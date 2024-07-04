«МЮ» и тен Хаг продлили контракт до 2026 года

Эрик тен Хаг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».

Клуб объявил о подписании нового соглашения с главным тренером. Оно рассчитано до 2026 года.

Тен Хаг возглавляет « » с 2022 года. В сезоне-2023/24 манкунианцы заняли 8-е место в турнирной таблице и выиграли Кубок Англии.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг