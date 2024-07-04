«Локомотив» подписал Тимофеева. Контракт с 30-летним хавбеком – по схеме «1+1»

Артем Тимофеев присоединился к «Локомотиву».

Московский клуб объявил о подписании 30-летнего полузащитника на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год и предусматривает опцию продления еще на сезон.

Последним клубом был « », за который он провел 118 матчей, отличившись 15 голами и 9 ассистами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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