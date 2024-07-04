«МЮ» и тен Хаг продлили контракт до 2026 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».

Клуб объявил о подписании нового соглашения с главным тренером. Оно рассчитано до 2026 года. 

Тен Хаг возглавляет «Юнайтед» с 2022 года. В сезоне-2023/24 манкунианцы заняли 8-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграли Кубок Англии. 

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133 комментария
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Нужно потерпеть! Если не он, то кто?
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+118
как фанат любого другого клуба в АПЛ - я рад.
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+48
Ответ Птюч
Нужно потерпеть! Если не он, то кто?
Мостовой без работы
+40
-4
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Шоу продолжается ))
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Как это работает? Пришел коуч, показал худший результат в АПЛ и ему дают новый контракт
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Человек провалился в ЛЧ, АПЛ, в трансферной компании, но получил продление. Инеос такие же клоуны, как и Глейзеры, ничего не поменялось. Можно было принять, что Тен Хагу хотят дать последний шанс в этом сезоне. Но продление - это максимально некомпетентное решение.
+30
-12
+18
Ответ Птюч
Нужно потерпеть! Если не он, то кто?
Вы забыли, как было при Мойесе?
+18
-1
+17
Ответ Птюч
Нужно потерпеть! Если не он, то кто?
То Кот
+8
0
+8
Ответ Жан Вальжан
Во деньги некуда девать, поди еще подъемных с агентскими насыпали
Ну нет, Рэтлифф на таких делах экономит, поди сходили к местному нотариусу за 150 фунтов :)
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Устроили праздник в Лондоне, Ливерпуле и городской части Манчестера
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Ответ Twin_Peaks
Тоже самое говорят про Путина .😁
Так это и есть отсылка на него)
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Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких "глейзерыаут". Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Вас Аль-Раэд возить будет)
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Празднуем всей АПЛ!🍾🍾🍾
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Ответ Птюч
Нужно потерпеть! Если не он, то кто?
Вон посмотрите как в других клубах плохо. Нищета ,долги ,да без МЮ они скоро от холода умрут
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Ответ KUZMICH
Человек провалился в ЛЧ, АПЛ, в трансферной компании, но получил продление. Инеос такие же клоуны, как и Глейзеры, ничего не поменялось. Можно было принять, что Тен Хагу хотят дать последний шанс в этом сезоне. Но продление - это максимально некомпетентное решение.
Ну так продлили по сути всего на один сезон, хотя ТХ хотел на три-четыре.
Учли ситуацию на рынке и огромное количество травм.
Не самое ужасное решение.
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Соболезную фанатам МЮ
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Ответ Александр Королёв
Мне вот интересно, а кого бы на его место посоветовались местные эксперты?
Такое ощущение, что кто бы туда не пришел лучше не будет, рыба гнеет с головы
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Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Нас?
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Ждём новых рекордов
+6
-3
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Ответ Заяцволк
Просьба к хейтерам Техага сейчас сделать фото лиц, ну чтобы в конце сезона, когда МЮ будет в 4-ке, можно было сравнить на осмотре, бгг
В четверке команд по допущенным ударам по своим воротам ?
В четверке команд по зарплате?
В четверке команд с минусовой разницей забитых и пропущенных ?
В четверке команд из АПЛ которые не выйдут плей-офф лиги Европы
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поздравляю все болельщиков МанЮ.
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Ответ Mike Denisovs
как фанат любого другого клуба в АПЛ - я рад.
Да, очень оригинальный комментарий, посмотрим на твое лицо в конце сезона.
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Яка сумна новина
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да ладно, по сравнению с нашими лысыми и проссекко, этот просто богиня футбола
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Ответ Птюч
Нужно потерпеть! Если не он, то кто?
Тоже самое говорят про Путина .😁
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Осталось ещё закупиться лямов на 300 фунтов, и бороться за 17 строчку в таблице и Кубок Лиги.
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Ответ See what
Устроили праздник в Лондоне, Ливерпуле и городской части Манчестера
Бирмингем тоже вполне доволен.
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Ну всё, этот год решающий, лично я очень веру в ЭТХ, новый спортивный директор тоже должен поспособствовать на результат.
+1
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ну, Хаг, не обос рись, как во 2-м сезоне.
тебе дали 2-й шанс.
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