  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта на сезон, переговоры – на продвинутой стадии. Форвард интересен «Фламенго»
Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта на сезон, переговоры – на продвинутой стадии. Форвард интересен «Фламенго»

Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта.

«Сантос» хочет продлить контракт с Неймаром еще на сезон. 

Действующее соглашение 33-летнего форварда с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря. Переговоры о подписании нового контракта находятся на продвинутой стадии, сообщает Marca. Дата встречи, на которой планируется достигнуть окончательной договоренности, пока не определена, но между сторонами есть взаимопонимание. 

Отмечается, что интерес к игроку проявляют другие клубы, в том числе «Фламенго». 

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Неймар провел 20 матчей и забил 8 голов. Его статистика – здесь

Что делать с Хаби Алонсо?38648 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
