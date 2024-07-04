Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре
Александра Трусова планирует выступить на на контрольных прокатах сборной России.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Окончательное решение насчет выступления Трусовой на контрольных прокатах и соревнованиях будет принято позже – по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией ФФКР.
Контрольные прокаты пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
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А потом снялась за пару часов
Так что плавали знаем))
но, если это правда, буду очень рада
Удачи Саше!
ну даже если чудо и случится, каких результатов ждать от Саши под руководством начинающего тренера?она даже в своих лучших кондициях у него выше 3 места не поднималась.
перечислите скорее завоеванные ими медали в академии!
Макар тоже продолжает карьеру
подходящих дат все меньше)))