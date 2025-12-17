  • Спортс
  • Сафонов выйдет в старте против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка и сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд. Шевалье – в запасе
Сафонов выйдет в старте против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка и сыграет за «ПСЖ» в 4-м матче подряд. Шевалье – в запасе

Матвей Сафонов сыграет за «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка.

Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» четвертый раз подряд. 

Российский вратарь с первых минут выйдет на игру против «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Французский голкипер Люка Шевалье попал в число запасных. 

«ПСЖ»: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Дуэ, Кварацхелия.

Ранее Сафонов принял участие в играх против «Ренна» (5:0), «Атлетика» (0:0) и «Меца» (3:2).

