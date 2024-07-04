Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре

Александра Трусова планирует выступить на на контрольных прокатах сборной России.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Окончательное решение насчет выступления Трусовой на контрольных прокатах и соревнованиях будет принято позже – по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией ФФКР.

Контрольные прокаты пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

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