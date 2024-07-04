«МЮ» и тен Хаг продлили контракт до 2026 года
Эрик тен Хаг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».
Клуб объявил о подписании нового соглашения с главным тренером. Оно рассчитано до 2026 года.
Тен Хаг возглавляет «Юнайтед» с 2022 года. В сезоне-2023/24 манкунианцы заняли 8-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграли Кубок Англии.
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Не самое ужасное решение.
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В четверке команд из АПЛ которые не выйдут плей-офф лиги Европы
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