавит, хочется чтоб они защитили титул
+7
-3
+4
Руками вратарей творится "величие" M€$И.
+9
-5
+4
Ответ Blast
Дал Смолова конечно) Если бы не Мартинез, утром бы мы прочитали сотни комментариев о том, насколько Роналду ментально (и не только) круче Месси)
Роналду ментально (и не только) круче Месси.
+14
-10
+4
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