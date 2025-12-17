Сафонов выйдет в старте против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка и сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд. Шевалье – в запасе
Матвей Сафонов сыграет за «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка.
Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» четвертый раз подряд.
Российский вратарь с первых минут выйдет на игру против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Французский голкипер Люка Шевалье попал в число запасных.
«ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Дуэ, Кварацхелия.
Ранее Сафонов принял участие в играх против «Ренна» (5:0), «Атлетика» (0:0) и «Меца» (3:2).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «ПСЖ»
