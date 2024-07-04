«Локомотив» подписал Тимофеева. Контракт с 30-летним хавбеком – по схеме «1+1»

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Ахмат Артем Тимофеев Футбол

Артем Тимофеев присоединился к «Локомотиву».

Московский клуб объявил о подписании 30-летнего полузащитника на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год и предусматривает опцию продления еще на сезон. 

Последним клубом Тимофеева был «Ахмат», за который он провел 118 матчей, отличившись 15 голами и 9 ассистами. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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53 комментария
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Отпускать лидеров и старожил бесплатно, брать 30 летнего игрока. Браво.
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Молодой, перспективный
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Кто-то наверху решил сделать из Локо середняк.

болельщики Локо не заслуживают такого унижения
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Ответ Kerghoodoo
Я недоволен, что Локомотив отпускает лидеров и старожил бесплатно, и берет 30 летних игроков. Хотя я даже не болею за Локомотив
Зенит одобрил стратегию Локо.
6 очков Локо забрал у питерцев. а они у них Глушенкова 🤣
+8
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+8
Темно становится в ж/д королевстве
+8
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+6
Я недоволен, что Локомотив отпускает лидеров и старожил бесплатно, и берет 30 летних игроков. Хотя я даже не болею за Локомотив
+5
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Ну вот! Пошло реальное подтверждение того, что Локо перестанет быть топ-клубом, а будет болтаться в середине таблицы (в лучшем случае). Кто такой Тимофеев? 30-летний футболист, свободный агент, который не продлился в Ахмате (т.е., стал им не нужен!). Ахмату не подходит, а Локомотиву - нужен?! )) Ну, лучше бы уже свою молодежь подтянули! Тогда хотя бы перспектива могла бы быть.
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Ответ PrixodSB!
С учетом игры в 3-5-2 нужен
3 защитника и 5 опоников?)
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Куда мы катимся...
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Топовое усиление для борьбы для чемпионство?) Ну хоть свободным агентом, а не покупкой...
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Усиление для 10 места
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Ответ Ilya_Panchenko
А что для лавки люди не нужны ? Очевидно , что Тимофеева в основе не будет.
в основе будут 20 летние карпукас и батраков.
от этого Локо не станет сильнее
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Ответ Дима
Зенит одобрил стратегию Локо. 6 очков Локо забрал у питерцев. а они у них Глушенкова 🤣
Продали Глушенкова, подписали Тимофеева - провернули удачную сделку. Браво!
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что другим негоже, Локомотиву в рожу.Так нагорный превращает локомотив в Сочи обьедки с совсем столов.
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Ответ tankist231
Локо по именам будет похуже, по игре думаю в пятёрке, зато столько бабла сэкономит, нормальная стратегия в такое время
в какое такое? почти все топ клубы на госфинансировании, но только в Локо сплавили дорогих игроков и отказались от трансферов
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А болельщики ЦСКА на РЮБ ругаются. А Локомотиве Веру на Тимофеева заменили
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Ответ Dmitry Orlov
Тогда не надо заявлять о целях быть в тройке и финале кубка. Сказало бы руководство "мы экономить будем, наигрывать молодёжь и турнирных задач не ставить" - было бы резко, жёстко, неприятно, но хотя бы объяснимо.
их дела говорят сами за себя
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Ответ Дима
в какое такое? почти все топ клубы на госфинансировании, но только в Локо сплавили дорогих игроков и отказались от трансферов
Значит в ржд более разумные люди
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Ответ tankist231
Локо по именам будет похуже, по игре думаю в пятёрке, зато столько бабла сэкономит, нормальная стратегия в такое время
Тогда не надо заявлять о целях быть в тройке и финале кубка. Сказало бы руководство "мы экономить будем, наигрывать молодёжь и турнирных задач не ставить" - было бы резко, жёстко, неприятно, но хотя бы объяснимо.
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Ответ Dmitry Orlov
Тогда не надо заявлять о целях быть в тройке и финале кубка. Сказало бы руководство "мы экономить будем, наигрывать молодёжь и турнирных задач не ставить" - было бы резко, жёстко, неприятно, но хотя бы объяснимо.
Ну в тройку можно и с этим составом попасть, а кубок чуть балтика не выйграла, так что, чтоб за эти цели бороться, необязательно десятки лямов евро тратить..... Но парочку афров или бразилов недорогих я бы купил, чтоб состав посолидней звучал, мы же все думаем, чем больше легов в составе, тем сильнее)
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Ответ Heroes!
А болельщики ЦСКА на РЮБ ругаются. А Локомотиве Веру на Тимофеева заменили
в ЦСКА остаются Акинфеев, Роша, Мойзес, Дивеев, Обляков, Чалов Файзуллаев и др.

И посмотри состав Локо 😅
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Ответ Дима
в ЦСКА остаются Акинфеев, Роша, Мойзес, Дивеев, Обляков, Чалов Файзуллаев и др. И посмотри состав Локо 😅
Облякова и Дивеева из этого списка можно смело вычеркнуть - весьма средние футболисты, даже по меркам РП. А у Локомотива состав нормальный, если Тимофеевых больше не подписывать. Проблема только в ЦЗ, по числу много, по качествам ни одного. Сильянов больше КЗ.чем ЦЗ
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Ответ NIK7478
Ну вот! Пошло реальное подтверждение того, что Локо перестанет быть топ-клубом, а будет болтаться в середине таблицы (в лучшем случае). Кто такой Тимофеев? 30-летний футболист, свободный агент, который не продлился в Ахмате (т.е., стал им не нужен!). Ахмату не подходит, а Локомотиву - нужен?! )) Ну, лучше бы уже свою молодежь подтянули! Тогда хотя бы перспектива могла бы быть.
а он был топ-клубом оказывается...
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Ответ Ganibale
А может кто-то просто решил адекватно финансировать клуб, они же пытались продлить контракт допустим с Миранчуком ну если там Вадик считает что Антоше мало почти 10млн рублей в месяц, о чем речь? Мне кажется если Газпром, и допустим Лукойл с ВТБ начали бы также адекватно устанавливать потолки зарплат для нашего футбола лучше было бы. Для меня лучше новые электрички, которые надеюсь когда-то появятся чем Антоше куча миллионов.
искусственно вкл режим экономии в одном клубе.
это такая же утоаия как коммунизм в одной стране. все норм игроки просто будут валить из такого болота.
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Ответ Дима
Кто-то наверху решил сделать из Локо середняк. болельщики Локо не заслуживают такого унижения
А может кто-то просто решил адекватно финансировать клуб, они же пытались продлить контракт допустим с Миранчуком ну если там Вадик считает что Антоше мало почти 10млн рублей в месяц, о чем речь? Мне кажется если Газпром, и допустим Лукойл с ВТБ начали бы также адекватно устанавливать потолки зарплат для нашего футбола лучше было бы. Для меня лучше новые электрички, которые надеюсь когда-то появятся чем Антоше куча миллионов.
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Ответ Heroes!
Облякова и Дивеева из этого списка можно смело вычеркнуть - весьма средние футболисты, даже по меркам РП. А у Локомотива состав нормальный, если Тимофеевых больше не подписывать. Проблема только в ЦЗ, по числу много, по качествам ни одного. Сильянов больше КЗ.чем ЦЗ
Полузащита и нападение тоже у Локо такое себе для борьбы с Зенитом 😁
Сулейманов и Раков?
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Ответ Roman
Так может лучше искать замену Миранчуку/Глушенкову/Жемалетдинову на АПЗ, чем подписывать пятого опорника? Баринов,Карпукас, Батраков, Митай, и вот теперь Тимофеев
Ситца уйдет скорее всего, а работу по поиску АПЗ 100% ведется параллельно
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Ответ Ilya_Panchenko
А что для лавки люди не нужны ? Очевидно , что Тимофеева в основе не будет.
Так может лучше искать замену Миранчуку/Глушенкову/Жемалетдинову на АПЗ, чем подписывать пятого опорника? Баринов,Карпукас, Батраков, Митай, и вот теперь Тимофеев
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Ответ kk.abb
Игрок уровня Антона последних лет, по возрасту +- тоже 30.
заболотного или шунина?
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Ответ Roman
И куда его засунуть хотят? Батракову отдадут роль Миранчука/Глушенкова что ли? Или Баринов все-таки уходит?
А что для лавки люди не нужны ? Очевидно , что Тимофеева в основе не будет.
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