Кудерметова и Карацев не попали в заявку на Олимпиаду. В одиночке выступят шесть игроков из России
Международная федерация тенниса опубликовала официальную заявку на Олимпиаду в Париже.
В нее не вошли Вероника Кудерметова и Аслан Карацев, которых изначально заявляла Федерация тенниса России.
Таким образом, в одиночке в качестве нейтральных спортсменов выступят шесть игроков из России:
- Даниил Медведев;
- Роман Сафиуллин;
- Павел Котов;
- Мирра Андреева;
- Екатерина Александрова;
- Диана Шнайдер.
В пару заявлены:
- Даниил Медведев и Роман Сафиуллин;
- Екатерина Александрова и Елена Веснина;
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Состав микстов будет определен 24 июля.
Полностью заявки здесь.
Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.
Андреева - Шнайдер хорошо, что вместе, может подружатся, вероятно карьеры будут идти параллельно
https://ibb.co/8xFcxDN