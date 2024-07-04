Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре

Теги сборная России женское катание Александра Трусова контрольные прокаты Фигурное катание

Александра Трусова планирует выступить на на контрольных прокатах сборной России.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Окончательное решение насчет выступления Трусовой на контрольных прокатах и соревнованиях будет принято позже – по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией ФФКР.

Контрольные прокаты пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. 

Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»

108 комментариев
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Году примерно в 2020, помнится, на контрольные прокаты продавали билеты вовсю, имея на постерах Загитову. Она не подтверждала, но и не опровергала участие до последнего
А потом снялась за пару часов

Так что плавали знаем))
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Обещать жениться и жениться - не одно и то же
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Тяжело в это верится
но, если это правда, буду очень рада
Удачи Саше!
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На контрольных может выступить не только Трусова, это не соревнования.
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Ну, само по себе выступление на ОП ничего не означает. Взять ту же Туктамышеву с шестью дупелями в ПП в прошлом году. Но хайпануть можно неплохо, конечно. А вообще хочется напомнить, что год назад тот же Жуков выдавал новость о желании Ани вернуться, а потом, когда она снялась с показательных по состоянию здоровья, рьяно отстаивал свой "инсайд" у себя в чате. Писал, что у Ани якобы просто было плохое самочувствие в тот день. Чем это все закончилось, мы помним. Так что пока с большим скепсисом к этой новости отношусь. А там увидим.
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Если это правда, то новость просто бомба. Этери безусловно умеет замотивировать, а сильная спортсменка завестись. Не знаю, что из этого всего выйдет в итоге, но помечтать никогда не вредно, особенно если очень хочется кого-то снова увидеть на льду. Саша давай, возродись...Пусть уже не в том привычном нам облике, и не стой крышесносной техникой...Но удивлять она умеет, и потенциал там есть, кто бы что не говорил.
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Пеар Рудовских он такой - сразу на все педали давят. И свадьба, и прокаты
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+13
Как же хочется бюджетных 120 тысяч на кафешки 🤦🏻‍♂️
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Что-то не верится в это. Просто внимание к себе хочет привлечь. В последний момент объявит, что у неё травма, и снимется.
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Саша поправилась прилично плюс семья.....сомневаюсь в успешности этой идеи.
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Думаю, просто очередной пиар. Хотелось бы увидеть Сашу в сезоне, но увы, достаточно посмотреть график шоу Плющенко, чтобы понять, возвращение к соревнованиям невозможно.
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Ответ Тайга86
Вес здесь как раз-то дело последнее. Его можно скинуть за месяц, если загореться, а то и за две-три недели. Там его не настолько много, чтобы были сомнения в этом. Макар - действующий спортсмен. Саша - сгусток энергии. Семья? Эти люди смотрят в одном направлении, их это ещё больше сблизит.
после года кайфа и расслабона садиться на жесткую диету и пахать на тренировках 24/7? вы серьезно думаете что Саша этим сейчас займется вместо медового месяца?))
ну даже если чудо и случится, каких результатов ждать от Саши под руководством начинающего тренера?она даже в своих лучших кондициях у него выше 3 места не поднималась.
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Ответ Аленка_76
Тяжело в это верится но, если это правда, буду очень рада Удачи Саше!
Тоже не очень верю, но буду рада видеть Сашу на прокатах. Удачи ей
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Ну а зачем кричать "Гоп", пока не перепрыгнули? Что значит планирует!? Зачем это оглашать, пока ещё ничего неизвестно точно. Саша сама недавно сказала, что катает проги ради интереса,большую часть времени Трусова это невеста, блогер и участница шоу. На этом всё. И вот это грязное заманилово чьей-то фамилией ради привлечения внимания к фк и покупке билетов просто дно. Большее дно, что сама спортсменка с таким уровнем таковым занимается.
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Если захочет, то пусть все получится. Будет интересно посмотреть на повзрослевшую Александру на соревновательном льду.
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Ответ tanya_1111
Поклонники уже празднуют, а я скажу что "Рано радуемся", давайте честно все мы видим форму Саши за 2 месяца привести себя в порядок очень сложно, тем более там вагон отвлекающих факторов. Не думаю что получится что-то хорошее.
Ну, кантилевер и пару тройных она всегда исполнит, с произвольной снимется и типа приняла участие в контрольных прокатах.
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Ответ RusVector
Молодец, Сашуля! И Евгений Викторович тоже молодец! Хочет доказать, что выступать и после 20 лет можно! Это только у Тутберидзе до 17-18 лет выступают, а потом на пенсию уходят "детей рожать"! А у настоящих тренеров девченки и после 20 катаются и еще в призах бывают! Потому что Тутберидзе - это мошенница, а не тренер! Тренеры там - Дудаков и Глейхенгауз!
и каковы результаты у этого "молодца" с девочками 20+ Саханович? Таракановой? Сотниковой?Рябовой?Константиновой?
перечислите скорее завоеванные ими медали в академии!
+6
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+6
Поклонники уже празднуют, а я скажу что "Рано радуемся", давайте честно все мы видим форму Саши за 2 месяца привести себя в порядок очень сложно, тем более там вагон отвлекающих факторов. Не думаю что получится что-то хорошее.
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Новость ни о чём, может выступить, а может и не выступить. Так можно о любой другой фигуристке сказать....
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Ответ RusVector
Молодец, Сашуля! И Евгений Викторович тоже молодец! Хочет доказать, что выступать и после 20 лет можно! Это только у Тутберидзе до 17-18 лет выступают, а потом на пенсию уходят "детей рожать"! А у настоящих тренеров девченки и после 20 катаются и еще в призах бывают! Потому что Тутберидзе - это мошенница, а не тренер! Тренеры там - Дудаков и Глейхенгауз!
Ты прежде чем писать, убедился бы сперва в том, что пишешь. А то потом как будет оправдывать свои громкие слова? Ты говоришь так, словно она уже выступила и достойно что-то показала. Сказать легко, а сделать трудно. Я очень сильно сомневаюсь, что у нее будут прыжки в 4 оборота. Я даже сомневаюсь, что она будет выступать, вероятно, это всего лишь пиар для шоу. И еще более вероятнее, это все идет от рудковской.
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Ответ ВИван
Было бы здорово! Но если она планирует продолжить карьеру, зачем собираться замуж?
А как замужество должно помешать?
Макар тоже продолжает карьеру
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Открытые прокаты - это не посиделки во дворе, куда любая может заявиться по собственному желанию. Это контрольный просмотр сборников. Трусова членом сборной не является.
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Может,с песней человек выступит.
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Если это правда, то удачи Саше!
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Теперь главное, что прокаты со свадьбой не совпали...

подходящих дат все меньше)))
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блеф от хозяйки янекукла...
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Ответ Рябиновые бусы
Саша поправилась прилично плюс семья.....сомневаюсь в успешности этой идеи.
Вес здесь как раз-то дело последнее. Его можно скинуть за месяц, если загореться, а то и за две-три недели. Там его не настолько много, чтобы были сомнения в этом. Макар - действующий спортсмен. Саша - сгусток энергии. Семья? Эти люди смотрят в одном направлении, их это ещё больше сблизит.
+7
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выступать ведь не обязательно. достаточно сказать: планирую. Вот и готовая новость. Это как с квадом Туктамышевой= главное бесконечно говорить о нем, создавая новости , высосанные из воздуха.
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Нельзя не верить в спортсменов, никто не знает на что способен человеческий организм, и насколько желание эксперимента над своими возможностями может съедать изнутри. Всем завершившим(преостановившим) не хватает того, чем они занимались и брали свои высоты на протяжении долгого времени, какой бы ерундой или не совсем, они потом не страдали. Недавний пример Алёнка. Я лично верила, хотя 90% здесь изгалялись и юморили..Бывает, да. А как оно получится, увидим.
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Ответ alexnew
Открытые прокаты - это не посиделки во дворе, куда любая может заявиться по собственному желанию. Это контрольный просмотр сборников. Трусова членом сборной не является.
Никогда такого не было и вот опять, Косторная с Куницой участвовали и ничего. Это как раз самая маленькая проблема, там дело в её форме до прокатов ещё далеко.
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