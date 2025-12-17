Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта на сезон, переговоры – на продвинутой стадии. Форвард интересен «Фламенго»
Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта.
«Сантос» хочет продлить контракт с Неймаром еще на сезон.
Действующее соглашение 33-летнего форварда с бразильским клубом рассчитано до 31 декабря. Переговоры о подписании нового контракта находятся на продвинутой стадии, сообщает Marca. Дата встречи, на которой планируется достигнуть окончательной договоренности, пока не определена, но между сторонами есть взаимопонимание.
Отмечается, что интерес к игроку проявляют другие клубы, в том числе «Фламенго».
В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Неймар провел 20 матчей и забил 8 голов. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
