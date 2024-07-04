Кудерметова и Карацев не попали в заявку на Олимпиаду. В одиночке выступят шесть игроков из России

Теги Елена Веснина ФТР ATP WTA Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Аслан Карацев Вероника Кудерметова Роман Сафиуллин Даниил Медведев Екатерина Александрова Павел Котов Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

Международная федерация тенниса опубликовала официальную заявку на Олимпиаду в Париже.

В нее не вошли Вероника Кудерметова и Аслан Карацев, которых изначально заявляла Федерация тенниса России.

Таким образом, в одиночке в качестве нейтральных спортсменов выступят шесть игроков из России:

В пару заявлены:

  • Даниил Медведев и Роман Сафиуллин;
  • Екатерина Александрова и Елена Веснина;
  • Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Состав микстов будет определен 24 июля.

Полностью заявки здесь.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

19 комментариев
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Веснина это хорошо
+12
-1
+11
Ответ OnlyDendy
Веснина это хорошо
но пара с Александровой не наиграна
+8
0
+8
Весниной оказывается надо было играть с Александровой, а не с Калинской
Андреева - Шнайдер хорошо, что вместе, может подружатся, вероятно карьеры будут идти параллельно
+7
0
+7
Ответ N.S.A.8.5
А почему не допустили Кудерметову и Карацева?
Кудерметову за войну, а Карацева видно заявили по обычному рейтингу, а не по защищенному и он тупо не прошел
+5
-1
+4
Ответ OnlyDendy
Веснина это хорошо
Ая!
+4
-1
+3
Ответ N.S.A.8.5
И почему других вместо них не заявили?
Все кто проходили по рейтингу, отказались
+2
0
+2
Ответ nwgdm7y2p6
Можно было. Проходила по рейтингу. Видимо не прошла проверку МОК
Ну она то вообще божий одуванчик во Франции живет, что там не пройти
+2
0
+2
И почему других вместо них не заявили?
+1
0
+1
Интересно а хотя бы Блинкову нельзя было добавить в заявку
+1
0
+1
Карацев на травме куда ему ехать
+1
0
+1
А что Касаткина?
+1
0
+1
Ответ antonanton_
Весниной оказывается надо было играть с Александровой, а не с Калинской Андреева - Шнайдер хорошо, что вместе, может подружатся, вероятно карьеры будут идти параллельно
Смешно про дружбу , Мирра и так благодаря Эрике с Дианой общается с детства
https://ibb.co/8xFcxDN
+1
0
+1
А почему не допустили Кудерметову и Карацева?
0
0
0
Веснина? Значит она ждёт допуска?
0
0
0
Ответ N.S.A.8.5
А почему не допустили Кудерметову и Карацева?
У Кудерметовой звание по моему
0
0
0
Ответ antonanton_
Интересно а хотя бы Блинкову нельзя было добавить в заявку
Можно было. Проходила по рейтингу. Видимо не прошла проверку МОК
0
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