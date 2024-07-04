Кудерметова и Карацев не попали в заявку на Олимпиаду. В одиночке выступят шесть игроков из России

Международная федерация тенниса опубликовала официальную заявку на .

В нее не вошли и , которых изначально заявляла Федерация тенниса России.

Таким образом, в одиночке в качестве нейтральных спортсменов выступят шесть игроков из России:

В пару заявлены:

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин;

Екатерина Александрова и ;

Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Состав микстов будет определен 24 июля.

Полностью заявки здесь.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.